青協65周年論壇：創變未來 凝聚專業智慧　攜手培育青年新方向

香港青年協會日前舉行「青協65周年論壇：創變未來」，匯聚政府部門、教育、社會服務、企業及政策研究等近30位跨界別領袖與專家，就「人才培育」、「社會參與」及「環境健康」三大範疇，共同探討未來十年青年培育工作的發展方向，構思創新方案，協助青年應對未來挑戰，開拓機遇。



「青協65周年論壇：創變未來」透過多場演講和座談，匯聚跨世代、跨領域的專業智慧，探討青年發展趨勢，攜手創建未來。

民政及青年事務局署理局長梁宏正致辭時，讚揚青協65年來在青年發展工作上的卓越貢獻，全面回應年輕人於人生不同階段的需求。他指出，是次論壇聚焦的主題內容，與政府的青年政策理念不謀而合，期望未來繼續與青協攜手同行，讓青年發揮所長，綻放光芒。

香港青年協會會長陳維安表示，青年培育任重道遠，需要社會各界協作。他期望透過論壇的專業觀點，結合青協65年來的前線服務經驗與研究成果，持續改進服務，與時並進，共同迎接未來挑戰。

兩場主題演講為論壇揭開序幕，分別是香港教育大學講座教授及顧問（公共行政學）張炳良教授的「轉變世代中的青年」，以及香港城市大學公共及國際事務學系顧問林緻茵博士的「如何理解這一代的青年」。

掌握世代變革 培養應變能力

張炳良教授以「百年未有的大變局」為引，認為面對不確定、無序與科技顛覆的未來，青年需培養應變、解難、溝通及語言等「即戰力」，並提倡「平衡流動」新思維，鼓勵青年在任何位置都能靈活發揮價值，加強社會持份感。

林緻茵博士則指出，世代矛盾已從「職場如何改變年輕人」演變為「Z世代將如何改變職場」，在經濟結構轉變及人工智能（AI）崛起下，青年更傾向多元收入的斜槓模式。她強調，如何引導Z世代作出適合職涯選擇，避免走向「躺平」、發展核心能力，並實現自我價值，是值得深思的課題。

專家真知灼見 洞察青年特質

論壇隨後舉行兩場座談演講及6場專題論壇，涵蓋多個關鍵議題，從宏觀層面分析不同世代青年的變化與特質，亦有緊貼時代脈搏的社會議題。

「跨越對話：不同世代如何說故事？」座談演講揭示世代差異的核心。有講者提到企業與年輕員工在工作韌性觀念存在差異──企業看「捱不捱得」，新世代則看「值不值得」。他們呼籲社會增加誇世代對話機會，強調表達與聆聽同樣重要。另外，多名講者從「2035：青年想甚麼？」的分享中，從教育、就業、社區及政策角度，探討年輕世代特質及挑戰，鼓勵社會多支持、理解及包容青年，建構更友善的成長環境。

三大範疇 開創青年新路向

6場專題論壇是從「人才培育」、「社會參與」及「環境健康」三大範疇出發，深入探討實際社會議題，為青年發展構思創新方案。

一、人才培育：「如何展現Gen Z職場新勢力？」及「AI大時代：青年如何突圍而出？」

「如何展現Gen Z職場新勢力？」專題論壇嘉賓講者：PERSOL Consulting大中華區高級總監余秀莊。

「AI大時代：青年如何突圍而出？」專題論壇嘉賓講者：Google香港策略企業及公共部門客戶總監黃永泰（左）、BumbleBee行政總裁鄭其森（右）。

講者指出企業應為Z世代創造嘗試機會，提供即時回饋，並清晰說明工作意義及價值。理解新世代的特質，方能激發潛能，推動可持續人才策略。青年應善用AI作為學習與創新工具，培養跨領域能力。熱情、溝通力與人際技巧是職場核心競爭力，持續學習與跨界協作才是致勝之道。

二、社會參與：「小組織與大機構︰資源競逐還是共享？」及「創意無限大：青年如何引領社會創新？」

「小組織與大機構︰資源競逐還是共享？」專題論壇嘉賓講者：陳廷驊基金會項目總裁楊惠婷女士（左）、香港社會創投基金創辦人及行政總裁魏華星（中）、「JUST FEEL 感講」共同創辦人暨執行總監楊思毅（右）。

「創意無限大：青年如何引領社會創新？」專題論壇嘉賓講者：香港東華三院甲寅年總理中學校長邱春燕（左四）、Preface首席營運官許志賢（左二）、星展基金會副總裁陸樺（左一）。

講者強調大小機構應共創而非競爭，擴大社會影響力。社會應積極聆聽並提供包容的實驗空間，相信青年想像力，接納失敗經驗。他們認為透過建立完善支援系統、專業導師指導，配合青年的試錯勇氣，才能孕育創新生態，創造長遠價值。

三、環境健康：「逆境求生術：如何打破情緒困局？」及「共建精神健康城市」

「逆境求生術：如何打破情緒困局？」專題論壇嘉賓講者：香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系臨床教授及系主任張頴宗教授（左）、香港樹仁大學社會科學院輔導及心理學學系副教授袁穎忻博士（中）、精神科專科醫生許龍杰醫生（右）。

「共建精神健康城市」專題論壇嘉賓講者：香港科技大學工學院副院長蘇孝宇教授（左）、家庭醫生林永和醫生（中）、一口設計工作室創辦人梅詩華（右）。

多名講者認為，青年需認識自身優勢、接納自我，重視面對面的人際連結。面對完美主義壓力，可透過心態調整、教育推廣紓緩焦慮。基層醫療應及早介入，由家庭醫生主動提供心理支援。以人為本的城市設計、綠化空間及社區連結，配合科技輔助的自我觀察，可共建關懷友善的健康幸福城市。

同場特設「2035互動體驗」沉浸式展覽，以「Blooming into the Future」綻放未來為題，讓參加者可化身不同的青年角色，進入2035年的世界，從青年視角想像並體驗未來，啟發扶育青年的新方向。

「創變未來」為青協65周年旗艦活動之一，旨在結合協會多年來的前線服務經驗與成果，促進多方協作，匯聚前瞻視野，促成創新意念及具體可行方案，為青年創造長遠、可持續的正向影響。

詳情可瀏覽網站：https://youthforum.hkfyg.org.hk

(資料及相片由客戶提供)