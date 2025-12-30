首屆港台古代文學批評工作坊 三地學者跨界對話

由上海交通大學人文學院主辦，香港中文大學中國語言及文學系、香港中國語文學會、《文學論衡》、《華人文化研究》協辦的「民國以來港臺中國古代文學批評與研究」工作坊，12月27日順利舉行。活動依託於國家社科基金重大項目「百年中國文學批評史研究的範式重構」，並由上海交通大學人文學院黃偉豪教授擔任召集人。



本次工作坊專注於民國以來中國古代文學批評在港台地區的發展現況及個案分析，是學界相關議題的首次專題會議。來自北京大學、上海交通大學、香港大學、香港中文大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港恆生大學、台灣中央研究院、台灣大學、台灣清華大學、台灣師範大學等兩岸三地高校及研究機構的17位專家學者，進行深入交流與學術研討。

三大主題 聚焦港台古代文學批評

近年來，學界對近現代文學批評展開開創性探索，梳理民國時期文學批評材料，民國舊體文學已成新興研究增長點。港台地區憑藉獨特文化傳承，古代文學批評研究日益豐富，然而系統回顧與深入討論尚有空白。

工作坊分為三場主題研討，包括「詩教與詩話在香港」、「港台對話」及「跨界探索」。活動獲國家社科基金重大項目支持，可見香港、台灣在大中華地區的獨特地位與文化價值。工作坊召集人黃偉豪在閉幕致辭中鼓勵更多學界同仁、青年學者與研究生積極參與相關專題研究與編撰工作，共同推動港台古代文學批評的理論創新與學科繁榮。