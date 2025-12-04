宏福苑大火｜災民劫後頻撲領援助金　日跑3場狂排隊：諗起都覺攰

大埔宏福苑五級大火第9日，不少災民繼續到不同社福機構領取援助金。有居民憶述逃生經過仍猶有餘悸，在大廈梯間看到濃煙攻入，形容當刻「覺得自己會死」，所幸及時逃生，但前路茫茫，連日來到不同社福機構「頻撲」登記領取援助金，感到疲累。



另有租住宏福苑的內地碩士生，如今成為災民，她們今日嘗試到大埔保良局一間小學申請援助金，但被指無社工聯絡，未能核實資料，因此未能發放援助金。



大埔宏福苑五級大火第9日，不少災民繼續到不同社福機構領取援助金，包括保良局田家炳小學。（任葆穎攝）

災民難忘事發經過 鄰居折返助逃生

宏福苑火災至今第9日，居於宏昌閣42年的雲姐未能忘記逃生經過。她當日獨自在家，發現火警後打算經樓梯逃生，惟甫打開防煙門「啲煙湧上嚟，一嗦氣，就覺得暈暈哋。」住在同樓層的街坊，原本已跑落樓梯急忙逃生，但見雲姐遲遲未落樓，於是折返回來，攙扶她離開。雲姐形容當刻「覺得自己會死」，又稱「落到嚟先知咁惡劣，我咁大個人都未試過，好驚」。她只能眼巴巴地看着「燒完一座又一座，去到夜晚七點幾，幾乎燒晒。」

宏福苑災民連日來不斷頻撲領取援助金。（任葆穎攝）

連日來「不停排隊」申請援助金

火災後，政府及不同社福機構宣布派發援助金，讓居民應付緊急需要。雲姐說，火災後兩、三日在馮梁結紀念中學「不停排隊」，一日最高峰「跑三個場」領取援助金，加上宏福苑附近封路、交通改道，「用雙腳走來走去，諗返起都覺得好攰，𠵱家仲未攰完。」

今日（4日）她再到保良局一間小學領取援助金，形容「情況已經稍為舒緩」，不像數日前般頻撲。她和女兒剛巧碰到鄰居，得知對方家裏有人命喪火海，遺體近兩日才被尋獲，感到傷心不已。

她說目前最關注的是住宿問題，她暫時入住在烏溪沙青年宿舍，最多住到12月27日，未知稍後安排。她希望政府做好安置，「我啲咁老嘅街坊梗係希望住返大埔」。

宏福苑大火，居於宏志閣的梁先生說，火災後翌日政府及不少機構發放援助金，惟至今不少街坊仍感迷惘。（任葆穎攝）

災民擔心社工通知慢：「我哋會唔會冇咗援助？」

居於宏志閣的梁先生說，火災後翌日政府及不少機構發放援助金，惟至今不少街坊仍感迷惘，「點解要周圍走呢？」他又指，等候5天才收到社工聯絡，街坊又擔心「如果旨意個社工，我哋又唔識佢，如果佢慢咗（通知），我哋會唔會冇咗援助。」所幸公司向他提供體恤假，讓他處理家事，但笑言每日四處頻撲，「日日都走好攰啦」。

街坊收詐騙電話

他說得悉有街坊收到不同詐騙電話，例如假冒保險公司，以套取居民銀行資料等。他會因而提高警覺，即使有自稱社工來電，也會先核實對方身份，「我自己都係唔同機構留低咗電話，詐唔詐騙，唯有小心啲啦！」

他說原本與妻子、母親一同居於宏福苑，女兒間中回家，但火災後一家人散落到三個不同地方住，希望政府盡快提供「前路指引」。

宏福苑居民林先生稱，不解為何不統一發放援助金，現在居民要到不同機構「頻撲」，形容過程混亂。（任葆穎攝）

居民不解當局棄統一發放援助機制 僅獲街坊通知：咩都自己嚟！

宏福苑居民林先生亦稱，不解為何不統一發放援助金，現在居民要到不同機構「頻撲」，形容過程混亂。他今早到保良局一間小學領取援助金，並稱是昨日突然接獲街坊通知，而非由社工通知，「咩都自己嚟！」

他指，火災後不時收到警方不同部門的來電，「十個電話打嚟，問你平唔平安、幾多人住。」他又說暫時未收到詐騙電話，但會提高警覺。

內地碩士生租客白走一趟 未能領取援助金

有不願具名、從內地來港讀書的碩士生說，連同她有約7至8名同學租住在宏福苑兩個單位，所幸及時逃生，但電腦、日用品等卻遺留在單位內，受事件影響，各人都感到徬徨，他們由火災至今都沒有上課。

她說目前已領取政府的援助金，連日來亦向不同社福機構申請援助金，但部份機構以每户作為單位，並指業主已領取援助金，導致她們未能領取。她們今日再向保良局嘗試申請，即使已出示租約、身份證等，但由於暫時未有社工與她們聯絡，機構指未能核實其資料，未能向他們發放援助金。她們暫時住在學校宿舍，但只能住到明年1月，現正申請學校長期宿舍。