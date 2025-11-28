宏福苑火災｜Lalamove捐款600萬　免費運物資附登記熱線/優惠碼

大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，Lalamove今天（28日）表示向全體參與救援的消防員、醫護人員及前線支援團隊致以最誠摯的敬意。為響應特區政府剛成立的「大埔宏福苑援助基金」，Lalamove將向基金捐助港幣 600萬元，支援受事件影響的家庭及善後工作，協助他們渡過難關。



Lalamove。（資料圖片）

由 11 月 27 日起，Lalamove 已啟動為慈善機構及社福團體提供免費物資運送支援，及呼籲有意參與是次支援運送的司機夥伴進行登記，所有相關訂單費用將由 Lalamove 全額支付。歡迎 WhatsApp 至「緊急支援熱線」： wa.me/85255268296

由即日起，凡使用 Lalamove 運送物資，只需輸入以下優惠代碼，運費將全數豁免。

運費全數豁免之優惠代碼：LATAIPO

適用車型：所有車型訂單

詳情：每位用戶可獲一共20張優惠券（包括 10 張「前往大埔/太和」及 10 張「由大埔/太和出發」之優惠券）

適用範圍：大埔 及 太和

有效期：即日起至 2025年12月1日

按此領取運費豁免：https://lalamove.onelink.me/2vQB/fqyvc852

更多援助詳情：https://www.lalamove.com/zh-hk/taipo-support-2025

Lalamove表示將會持續了解事件發展，評估不同時期所需支援，盡力協助受影響居民度過難關。