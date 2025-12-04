楊永杰「肯拼搏有實績」 倡建慈雲山鐵路與外勞熔斷機制

【選舉廣告】2025年立法會選舉進入白熱化階段，九龍中選區因涵蓋新舊社區、人口結構複雜，被視為兵家必爭之地。爭取連任的候選人、現任立法會議員楊永杰（3號），面對今屆激烈的選情，選擇以「肯拼搏、有實績」為競選口號。他強調過去4年的議會經驗讓他更精準掌握民情，並拋出針對黃大仙醫療、慈雲山交通困局及保障本地勞工的具體方案，力求以「落地」政綱爭取選民認同。



破解交通死結 誓爭「過山線」貫通慈雲山

九龍中部分依山而建的舊區，交通問題一直是居民多年的痛點。楊永杰提到，他的首要任務是解決居民「出行難」的問題。針對慈雲山及竹園區，他提出大膽的「鐵路過山線」構想。楊永杰建議增設一條獨立鐵路見，由地鐵彩虹站出發，經斧山道直上，貫通慈雲山道、竹園道及沙田㘭道，最後接駁至黃大仙站或樂富站。他認為，唯有打通這條脈絡，才能徹底解決慈雲山「孤島」般的交通死結。

此外，對於新發展區啟德，楊永杰亦展現了急切的態度。他主張提早落成啟德綠色集體運輸系統，目標定於2028年完工，並進一步爭取將系統延伸至油塘，實現東九龍交通網絡的全面接駁。

「病有所醫」從急症室到外傭免稅額

在民生配套方面，楊永杰聚焦於「病有所醫」與減輕家庭負擔。針對黃大仙區缺乏急症服務的問題，他承諾爭取興建黃大仙急症醫院，填補區內醫療缺口。同時，他關注到基層與長者的牙科需求，提出在九龍中增設夜診及牙科診所，並優化「社區牙科支援計劃」，將資助改為按年計算，讓合資格人士每年可獲2至3次資助，以此回應「睇牙貴、睇牙難」的民怨。

為了讓中產家庭「樂業安家」，楊永杰亦提出改善外傭政策。他爭取增設「僱用外傭免稅額」，並主張加強規管外傭借貸問題，以減輕僱主的財政與心理壓力。在鼓勵生育方面，他提出具創意的「分級累進制子女免稅額」，主張「生得愈多，免稅額愈多」，並配合分期發放的生育津貼，以此減輕年輕家庭的負擔。

捍衛本地工人飯碗 首提「輸入外勞熔斷機制」

面對經濟不明朗及市民對就業前景的擔憂，楊永杰在勞工權益上採取了鮮明的保護立場。他提出引入「輸入外勞熔斷機制」：當本港整體失業率達到4%或以上時，政府應即時暫停新一輪輸入外勞申請。

楊永杰強調，輸入外勞是在勞動力不足時的補充措施，但在經濟下行風險增加時，政策必須靈活調整，「優先保障本地工人的就業機會」是他的底線。

團結一心 共建未來

楊永杰在競選宣傳中坦言：「未來，香港面對不少的挑戰。我們需要團結一心，共建香港。」他表示過去4年將市民聲音帶入議會，未來希望能繼續聚焦解決社區問題。

九龍中選區候選人眾多，除了楊永杰外，還包括主打「搞好經濟」的新生代候選人李超宇（1號）、資深議員李慧琼（4號），以及楊諾軒（2號）、丘燿誠（5號）和譚莉儀（6號）。各候選人正就經濟發展、房屋及民生議題展開激烈辯論，選情緊湊。

