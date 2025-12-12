APEC財長會議明年10月首在港舉行　李家超：會全面周詳籌備

中國將擔任亞太區經濟合作組織（APEC）2026年的東道主。中央政府宣布，2026年亞太經合組織財政部長會議定於明年10月在香港舉行。



行政長官李家超表示，特區政府將全力以赴，會全面和周詳籌備，全力支持國家主辦2026年亞太經合組織會議圓滿成功。

財政司司長陳茂波稱，在「一國兩制」下，憑着國家的堅實支持，香港國際金融中心的功能不斷發展，地位不斷鞏固和提升。感謝國家選擇在香港舉辦財長會議，一方面向與會經濟體和國際社會展示香港在經濟、金融及社會等方面的全方位發展，另一方面也深化與其他亞太經合組織成員的合作，充分彰顯香港「超級聯繫人」的角色。

APEC領導人非正式會議深圳舉行

作為亞太經合組織2026年的東道主，中國負責籌備及主持明年亞太經合組織領導人非正式會議、一系列部長級會議和其他會議。APEC領導人非正式會議，定於11月18日至19日在深圳舉行。是中國作為2026年APEC東道主所主辦的首場活動。

財政部長會議將以國家財政部主辦、特區政府承辦的方式在港舉行，並由財經事務及庫務局局長主持專責工作組，負責統籌會議策劃和籌備等相關工作。