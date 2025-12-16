中九龍繞道直擊｜西行右線有實線　非往葵涌應早選線　行錯勿亂切

中九龍繞道（油麻地段）星期日（21日）上午10時開通，通車後，啟德隧道北行車輛到九龍灣後就不能再直上觀塘繞道，要繞經啟福道、常怡道。當局指將為應付屆時將可能出現的擠擁情況，將預備包括調節交通燈號等方案，讓車流可盡快離開燈口。



為了避免在新繞道「行差踏錯」走錯路線或轉錯線，當局今日特別提醒駕駛者要留意其中西行往葵涌線有雙白線設計，提醒選定路線以及勿在隧道口前切線。



警務處西九龍總區交通部（執行及管制組）高級督察鄭耀嵐提醒，司機如想到尖沙咀卻駛錯往葵涌線，車輛可到就近的葵青交匯處掉頭向尖沙咀方向行駛。



全長4.7公里的中九龍繞道（油麻地段）12月21日開通後，油麻地往九龍灣行車時間預計可由現時約30分鐘大幅縮減至約5分鐘。（廖雁雄攝）

中九龍繞道（油麻地段）星期日（21日）上午10時開通，路政署、運輸署及警方聯合召開記者會。（廖雁雄攝）

中九龍繞道（油麻地段）東西行入口周日同步啟用，屆時將幾乎貫通整個九龍區。運輸署助理署長（運輸項目）潘瑞信表示，繞道啟用後將成為九龍東西行的主要通道，預料可有效分流現有主要幹道的車流，包括龍翔道、界限街、太子道西、亞皆老街及漆咸道北等路段，交通情況將有望改善。

東西行共15個出入口 油麻地往九龍灣最快縮至約5分鐘

油麻地交匯處一側設有4個入口及3個出口位於連翔道油麻地交匯處，可連接海寶路、西九龍公路及連翔道，往返尖沙咀、西隧、大角咀及葵涌等地。其中經3.9公里長隧道，可穿過何文田、馬頭圍地底，扺達九龍灣。

至於九龍灣一側則設有4個入口及4個出口，連接承啟道、啟祥道及啟福道，可往啟德、九龍灣、郵輪碼頭及觀塘。當局預計，行車時間由現時約30分鐘大幅縮減至約5分鐘。

調節交通燈號應付啟福道、常怡道可能出現車龍

通車後，新界西和九龍西車流都會經西九龍快速公路進入繞道。運輸署亦指，會密切留意通車後的交通狀況，事前亦已預計啟福道車流逐漸增加，已預備方案「若果路口車龍、車輛多，會透過調節交通燈號，讓車流可盡快離開燈口。」以及提供替代路線。

另外，啟德隧道北行車輛去到九龍灣後，不能再直上觀塘繞道，要繞經啟福道、常怡道。

隧道西行右線雙白線 太遲切線或要兜路

中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里，要避免「行差踏錯」走錯路線或轉錯線，駕駛者都要事前「做定功課」、留意地面路線提示，特別是以繞道西行至往葵涌線。

啟用新隧道後最常見駕駛者走錯路原因是太遲切線、導致最終在分路口出錯線。警務處西九龍總區交通部（執行及管制組）高級督察鄭耀嵐再三提醒，西行方向右線出口特別有雙白線管制，即是司機在中九龍繞道（油麻地段）的啟德出入位時，會見到最右線的行車線指示「祗往葵涌」。

換言之，駕駛者西行時選定了最右線的往葵涌路線後，行車線其後會轉為白線。往葵涌線的駕駛者便無法再切回其他路線（包括大角咀、香港（西）及油麻地方向）。因此駕駛者計劃出行前最好選定路線。

同路段其他線仍可越線 警方：忌隧道口切線

記者在隧道觀察發現，西行方向的同一條路段，其他路線（大角咀、香港（西）及油麻地方向）可以臨時切向葵涌線，但近隧道口前100米劃有代表可切線的虛線。

鄭耀嵐呼籲司機們盡量不要在隧道口位才切線，避免引起交通意外或出現擠塞情況，「兜多少少路都可以去到目的地」。他又提醒駕駛者，例如想到尖沙咀卻駛錯往葵涌線，車輛可到就近的葵涌美青交匯處向尖沙咀方向行駛。

但是駕駛者最好出行前先計劃好並選定路線，亦可以通過政府網頁有關中九龍繞道的駕駛影片熟習路段。

造價約423億元 歷2400次爆破

中九龍繞道造價約423億元，自2017年起興建歷時八年。工程需經過240幢大廈及建築地底，其中為避開地基，最深要鑽挖到地底150米，經歷2,400次爆破，部分路段更同港鐵管道最近相差僅約三米，即約一層樓高。

九龍灣段預計明年中通車 屆時開始收費

至於繞道第二份九龍灣段，當局預計明年中通車並開始收取費用，屆時繁忙時段由油麻地往將軍澳只需12分鐘，較現時約一小時車程大幅縮短。