深耕九龍西十年 關煒曦倡「重民生、穩經濟」 全方位加強社區安全

【選舉廣告】近期大埔宏福苑五級火災為港人來一道陰霾，而2025年立法會選舉將至，九龍西選區候選人關煒曦（1號）認為社區安全是香港發展的基石，並提出一系列的倡議，矢志社區將香港打造成更安全、更宜居的城市。此外，他帶著深耕九龍西十年的深厚情誼，提出「重民生、穩經濟、共連結、求突破、促發展」的參選政綱，期望能連結各方力量，為九龍西尋求突破，推動社會向前邁進。



在大埔火災發生後，關煒曦觀察到必須加強市民居住安全，例如向弱勢群體和外傭群體宣傳居家安全知識，加強防災教育宣傳，並設立專隊和善用科技，從而及時發現社區和家居安全風險。為了提升樓宇安全水平，他認為要檢視及改革物業管理安全流程，加強大廈消防隱患舉報，並改革大廈維修施工監督及法律懲罰制度，確保維修安全，亦要落實職業及工程的安全措施，改革安全監督機制，保障勞工和社區持份者人身安全。

一套良好的應急方案能盡力應對意外，關煒曦認為有必要強化大型事故應急機制，並做好日常監察、事前預警和應急救災等等。至於後續支援方面，他指出地區精神情緒支援亦要加強，充分發揮社區康健中心和基層醫療機構的甄別作用。既然安全是發展的基礎，要創建安穩營商環境，他表示政府應該提供政策和財政支援。

學以致用 以專業管理思維服務地區

九龍西是一個匯聚歷史文化與多元活力的選區，關煒曦在此居住、工作、服務，至今已走過十個年頭。這十年間，他見證了社區的變遷，更堅持自我增值。除了地區經驗，他更擁有清華大學及香港中文大學的學歷背景，修讀社會服務管理及公共管理等課程。關煒曦坦言，這段學術歷程讓他學會跳出框框思考：「服務社區不能單憑熱誠，更需要專業的公共管理知識。」他期望將所學到的理論學以致用，將宏觀的治理思維融入到微觀的社區服務中，提出「重民生、穩經濟、共連結、求突破、促發展」的參選政綱，精準地回應市民大眾的需求，提升地區治理的效能。

關煒曦在九龍西居住、工作和服務十個年頭，見證了社區的變遷。

穩經濟保就業 組合拳應對失業率波動

是次參選，關煒曦將「穩經濟」視為重點之一。他留意到2025年7月至9月的失業率上升至3.9%，不少市民面臨開工不足的困境，並指出：「就業是民生之本，面對經濟轉型及黑工問題的夾擊，我們必須主動出擊。」

針對此痛點，他提出多項具體建議：首先是建立跨部門監察機制，嚴打黑工，並動態調整外勞配額，保障市民就業，確保本地勞工的飯碗不被濫用政策所打破。其次，他主張結合九龍西的獨特優勢，打造文創產業經濟帶及主題文旅活動，例如利用油麻地舊警署的人流熱度打造地標式文創匯聚點。他預計，透過推動特色經濟，能直接和間接創造數千個就業職位，讓居民實現原區就業，真正做到「經濟成果，全民共享」。

支援夾心階層 全方位減輕家庭負擔

在「重民生」方面，關煒曦特別關注中產及基層家庭的壓力。調查顯示，經濟壓力是影響生育的主因，育兒成本甚至超過薪資漲幅，故他大膽倡議全鏈條的育兒友善政策，例如倡議全民學童電子設備1萬元資助，以及主張通過稅務減免來支援家長：「我們建議設立『子女教育投入免稅額』、『子女保險支出免稅額』及『外傭支出免稅額』，實實在在地減輕家庭負擔。」

同時，他亦關注在職家長的兩難，提倡優化「在校課後託管服務計劃」，並推動彈性工時及育兒假，讓家長能兼顧工作與家庭。他強調，勞動就業與家庭支援是九龍西的重點民生事項，必須多管齊下，解決市民後顧之憂。

關煒曦大膽倡議全鏈條的育兒友善政策，主張通過稅務減免來支援家長。

激活舊區脈搏 設基金解樓宇老化難題

九龍西舊樓林立，樓宇老化與安全風險是區內一大挑戰，關煒曦認為應加強市建局在樓宇管理的支援角色，並提出設立「樓宇復修和更新基金」的創新構想，建議政府從物業印花稅收益中撥備一定比例款項，由政府統一管理，為舊樓復修與重建提供穩健的財政支持，「政府應持續推廣並加大力度支援『三無大廈」、法團運作不暢順或法團運作失效的大廈，令舊式樓宇實現有效管理。』此外，他亦建議完善滲水辦一站式服務，納入水務署作聯合部門之一，有效解決因供水設施導致的滲漏情況，全面提升追溯源頭的能力。

關煒曦再次提到，市區安全問題不能忽視，故他希望能提升九龍西交通路網暢達和安全步行環境，而市區更新亦應具備戰略眼光，例如在油尖旺區，重點整合街道以提升土地效益；在深水埗區，則需注重保留社區特色與交通規劃。此外，他亦提倡引入智能科技提升公屋及舊樓管理水平，並推動「調解進社區」，以理性方式化解鄰里與物管糾紛，提升居住幸福感。

關煒曦認為市區更新應具備戰略眼光，例如在油尖旺區重點整合街道，在深水埗區則需注重保留社區特色與交通規劃。

共融連結 打造多元關愛社區

既然九龍西以多元文化著稱，關煒曦在政綱中亦展現了柔性關懷，他承諾致力推動多元共融，包括加強對少數族裔的就業支援與語言培訓，並推廣清真食物及族裔節日宣傳，營造友善包容的社區氛圍。此外，作為「動物友善」的支持者，他積極倡議寵物共融政策，爭取在西九海濱及更多公共空間設立寵物共融區域，讓毛孩與主人能共享城市空間。

今屆立法會九龍西選區，除了關煒曦（1號）外，同區參選人亦包括劉愛詩（2號）、梁文廣（3號）、龐朝輝（4號）和鄭泳舜（5號）。到底深耕九龍西十載的關煒曦，能否將「重民生、穩經濟、共連結、求突破、促發展」理念帶入新一屆立法會，一切還看市民於12月7日投票日的選擇。

