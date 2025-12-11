銀屑病患者易鬱成病　新式生物製劑帶來新曙光

當皮膚出現皮屑或紅疹時，旁人容易誤以為是傳染性疾病，但事實上，並非所有皮膚問題都具有傳染性，銀屑病就是其中之一。銀屑病俗稱「牛皮癬」，是由於免疫系統失調，錯誤攻擊自身皮膚細胞，導致大量發炎因子釋出，引發皮膚慢性發炎，形成紅色斑塊與皮屑等症狀。由於這些表徵與部分傳染性皮膚病相似，患者常因此遭受異樣眼光，長期下來容易造成情緒困擾。皮膚科專科劉顏銘醫生指出，研究顯示，銀屑病患者出現抑鬱症狀的可能性是一般人的1.5倍，更有約三成患者出現抑鬱或焦慮等症狀。因此對患者而言，能迅速見效的治療方案，對緩解病情與生活品質至關重要。



皮膚科專科劉顏銘醫生

越早確診造成的困擾越大

銀屑病的發病年齡主要分佈於15至25歲及50至60歲這兩個階段，而在較年輕時期確診的患者，往往承受更大的身心困擾。劉醫生進一步解釋：「年輕患者正值求學階段或剛步入社會，特別重視外觀，因此銀屑病對這年齡層的心理影響通常更為明顯。」

難治部位治療時間更長

此外，銀屑病的影響不僅限於皮膚，還可能蔓延至指甲與頭皮。患者的指甲可能出現甲床分離、變形，甚至被誤認為灰甲；頭皮則可能產生大量鱗屑，嚴重時更會痕癢發炎。由於這些部位結構特殊，屬於難治部位，外用藥物難以有效滲透，使治療時間比其他部位更長。劉醫生分享一名20多歲的男患者，在日式料理店工作需赤手處理食材，卻因銀屑病造成的指甲病變，引發顧客對衞生的疑慮，最終甚至因此被迫轉換工作。由此可見，盡早控制病情，才能減輕銀屑病對身心與生活的影響。

根據PASI分數制訂治療方案

銀屑病的治療方案眾多，醫生需根據病情嚴重程度為患者制訂個人化治療，而PASI（銀屑病面積與嚴重度指數）便是其中一項關鍵評估工具。PASI透過量化患者皮膚病灶的範圍、紅斑、厚度及脫屑程度進行評分，分數越高代表病情越嚴重。劉醫生補充，患者亦可以透過手掌面積自行進行初步評估，若病灶約3個手掌大小屬輕度，3至10個屬中度，超過10個則為嚴重；然而，精準的病情判斷仍須以PASI指數為主要依據。

新型生物製劑治療難治部位成效明顯

對於中度至嚴重銀屑病，或病灶位於難治部位的患者，除了傳統的外用藥膏、口服免疫力抑制劑外，現今更可採用成效顯著的生物製劑。有別於過往使用的抗腫瘤壞死因子生物製劑，新型生物製劑能更精準地抑制關鍵發炎因子，例如白介素17與白介素23，從而有效控制全身及皮膚的發炎反應。

其中，白介素17A與白介素17F是關鍵的發炎因子，若能同時抑制兩者，對於緩解難治部位的症狀效果尤為顯著，新型生物製劑可同時針對這兩種發炎因子進行抑制，為患者帶來多一個治療選擇。前文提及的那位男患者，由於使用傳統藥效果不理想，後來採用新式生物製劑後，病情迅速得以控制。

以上資訊由劉顏銘醫生提供