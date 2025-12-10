戒煙永不太遲！「無煙老友記」計劃向長者宣揚無煙生活

雖然香港的吸煙率屬全球最低的地區之一，但吸煙一個也嫌多。政府於今年9月通過《2025年控煙法例（修訂）條例》，以打擊私煙、減低吸煙產品吸引力、保護大眾免受二手煙害、加強戒煙服務及無煙教育，多管齊下防止年輕人開始吸煙及鼓勵吸煙者儘快戒煙。現時，60歲或以上的吸煙者佔香港整體吸煙人口近三成。對個人而言，吸煙帶來沉重的健康和經濟負擔，影響退休生活質素。同時，吸煙亦加重社會醫療系統負荷，增加照顧者的壓力。香港吸煙與健康委員會今年舉辦「無煙老友記」計劃，內容包括健康講座、上門探訪、街站宣傳等，向一班老友記推廣無煙生活的好處。

社會無煙文化與親友鼓勵 乃推動長者戒煙關鍵

上月，委員會以「遠離吸煙 耆妙每天」為題，舉辦宣傳活動，並邀請安老事務委員會主席李國棟醫生GBS太平紳士、衞生署控煙酒辦公室主任林民聰醫生、醫院管理局主席范鴻齡先生SBS太平紳士、新界西長者學苑聯網召集人陳孝慈苑長MH及新界東長者學苑聯網召集人劉世蒼校長，聯同香港吸煙與健康委員會主席湯修齊先生BBS, MH太平紳士、副主席陳志球博士SBS, BBS太平紳士及總幹事黎慧賢女士，為活動擔任主禮嘉賓。

（左起）委員會總幹事黎慧賢女士、新界西長者學苑聯網召集人陳孝慈苑長MH、醫院管理局主席范鴻齡先生SBS太平紳士、委員會主席湯修齊先生BBS, MH太平紳士、衞生署控煙酒辦公室主任林民聰醫生、安老事務委員會主席李國棟醫生GBS太平紳士、委員會副主席陳志球博士SBS, BBS太平紳士、新界東長者學苑聯網召集人劉世蒼校長。

委員會主席湯修齊先生致辭時特別引述香港大學一份關於吸煙與長者健康的研究，指出與吸煙長者比較，已戒煙的長者因肺癌、心臟病和其他疾病而死亡的風險下降53%、27%及28%。故此，他呼籲大眾要加強長者對無煙生活的關注，鼓勵長者遠離吸煙和二手煙，「家人和朋友的支持十分重要，是協助長者及每位吸煙人士踏出戒煙第一步的重大力量，因此，我們應把握機會、時時刻刻關心長者的健康狀況和提醒他們戒煙。」

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰醫生亦表示，9月通過的《2025年控煙法例（修訂）條例》，屬於新一階段控煙措施。而為配合新措施，衞生署將投入更多資源加強戒煙服務，資助多個服務提供者營運免費西醫戒煙以及中醫戒煙服務，「有意戒煙的市民，只需撥打戒煙熱線1833 183，即可獲轉介至合適的免費戒煙服務。」

（左）湯主席認為家人和朋友的支持十分重要，是協助長者及每位吸煙人士踏出戒煙第一步重大力量。（右）林醫生提到衞生署資助多個服務提供者營運免費西醫戒煙以及中醫戒煙服務，並建議有意戒煙的市民撥打戒煙熱線1833 183，轉介至合適的免費戒煙服務。

吸煙損腦部及骨骼健康 過來人印證戒煙永不太遲

香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系教授、香港中文大學賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心總監、兼賽馬會耆智園總監郭志銳教授出席活動分享時指出，吸煙是導致認知障礙症及骨質疏鬆症的重要風險因素之一，「年長者的血管會因老化而變硬和容易阻塞。而煙草中的有害物質會令血液更濃稠，進一步損害大腦和骨骼健康。戒煙則可改善血液循環，令更多氧氣能輸送至全身。在任何年紀戒煙都能帶來莫大裨益。」

成功戒煙人士李明達先生以自身例子鼓勵吸煙者戒煙：「我在早年曾經歷中風，惟當時仍未意識到吸煙禍害，繼續吸煙。病後更因情緒低落而吸煙更頻密，導致身體更差、情緒壓力更大。」幸而後來李先生在朋友鼓勵，以及專業戒煙輔導員支持下成功戒煙。李先生在擺脫尼古丁成癮造成的焦慮和壓力後，身體不再受尼古丁波動影響，精神狀況得到明顯改善，使他能更積極地進行中風復康治療及護理。李先生的戒煙經歷充分印證戒煙不僅修復身體，更能為心理健康和整體生活帶來積極、正面的轉變。

（左）郭教授警告吸煙人士，吸煙是導致認知障礙症及骨質疏鬆症的重要風險因素之一。（右）李先生以自身作例子，印證戒煙能帶來積極、正面的轉變。

上門探訪了解長者吸煙狀況 推廣戒煙資訊促健康生活

2025年10月下旬起，委員會夥拍不同社福機構及組織的義工，於多區屋邨／屋苑探訪了超過100戶獨居或雙老長者家庭，向他們送上健康祝福和了解他們的吸煙或二手煙暴露情況，並鼓勵他們儘快戒煙及遠離二手煙。

不少煙齡較長的吸煙者在昔日社會吸煙文化和環境影響下，自青少年時期已養成吸煙習慣。隨着社會轉變，醫學資訊普及，加上控煙政策收緊，越來越多年長者開始意識到吸煙對健康及家庭經濟的影響。部分受訪長者表示，退休後收入減少，加上煙價持續上升，成為戒煙的主要原因之一。亦有人因健康變差，或身邊朋友因吸煙相關疾病離世而決定戒煙。

一位年逾八十的爺爺透露他自六歲開始已經吸煙，直至十年前為了孫兒們的健康，加上自己氣管出現問題，便決心戒煙。爺爺更表示會將委員會送贈的戒煙小冊子轉交給仍有吸煙習慣的親友，向身邊人推廣無煙訊息。另一位已戒煙的長者提到，身邊有認識的朋友因吸煙引起的肺癌離世，對他造成極大震撼，令他頓悟健康可貴。後來他接受戒煙輔導服務，配合使用戒煙貼和戒煙糖，最終在一年內成功戒煙。

而在現時仍有吸煙的長者中，大部分人雖已減少吸煙量，但仍抱有「年紀大，戒不戒煙亦無所謂」，或擔心「戒煙反而有事」等誤解，而仍未下定決心戒煙。義工們為吸煙長者提供戒煙資訊和協助戒煙小工具，講解任何年齡戒煙均能改善呼吸功能、減低疾病風險，並介紹不同戒煙途徑，如致電戒煙熱線1833 183等，希望他們能儘快下定決心解掉煙癮。

長者義工化身無煙老友大使 發揮互助精神傳遞無煙信息

香港吸煙與健康委員會今年得到來自新界西長者學苑聯網、新界東長者學苑聯網以及醫院管理局支持，招募了約50位長者義工成為「無煙老友大使」，與委員會攜手在社區推廣無煙訊息，透過攤位遊戲、無煙資訊展覽及派發宣傳單張等，向市民介紹戒煙的好處及新一階段的控煙措施。

一眾「無煙老友大使」積極發揮互助精神，不僅推動了社會對無煙生活的認識，也成為建設無煙香港的重要力量。無煙社區宣傳活動將於2025年12月至2026年1月繼續在各區舉行。

一眾「無煙老友大使」與委員會攜手在社區推廣無煙訊息，展現健康活力。

