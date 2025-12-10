183年老店新藝城遮皇本月底結業　第五代感自己是衰仔、敗家仔

近年多間老店不敵時代巨輪相繼結業，擁有183年歷史的雨傘老店新藝城近日亦宣布將於今年12月底結束營業。



第五代傳人邱耀威（威哥）一生賣傘兼修傘，承繼祖業逾45年。他表示6年前曾中風，雖然痊癒但落下病根，外加近年市道不景故結業，嘆息現時市面充斥平價雨傘，冀未來街坊可以珍惜雨傘，不要隨便丟棄。他形容結束祖業是「衰仔」及「敗家仔」，「上一代建立基礎畀你，到你呢代就話收工，唔開心，但都無辦法，身體要緊，要休息了。」



開慢啲啦大佬，落雨果陣見到垃圾桶十幾把遮喺度，好心痛！ 新藝城第五代傳人邱耀威（威哥）

「新藝城傘皇」年底結業，第五代傳人邱耀威表示無特定日期，雨傘售罄便正式告別。（林子慰攝）

創於清朝道光22年 第五代傳人45年前接棒

深水埗老店雲集，其中一間擁有183年歷史、創自清朝道光22年（1842年）的老字號傘舖暗藏鬧市間，73歲的邱耀威是店舖第五代傳人。45年前，他從父親手中接下店舖，並將其搬至北河街，自此開啟全職賣傘修傘的生涯。

威哥將新藝城變成以傘藝著名店舖

「威哥」邱耀威表示，之前幾代的新藝城不止賣傘造傘的業務，亦會售賣其他日常用品，「淨係遮搵唔到食。」但他實在太愛雨傘，「遮係個藝術品，跳舞又用遮，咩動作都用遮，又可以（喺上邊）畫畫或寫字，有個美感」，故新藝城在他手上，變成了以傘藝著名的店舖。

新藝城除了賣傘，老闆邱耀威也會幫客人修理舊傘。（資料圖片）

老爺傘原是「追女遮」 客人一句「我信得過你」接下修復請求

幫人整遮，其實是助人重溫舊夢。威哥憶述，曾有一對年長夫婦拿傘找他修復，惟傘齡已久，修復不易，威哥本想拒絕，但男方卻說：「你幫下手啦，呢把遮係我17歲追我老婆時送畀佢，之前一路都想整，但又驚俾人整爛，聽講你手藝好，我信得過你。」威哥心軟，便接下了訂單，修好後又未收該對夫妻錢，夫妻過意不去，特意買糕餅以表心意。

威哥6年前半邊身體中風 近年市道不景 決定結業

威哥一生追求傘中藝術，惟新藝城月底即將結業，一代匠人就此退出技藝舞台。威哥表示，他在6年前半邊身體中風，在病床躺了3個月才康復，惟身體漸差，外加近年市道不景，只好選擇結束逾百年歷史的招牌。

「現時太多平價遮賣，好多時可能係次品，網購方便仲免運費，廿蚊把，但就唔襟用。」大家都想買平價貨，質量高的貨物就自然少人買，威哥表示近年生意下降大半，「差到離譜，比Covid（疫情時）更差」。

親手結束祖業 感到「衰仔」及「敗家仔」

邱耀威形容結束祖業是「衰仔」及「敗家仔」，「上一代建立基礎畀你，到你呢代就話收工，唔開心，但都無辦法，身體要緊，要休息了。」

提早賣畢存貨便提早結業 絕不平賣：唔想人哋當我把遮係垃圾

雖然威哥對於結束祖業感到愧疚，但他並不想子女繼承其招牌，坦言行業賺不到大錢，且全年無休，十分辛苦。至於何時結業，威哥稱沒有特定日期，現時還有約一千把存貨，待售罄時便結業，若到月底還有存貨，便會帶回家中，「絕不平賣，本身（買三送一）已經蝕本。」

我唔想人哋當我把遮係垃圾，我賣靚嘢，如果靚嘢平賣，人哋會當垃圾，我寧願自己用。 新藝城第五代傳人邱耀威（威哥）

威哥會教導每一位購買雨傘的客人令傘更加耐用的方法。（林子慰攝）

▼舊時新藝城▼



臨近結業，不少新客舊客都特意光顧新藝城，狹窄的店舖門口不時聚滿人群，盡顯溫馨。約20多歲的鄧小姐表示，在網上知悉新藝城即將結業，感到十分可惜，認為香港具特色及人情味的老店愈來愈少，故特意到此一遊，冀將老店經歷刻於腦海。