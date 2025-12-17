平機會推出第二屆「通用設計嘉許計劃」鼓勵機構建設香港共融未來

聯合國把每年的12月3日定為國際殘疾人日，旨在推動殘疾人士在社會各個領域享有平等權利，保障他們的福祉，以及提高大眾對殘疾人士的認識。今年國際殘疾人日的主題是「促進殘疾包容性社會，推動社會進步」。在剛過去的第十二屆全國殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會中，運動員在賽場上全力以赴，向社會展現了他們堅毅的精神。

然而，當掌聲散去，殘疾人士回到日常，仍然要面對大廈門前的梯級、沉重且難以操作的大門、顛簸不平的道路、被上鎖的暢通易達洗手間等障礙。這些情況提醒我們：對殘疾人士的關注與尊重，不應只停留在每年一度的特定日子或大型賽事的掌聲裡，而是要融入每一天的社區生活。



主席的話：平機會以嘉許計劃推動通用設計發展

平等機會委員會主席林美秀表示，平機會一直致力推動通用設計概念成為社會主流：「通用設計强調以使用者為本，從設計之初便融入切合各類人士需要的元素，設計不僅便利殘疾人士，還讓長者、照顧者、孕婦及育有兒童的家庭都同樣獲益，真正做到惠及全民的設計。」平機會於去年推出的首屆「通用設計嘉許計劃」（嘉許計劃）獲得廣泛迴響，印證通用設計並非遙不可及的理想，而是可以實踐的共融方案。

事實上，採納通用設計不但可以營造關愛的共融社區，還可以為機構帶來實質競爭優勢。商場及餐廳引入家庭及照顧者友善元素能吸引更多長者及家庭客群，顯著提升人流與消費；辦公室採用通達設施及定期進行敏感度培訓，不但讓多元能力的員工更舒適投入工作，更能增強團隊歸屬感和整體生產力。這些提升工作，既能開拓銀髮及多元市場，又為企業建立關愛包容的品牌形象，實現社會價值與商業價值的雙贏局面。

承接第一屆的豐碩成果，平機會於今年推出第二屆「通用設計嘉許計劃」，以進一步鼓勵本港不同類型處所提升暢通易達程度。歲末年終，正是機構回顧一年表現、規劃來年預算的重要時刻。林主席呼籲各位持份者，把「提升通達水平」列為2026年度重點項目，並積極參與現正接受申請的第二屆「通用設計嘉許計劃」，「讓我們緊握時刻，把對殘疾人士的關注化為實際行動，攜手將香港建設成為不分年齡、不分能力、人人共享平等機會的真正通達共融城市！」

首屆經驗啟示

除了硬件上的設施外，顧客服務與處所營運上的配合同樣重要，三者結合起來才可營造通達無障的環境。為鼓勵社會各界共同創造全民通達環境，平機會參考首屆經驗，特意從第一屆得獎處所中挑選出一些良好例子及可改善之處供各界參考，結集成《通用設計備忘：通用設計嘉許計劃2024/25的觀察》協助社會各界及申請機構在添置設施、空間設計、員工培訓及創新科技等方面精益求精，期望可推動更多機構在處所內融入通用設計原則，同建易於使用的共融環境。

締造通達公共空間

締造共融居住環境

締造家庭友善環境

資訊呈現的共融實踐

第二屆通用設計嘉許計劃簡介

本屆進一步擴闊覆蓋範圍，除了原有的五個組別，包括1. 商場及零售鋪位；2. 辦公大樓及辦公室；3. 食肆；4. 康樂、體育或文化用途的樓宇及場地；以及5. 活化項目，新增6. 公私營住宅樓宇 及7. 高等教育院校兩個申請組別，涵蓋市民居住、上班、上學、娛樂、用膳等全方位生活空間，冀透過表揚傑出通用設計，鼓勵更多機構以使用者為本，建設真正共融的香港。

新設獎項 鼓勵持續提升處所的通達水平

本屆嘉許計劃保留了原有的特別嘉許大獎、金獎、銀獎及銅獎，並因應處所的規模，為小型處所設有特定的評分準則。得獎者將獲頒證書，並有機會於頒獎禮分享經驗。為鼓勵機構持續提升處所的通達水平，本屆嘉許計劃增設兩個新獎項，包括雙連金獎及持續進步獎。

即日起接受申請 一起行動！

通用設計嘉許計劃2026/27 由即日起至2026年3 月31日接受申請，申請費用全免，歡迎各大小公私營機構參與。香港正大步邁向共融城市，平機會呼籲各行業領袖積極實踐通用設計，攜手擁抱共融多元文化。

嘉許計劃詳情：https://www.eoc.org.hk/zh-hk/udas

