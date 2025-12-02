初創夢啟航｜創業日 2025 強勢回歸！捕捉最新創科趨勢

在瞬息萬變的商業環境中，發掘具潛力的創新項目與獨角獸是投資界的共同目標。作為香港貿易發展局（HKTDC）的旗艦創科盛事，「創業日」（E-DAY）將於12月4至5日於香港會展舉行。今年以「初創夢啟航」為主題，旨在打造高效的投資配對平台，匯聚優質初創與突破性創新方案，助投資人物色前沿科技、搶先鎖定市場先機。



「創業日」匯聚超過 350家參展商，舉辦逾 15 場專業研討會，打造難得的一站式平台，讓參觀人士探索優質項目、掌握市場最新動態、拓展人脈，並尋找商業合作夥伴。透過參加「創業日」，您將可掌握最新的科技趨勢與市場洞察，激發創新思維，精準鎖定高潛力投資項目；更可直接接觸經過篩選的初創團隊，建立實質商業聯繫；透過參與一系列商貿活動與研討會，提升實用商業技能、擴展人脈網絡及強化業務韌性，邁向國際舞台。

匯聚350+參展商 三大展覽專區 構建全方位初創生態圈

今年的創業日規模宏大，集結超過 350 家參展商，聚焦三大專區，為投資者呈現科研轉化與商業落地的成果：初創及創新專區、大學項目專區以及創業支援區。

在「初創及創新專區」中，數字政策辦公室將設立展館，並展示30個香港資訊及通訊科技獎 (HKICTA) 獲獎團隊的成果；民政及青年事務局則帶來超過40家初創企業及大灣區合作夥伴。此外，第5屆亞洲創新發明展覽會將展出逾130個發明項目。而「大學項目專區」匯聚了來自 9 間本地大學的頂尖項目，體現了科研成果轉化為商業價值的強勁動能。另外「創業支援區」集結科創園區、專業會計師（CPA）、公司註冊等商業服務供應商，為初創企業提供一站式、全方位的支援，充分展示了政府、學界及業界對初創企業的全方位支持，構建初創生態圈。

另外，會場設有創業快綫展區，讓創業快綫以及創業快綫：國際篇優勝初創展示其產品並分享他們的創業之路。

六大焦點科技 創新產品搶先看

創業日的科技展區緊貼全球熱點，聚焦於六大焦點科技，包括︰人工智能、健康科技、網絡安全、建築與物流、空間運算及可持續發展。

來11個不同國家及地區的參展商將帶來多款具備市場落地能力的創新產品，直接展現科研如何融入生活與產業。在健康科技領域，Smart Age推出專為長者設計的遙距護理系統，透過感應器及AI分析，讓家人及照顧者可實時收到健康警報，提供更高效的遙距支援。人工智能方面， Alpha AI將無人機結合AI與3D技術，適用於建築或基礎設施維護檢查、斜坡缺陷識別及保安巡邏；MotoNerv AI則帶來先進的視覺理解AI方案。而在建築與物流方面，數翼新星開發全域孿生無人機精準配送技術，利用開放數據與創新無人機控制技術，打造專為封閉區域設計的短駁無人機物流方案。可持續發展方面，Audacity將展示兼具環保與功能性的可持續科技運動服飾。空間運算領域，MateZ Lab Limited 作為藝術科技實驗室 (Art-Tech Lab)，透過先進技術與藝術應用，讓空間以創新形式表達，增強社交互動體驗。在網絡安全方面，Real Matter專注於芯片層區塊鏈身份技術及智慧合約芯片憑證的研發，為數據安全提供新一代解決方案。

創業大師班 從深科技到東盟市場

知識交流是創業日的另一個重頭戲，能夠為初創企業提供宏觀市場分析，以及經驗分享。四大主題系列研討會之一，「創業大師班」邀請到不同的業界領袖與創新先鋒，涵蓋從科研到全球拓展的關鍵議題。而每年的焦點研討會T-Chat，今年將會討論「科研轉化新戰場：從實驗室走向全球舞台」，探討深科技 (Deep Tech) 如何從實驗室走向市場，實現商業化與全球擴展，更邀請到來自法國，全球最大深科技創業社群 Hello Tomorrow創新諮詢經理兼中亞區主管Yeye Xiao女士擔任講者，Yeye Xiao憑藉多年來推動研發創新和先進製造的經驗，結合策略諮詢與實戰企業經驗，為全球行業領袖制定數字化策略。

此外，圓桌會議「創新出海．香港領航」將探討粵港澳大灣區初創企業拓展東盟市場的機遇，以及香港如何發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特角色，並透過金融資源、法律專業及策略支援，助大灣區初創企業開拓更廣闊的市場。講者包括馬來西亞駐港貿易領事Intan Zalani女士、前海深港青年夢工場總經理莫偉軒先生，以及思雅仕律師行合夥人陳凱南律師，由不同專業角度探討如何透過香港助力大灣區初創出海。

「環球科技峰會」汲取實戰經驗

其他主題系列研討會「創業入門101」、「發掘新創寶藏」，以及「環球科技峰會」，內容橫跨人工智能、綠色能源、及青年創業等熱門話題，多角度與參觀人士分享實戰經驗。其中，今年另一焦點是「環球科技峰會」。主題之一，「智建未來：科技賦能建築業革新」將探討人工智能和其他新興技術如何革新建築業，提升項目周期效率和安全性，同時利用具體的應用案例，探討新創企業與大型企業之間至關重要的合作如何推動產業向前發展。另一主題「能源創新締造可持續未來」，將著重介紹新的能源科技如何改革創新可持續能源的生產、儲存和應用，深入探討推動香港能源轉型的前沿技術和企業策略。

不要錯過這場為初創夢想啟航的年度盛事！創業日是你獲取資金、拓展市場、汲取經驗和提升技能的黃金機會。

