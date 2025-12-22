第三十五屆國際鐵路安全理事會　讚譽港粵技術啟發鐵路安全新思維

第三十五屆國際鐵路安全理事會（IRSC 2025）於今年11月一 連 6日在香港舉行，吸引來自全球近30個國家和地區的300多名鐵路業界代表參與。本屆會議以「通過創新與合作促進鐵路安全」為主題，由國家鐵路局、機電工程署及港鐵公司聯合主辦。



與會者感言：深受啟發的學習經驗

在首四天場地會議，與會者進行了多個專題討論，交流創新技術的應用及合作方法。隨後的技術考察進一步加深了這些探討，讓與會者能夠實地了解中國內地和香港在鐵路營運與安全管理方面的實踐與進展。

IRSC核心小組成員Ann MILLS博士在接受大會訪問時，感謝籌委會的悉心安排，並對會議的議程、場地、接待以及技術考察活動的安排表示高度讚賞。來自南非的Madelein WILLIAMS亦在訪問中提到，此行讓她獲益良多，期望能將寶貴經驗和啟發帶回南非，應用於當地的鐵路安全工作。澳洲代表Mike AVIET則表示，本次會議鼓勵業界積極考慮及推動在鐵路行業中負責任地應用人工智能技術，以進一步保障工作安全。

技術參訪亮點：促進知識交流與合作

技術參訪行程涵蓋了多個重要設施，包括港鐵車務控制中心、綜合輪對維修中心、黃竹坑車廠、港鐵高速鐵路石崗車廠，以及山頂纜車等地。而部分與會者更親身體驗了廣深港高鐵的跨境運輸服務，從香港西九龍站搭乘高鐵前往廣州，參觀廣州南高鐵站及中國鐵路廣州局集團公司調度所，深入了解國家高速鐵路系統的營運與發展概況。

多位參與者表示，這次行程的安排和內容啟發良多，認為技術參訪為他們提供了一個難得的學習與交流機會。當中，韓國國立交通大學鐵路運營系統工程學教授Sanglog Kwak表示：「技術參訪的安排非常周全，從行程規劃到現場的技術展示都非常細緻，讓每位參與者都能充分利用這次寶貴的學習機會。」泰國交通部鐵路運輸局安全與維修標準部門總監Tayakorn Chandrangsu認為：「這是一個非常值得參與的體驗。特別是中國高鐵和地鐵服務的最新技術進展，讓我們獲得了有助於提升鐵路安全的重要啟示。」來自奧地利歐洲運輸工人聯合會的Marco Hoertenhuber-Stuhl稱讚：「從場地選址到技術參訪環節，每一處細節都令人印象深刻。會議內容充實，文化活動亦非常精彩。」

代表團參訪：促進區域聯繫

值得一提的是，來自柬埔寨的公共工程與運輸部副部長H.E. KOY Sodany率領代表團參與了多項技術考察，包括港鐵車務控制中心及高速鐵路石崗車廠，了解高鐵的高速運行效率及安全特性 ，並汲取鐵路智能監管、資產管理及創新技術應用方面的經驗。H.E. KOY Sodany副部長表示：「這些參觀幫助我們深入了解香港的鐵路安全體系及基建項目，並加強了與香港相關部門的聯繫。我們特別感謝有機會了解高速鐵路（香港段）這一戰略性跨境基建項目的運作，及其在區域聯通中的重要角色。」代表團更把握機會，乘坐水上的士由中環碼頭前往西九文化區及香港故宮文化博物館，親身體驗香港交通的便利，同時感受獨特的文化魅力。

全球合作與創新推動鐵路安全新時代

IRSC自1990年成立以來，一直是聯繫全球鐵路安全專業人員的重要平台，致力於促進業界的知識交流、經驗分享及最佳實踐應用。尤其是在本屆會議中，技術參訪環節進一步強化了這使命，促進了與會者之間的深度交流與合作。

柬埔寨公共工程與運輸部副部長H.E. KOY Sodany 參觀港鐵高速鐵路石崗車廠的模擬駕駛室，親身體驗高鐵駕駛操作系統。

泰國交通部鐵路運輸局安全與維修標準部門總監Tayakorn Chandrangsu乘坐廣州地鐵。

奧地利歐洲運輸工人聯合會代表Marco Hoertenhuber-Stuhl（中）和其他與會人士乘搭港鐵。

代表團乘坐水上的士由中環碼頭前往西九文化區及香港故宮文化博物館，親身體驗香港交通的便利，同時感受獨特的文化魅力。

(資料及相片由客戶提供)