第三屆「學警預備訓練課程」香港科技專上書院HKIT信心之選

由教育局策劃的「應用教育文憑課程（DAE）」2026/27學年全日制現正招生，為應屆DSE文憑試考生或年滿21歲人士提供全新起點，助大家取得相當於DSE五科及格的學歷。DAE課程於2026/27學年提供近100個選修群組選擇，其中由香港警務處（警隊）與香港科技專上書院（科專HKIT）合辦的「學警預備訓練課程」一直備受注目，報讀人數持續上升。



課程重點優勢

同學通過遴選後，將直接進入香港警察學院修讀選修科目，由資深警隊教官任教，切合學警和前線警務人員的最新要求及需要；警隊會於課程同時進行警員遴選程序，以便學員完成畢業並取得符合投考警員的學歷要求後，展開學警基礎訓練。

首屆及第二屆表現卓越，「學警」信心之選

警隊由2024/25學年起與科專HKIT合辦「學警預備訓練課程」並嶄露頭角，首屆結業會操由警務處處長周一鳴擔任檢閱官，檢閱共116名畢業學員，科專HKIT學員更以100%畢業姿態出席結業會操。

結業會操上，警務處處長周一鳴頒發共10個獎項，以表彰學員在學業、體能及綜合表現上的卓越成就，包括卓越學業成績獎（金、銀、銅）、傑出體能獎（金、銀、銅）及優秀學員獎（4名）。科專HKIT學員成績斐然，學員們不僅包攬了「卓越學業成績獎」與「傑出體能獎」的所有名額（金、銀、銅三項），更在四個「優秀學員獎」中奪得三席。最終，科專在全場十個獎項中獨佔九席，成最大贏家。

首屆科專HKIT學員大部分已經在警察學院展開27週學警基礎訓練，通過訓練後正式成為警員，服務香港市民。

第二屆「學警預備訓練課程」迎新日，超過200名學員齊集於香港警察學院為開課作準備，除有警察學院院長勉勵學員要秉持「智勇誠毅」的精神外，還有首屆畢業的師兄師姐與他們分享學習心得，提醒各學員要勤奮學習，自我提升，以實現加入警隊之志向。

科專（HKIT）警隊精英領軍「學警預備訓練課程」 助學員脫穎而出

科專HKIT於「學警預備訓練課程」表現卓越，背後精英顧問及教學團隊功不可沒。科專HKIT由毅進文憑課程開始提供警務課程，至今已累積十多年相關經驗。由退休助理警務處處長范錫明（范Sir）擔任課程首席顧問，范Sir服務警隊逾33年，曾任多個警隊部門重要職位；范Sir透過課程精心設計及安排，將警隊實戰經驗及訓練模式傳授給予各位學生。

市面上不少課程以「資深紀律部隊課程導師」或「資深紀律部隊課程策劃」作為賣點，但並不代表課程由紀律部隊人員執教。而香港科技專上書院（HKIT）紀律部隊課程強調一定是由紀律部隊精英親自執教，將第一手實戰經驗融入教學。除了警察學院的專業教官外，科專（HKIT）「學警預備訓練」課程會同時由退役警察學院教官、前高級督察阮一力（Ivan Sir）及前西九龍衝鋒隊教官、前警長俞子龍（Mark Sir）聯手執教，兩位老師曾擔任警隊內部培訓工作，他們過往的豐富經驗肯定能夠幫助學員更快速適應警隊的入職要求。

警隊培訓計劃 全方位準備投考警隊

科專HKIT擁有豐富的教學經驗和資源，多年來致力培育紀律部隊人才，並與各個紀律部隊建立了緊密的聯繫。過去修畢「保安及紀律部隊」課程並選擇投考紀律部隊的學員人數眾多，其中投考警隊及懲教署的學員更大部分成功通過面試及體能測試，「入班」率高。

香港科技專上書院（HKIT）與警察招募組及各大警區緊密合作，推薦學生參加不同警隊培訓計劃，包括「警察招募組｜警隊學長計劃」、「水警總區｜水警學長計劃」、「九龍城警區｜招籽計劃」、「油尖警區｜寶石計劃」、「旺角警區｜薪火計劃」、「荃灣警區｜荃承計劃」及「大埔警區｜起埔計劃」。這些計劃通過體能訓練工作坊、模擬面試工坊、警隊部門參觀及警官分享，全方位提升學員的投考警隊之能力。

優質課程 學費較低

為減輕學生經濟負擔，科專HKIT應用教育文憑課程 (DAE) 學費較低，與最貴院校相差達6,000元；確保學生不會因經濟問題而影響進修機會。

第三屆全日制「應用教育文憑：學警預備訓練課程」收生現正接受報名，適合中六畢業生或21歲或以上人士報讀；因遴選程序需時，而且名額有限，警察招募組建議儘快申請，額滿即止。

有興趣報讀「應用教育文憑：學警預備訓練」課程的同學，可瀏覽課程網站了解更多詳情，或通過WhatsApp或電話查詢。

