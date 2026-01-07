友邦香港超越保險常規　助大眾全方位實踐「健康長久好生活」

友邦香港一直以客戶為中心，並關心整個社會，在提供全面健康保障及服務的同時，更全力推動健康理念的普及，提升社區的「健康素養（Health Literacy）」，以實現「AIA One Billion」計劃在2030年前推動十億人實踐「健康長久好生活」的宏大願景。

根據世界衞生組織定義，「健康素養」指擁有獲取、理解、評估並運用資訊和服務的知識與能力，從而促進個人和社會的健康與福祉。作為一個以使命為本的品牌，友邦香港積極提升社區對健康的認識，並從兒童及青少年的教育開始，啟發整個社區「再想健康」，鼓勵大眾改變看待健康的固有想法，幫助大家養成良好健康習慣，促進跨代福祉。



「AIA健康校園計劃」 – 健康，從小開始

世界衞生組織的研究指出，在兒童健康、教育和心理健康方面投放資源， 能為整體社會帶來可觀回報。「AIA健康校園計劃」提供由健康專家撰寫，涵蓋健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展四大主題的免費教學資源，推動師生和家長實踐健康生活方式。學校更可同時報名參加 「AIA健康校園挑戰賽」，分享其健康校園計劃的內容及成果，於小學及中學組勝出的學校共獲得十萬美元獎金，以支持其持續推動健康校園計劃的發展。

自2022年在香港推出以來，「AIA健康校園計劃」已吸引近300間香港中小學參與，涵蓋公營學校、直資學校、私立學校及國際學校。友邦香港希望透過教育的力量，與各界攜手合作，讓兒童及青少年從小養成健康的行為習慣，帶來持久改變，協助下一代改善身心健康。

「AIA健康校園挑戰賽2024/25」香港區冠軍為浸信會沙田圍呂明才小學（圖左）及天主教慈幼會伍少梅中學（圖右），獲頒合共十萬美元獎金，支持其健康校園計劃的發展。

「再想健康」 – 健康，從第一步開始

健康不只一種定義。友邦香港積極推動全城「再想健康」（Rethink Healthy），更邀請人氣歌手張敬軒擔任AIA「再想健康」大使，鼓勵大眾改變對健康的固有想法，將健康視作身體、心理、財務和環境健康之間的平衡。友邦香港全方位由健康、財富到MPF，一站式照顧客戶及其家人所需，鼓勵大家從簡單且可達成的目標踏出第一步，投入適合自己的健康生活。

友邦香港從不同層面推動社區一起再想健康，包括透過與熱刺的「全球主要合作夥伴」關係，促進社區積極參與體育運動，更率領熱刺球星現身「AIA友邦好生活節2025：熱刺球星社區活動」，與「AIA健康校園挑戰賽2024/25」香港區冠軍學校的中小學生及熱刺球迷等社區成員零距離分享球場點滴，並就「再想健康」主題交流心得。 此外，友邦香港成為在全新的啟德主場館舉辦的Coldplay World Tour香港站的Proud Partner，又聯同十大環保團體發起「再想健康愛地球行動」召集大眾清潔海岸，以多元化方式推動、教育及啟發社區改善身心和環境健康。

友邦香港積極推動全城「再想健康」，更邀請人氣歌手張敬軒擔任AIA「再想健康」大使。

「AIA Vitality 健康程式」 – 健康，從習慣開始

要活得健康，必須從日常生活及習慣入手。友邦香港超越保險常規，透過「AIA Vitality 健康程式」這項反傳統保險概念的健康計劃，助客戶瞭解及密切關注自己的健康狀況，並以獎賞鼓勵大眾全面建立健康生活。

投保指定「AIA Vitality 健康程式」特選保險產品並成為「AIA Vitality 健康程式」會員後，不但可享保費折扣或額外保障，更可透過日常生活作簡單運動和健康飲食等輕鬆儲分升級，享有各類獎賞例如電影票換領券、網店電子購物禮券等，享受健康與獎勵的雙重樂趣。友邦香港希望繼續透過「AIA Vitality 健康程式」融入會員的生活和健康習慣，推動正面轉變，鼓勵更多人活得更健康。

友邦香港希望透過「AIA Vitality 健康程式」融入會員的生活和健康習慣，推動正面轉變，鼓勵更多人活得更健康。

透過全方位健康活動，友邦香港積極推廣全面及可持續的健康生活方式，致力提升社會整體福祉。展望將來，友邦香港會繼續發揮影響力，與社區一起創建更健康﹑更可持續發展的未來，共同實現「健康長久好生活」。

備註：

「AIA」是指友邦保險控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司。

「友邦香港」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港分行。

「香港」指「香港特別行政區」。

