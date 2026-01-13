港設計師遠赴米蘭展現香港創意　登國際舞台探討AI與人文

香港設計力量再次揚威海外！由香港設計中心主辦、香港設計師協會合辦的香港設計師代表團，早前（11月26日至29日）遠赴時尚之都意大利米蘭，參與由香港貿易發展局主辦的大型推廣活動「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）。是次行程獲文創產業發展處主要贊助，多位本地業界翹楚組成的代表團，不僅在國際舞台上展現了香港的設計功力，更就當下最熱門的人工智慧（AI）議題，與歐洲同行進行深度交流，重新定義科技時代下「以人為本」的設計。



代表團成員（左起）： 周靜雯（Kylie Chow） 楊穎謙（William Yeung） 黃達禮（Tat Lai Wong） 阮文韜（Manfred Yuen） 郭志雄（Stanley Kwok） 何肇庭（Etain Ho） 關鎮陞（Magic Kwan）

精英雲集米蘭 拆解AI時代設計難題

本次研討會的核心命題為「人工智能時代中以人為本的設計：平衡科技、傳統與跨文化創新」。獲邀出席的香港設計師均大有來頭，作品曾服務香港金融管理局、新加坡樟宜機場、LVMH集團等國際機構，並屢獲英、德、日等國設計大獎。

研討會由關鎮陞（Magic Kwan）擔任主持，他引導嘉賓探討設計師在AI洪流中的角色，並分享了如何將計算設計與東方美學融合，利用AI為電影及城市歷史注入深邃的文化精神，強調科技背後必須保留「人文溫度」。

從智能紡織到舊碼頭改造 展現多元創意

多位設計師在會上分享了具體的實戰案例，從不同維度回應「科技與人文」的結合：

• 科技融入生活：郭志雄（Stanley Kwok）展示了其創立的智能紡織品牌 KnitWarm。該品牌已獲逾80項國際獎項，其產品如WarmerBand成功將科技「隱形」於日常穿戴之中，完美演繹了以人為本的產品創新。

• 重塑集體回憶：何肇庭（Etain Ho）分享了「Pier 6」香港舊碼頭退役渡輪改造項目。她擅長以鮮明色彩將歷史記憶轉化為當代情感聯結；黃達禮（Tat Lai Wong）則介紹了為大館設計的「大館椅」及維港海濱的「Harbour Wave」裝置，利用回收物料轉化為公共藝術，連結社區記憶。

• 建築與社區：阮文韜（Manfred Yuen）以香港設計中心 DX設計館及深圳「The Veil」城市客廳為例，闡釋建築如何促進創意社群協作，將商業空間轉化為激發交往的公共客廳。

品牌敘事與空間情感 打破地域界限

在品牌與空間設計方面，香港設計師亦展現了國際視野。楊穎謙（William Yeung）分享了為英國國家自閉症協會（NAS）重塑品牌的經驗，創新地將傳統線性的光譜概念轉化為三維顏色模型，以溫暖的視覺語言傳達社會包容。周靜雯（Kylie Chow）則提到為澳洲花‧蜜餐廳（HUAMI）設計的4米高傳統龍柱，團隊提出了「在地製作」方案克服跨國運輸挑戰，證明了實體空間設計能創造不可替代的品牌體驗。

深入意大利設計腹地 促成跨國合作

除了研討會，代表團此行亦是一場深度的取經與合作之旅。團隊參觀了設計名校米蘭理工大學設計學院（POLI.design）及Armani糧倉藝術館（Armani/Silos），從大師作品及頂級品牌檔案中汲取靈感。

行程後半段，代表團更與當地頂尖設計機構進行產業對接。包括與世界設計組織（WDO）成員、多元設計工作室Cappelli Identity Design 交流，為未來高端品牌跨境協作鋪路；以及與視覺藝術團隊 Truly Design 對話，探索在插畫與跨媒體設計上的合作可能。

香港設計成中西交流新坐標

是次米蘭之旅圓滿結束，標誌着香港設計不單是輸出的服務，更是一種能夠融匯技術、商業與文化的「超級聯繫人」。在擁抱AI科技的同時，香港設計師堅守人文內核的特質，正正是全球市場所需的獨特價值。

