滴滴香港推出冬日出行禮遇 Day Day搶免單總值最高達$310車費優惠

聖誕與新年將至，城中節日裝置、燈光匯演及跨年倒數活動陸續登場。滴滴香港宣布推出冬日出行禮遇，由即日起至2026年1月4日期間，為新老用戶送上多重優惠，讓大家在佳節期間更輕鬆安排行程，以安全、方便、高性價比的多元化出行服務暢遊全城節慶熱點，感受溫馨的節日氣息。

本次活動，滴滴香港將派發總值最高可達$310的車費優惠，包括即拎即用的$210優惠券包，並推出每日秒殺免單活動，單程車費最高優惠$100。此外，為方便市民與遊客遊覽冬日人氣景點，滴滴香港還在多個節慶熱點推出限定出行優惠。無論是到中環感受冬日小鎮氛圍、訪西九文化區看展散步、或一家大細前往主題樂園投入節日慶典，都可用點對點出行串連玩樂、購物、聚會，玩得更盡興。

繽紛冬日出行禮遇 日日都有

• 日日搶免單：限量派發$100立減券，無使用門檻，低至$0搭車

• 優惠券馬上到手：用戶可領取總值最高達$210的call車券包，包含多張5折優惠券（每張最高減$30），程程優惠

• 新用戶專享：首次使用滴滴，即可領取$120迎新禮遇，包括首單立減$60券，試搭都抵！

節慶熱點限定禮遇 到達出發享優惠

為方便用戶冬日出行，帶動節日消費與旅遊體驗，滴滴香港於活動期間在多個節慶區域推出限定出行禮遇。用戶只需先於App內領取「指定區域專屬搭車券」，其後前往指定地點或由指定地點出發，系統即會自動套用滿HK$100減HK$50優惠，毋須手動操作，出行更省心。

相關節慶熱點包括（將按實際情況陸續開放）香港迪士尼樂園、海洋公園、西九文化區、山頂廣場、中環皇后像廣場花園、大館、尖沙咀碼頭、以及赤柱海濱及美利樓。方便市民與旅客由日間玩樂到入夜賞燈，都能從容安排行程，感受香港的聖誕與跨年節日氣氛。（實際適用地點、時段及名額以App內顯示為準。）

