世界人工智能大會進駐香港　設對外總部推動國際化

獲多個中央部委共同推動支持的「世界人工智能大會」（WAIC），將於下周五（1月16日）在科學園舉行「2026 WAIC UP！」年終盛會。這是WAIC首度移師香港，主辦方表示，已在香港設立國際業務總部，希望借助特區「內聯外通」的優勢，向外拓展市場，將WAIC打造成國際品牌，目前已有計劃在倫敦、美國矽谷、阿聯酋迪拜等地舉辦活動。



WAIC發端於上海 多個中央部委支持

世界人工智能大會由國家外交部、發改委、工信部、科技部及上海市人民政府等共同推動支持，迄今已連續八屆在上海舉行，國務院總理李強曾連續兩年出席開幕式致辭。主辦方指出，大會累計吸引了逾6,000名海內外頂尖專家參與，線上參與人次高達25億，已成為全球規模最大、影響力最強的人工智能（AI）盛會之一。

即將首度在香港舉辦的WAIC年終盛會為期一日，較上海大會少，但延續了WAIC一貫的高規格與專業度。根據主辦方公布的名單，多位國際及國內頂尖科學家與產業領袖已確認出席並擔任專題演講嘉賓，包括美國矽谷人工智能研究院院長Piero Scaruffi、有「矽谷創投教父之稱」的風險投資家Steve Hoffman、《胡潤百富》創刊人胡潤（Rupert Hoogenwerf），以及香港特區科技及工業局局長孫東、香港人工智能與科學研究院院長馬維英、「祖沖之號」量子計算總師朱曉波、香港科技大學校董會主席沈向洋、香港科技大學首席副校長郭毅可等等。

大會主題定為「智能新維度，賦能未來城市與全球共融」，將深入探討人工智能（AI）技術前沿、產業應用及未來治理，旨在為全球AI領域的進一步發展提供戰略發展藍圖。

冀以香港為跳板 打造國際品牌

據主辦方透露，WAIC選擇進駐香港，不僅是地點的轉移，亦會是運營模式的重大革新。雖然WAIC擁有強大的官方背書，但在向海外推廣的過程中，將轉由民間力量主導，更加強調市場化運作與國際合作。主辦方形容，香港擁有「背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，以及匯聚國際資源，推動科創協同創新的戰略角色」，在此舉辦大會，可助力將香港打造成為國際人工智能交流與合作的核心樞紐。

本次「2026 WAIC UP！」年終盛會由國有上市企業東浩蘭生會展（集團）執行主辦，將於1月16日上午10時至晚上10時進行，分為上午、下午及晚上三場。