OCBC冬日賞簽署與新加坡老成昌合作備忘 引進銀行x零售新概念

OCBC華僑銀行（下稱OCBC）香港近年積極擴展「宏富理財」業務，表現卓越！憑藉集團「新加坡-香港雙樞紐」的策略，連通亞洲提供全面的財富管理及跨境理財方案。於2025年中推出以「讓時間增值」為題的大型宣傳活動，提升知名度外，更讓該季度開戶量刷新記錄。截至去年9月，總客戶數量按年上升逾30%，而離岸客戶更成為地區性增長動力，客戶數量升幅超過50%，財富管理業務收入同樣強勁，按年增長超過70%。



延續2024年冬日「斑蘭蛋糕」客戶感謝禮的成功，OCBC香港於2025年12月再度與新加坡知名糕點品牌 Old Seng Choong 「老成昌」合作，安排船運直送1200個正宗斑蘭蛋糕到港，分享予客戶及社區，以答謝多年來的支持與信賴。此外，雙方更在啟動儀式中簽署合作備忘錄，攜手推出嶄新的「銀行x零售」合作概念，為客戶於分行締造高品質生活體驗。



新加坡特色「斑蘭蛋糕」連繫社區 冬日送上關懷與溫暖

OCBC香港於2024年首度舉辦冬日「斑蘭蛋糕」客戶感謝禮，以「新加坡特色」美食作回饋深受客戶歡迎，因此是次活動的規模進一步擴大，啟動儀式假香港富麗敦海洋公園酒店宴會廳舉行，超過200位貴賓及客戶到場支持。典禮由華僑銀行環球個人銀行總裁郭斯強先生、華僑銀行大中華區總裁及華僑銀行香港行政總裁王克先生、華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊女士共同主禮。OCBC宏富理財品牌大使鍾嘉欣小姐亦親臨支持及獻唱其歌曲＜Believe In Yourself＞，發放正能量點綴活動。

宏富理財品牌大使鍾嘉欣小姐於活動的啟動儀式獻唱

客戶感謝禮以「老成昌」一系列暢銷糕點及典奇點綴裝飾場地，而「主角」斑蘭蛋糕更用於慈善，早於去年11月，OCBC香港更聯同合作超過十年的香港耀能協會（SAHK）安排社區活動，與弱勢兒童一起分享蛋糕及玩遊戲，於啟動儀式中播出早前到訪位於觀塘的安泰幼兒中心與小朋友互動的溫馨精華片段，OCBC香港管理層更即場向SAHK代表頒贈港幣十萬元的支票，以行動支持更多社區慈善項目。

華僑銀行大中華區總裁及華僑銀行香港行政總裁王克先生(右二)及香港零售銀行業務主管李貴莊女士(右一)向香港耀能協會代表頒贈支票

華僑銀行環球個人銀行總裁郭斯強先生(右一)及華僑銀行大中華區總裁及華僑銀行香港行政總裁王克先生(左一)頒發SG60限量水晶魚尾獅及紀念品予宏富理財品牌大使鍾嘉欣小姐

借鑑新加坡Wisma Atria成功經驗 推進銀行服務革新

是次活動的另一重點，為OCBC香港與「老成昌」正式簽署合作備忘錄，透過跨界聯乘在港開啟「銀行x零售」概念的嶄新分行體驗。李貴莊指：「新加坡Wisma Atria旗艦店大膽打破傳統分行框架，引入大型書店、人氣咖啡店及高級日式料理餐廳等，將生活品味融入金融服務，成功實現了『銀行零售共同體』模式，並同時提升銀行及商戶的業務。」

李貴莊續稱：「2024年首個客戶感謝禮我們收到很多正面的反饋，客戶對斑蘭蛋糕的熱愛超出預期，這讓我們更積極推動創新，期望為客戶創造恒久致遠的價值。」她透露，2026年OCBC香港會以新加坡的成功經驗作藍本，注入「銀行 × 零售」體驗重新定義分行，加入商戶零售元素，並攜手在本地重點分行內引入首家「老成昌」門市，營造出貼心的環境深化與顧客的互動，務求成功吸引更廣泛的客戶群，並與商戶一起達至共贏。她期望透過引入「老成昌」，不僅是讓這個新加坡老字號登陸香港，更是為金融服務注入新動力。

華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊女士(左三)與「老成昌」創辦人鄭德榮先生(右三)簽署合作備忘錄

OCBC新加坡Wisma Atria 旗艦店成功打造結合生活時尚與金融的空間

追求高效與品質 AI科技同步推進

除了實體分行體驗的升級，數碼科技應用亦是OCBC的發展重點，例如去年3月便宣布推出AI人工智能選股工具「A.I. Oscar」，為自主研發技術利用機器學習演算法處理及分析海量股票及交易數據，提供股票精選供個人投資者參考。李貴莊表示，此自主研發的工具旨在解決投資者資訊過盛的痛點；下一階段將積極開發 AI Advisory 的潛能，助客戶經理在每次互動中可專注於深度傾聽客戶的理財目標，以提供更個人化的建議精準回應客戶需求，全方位提升競爭力。

感謝禮啟動儀式以新加坡著名糕點品牌「老成昌」的產品作裝潢，極富「新加坡特色」

展望今年，OCBC 香港將承載集團使命成為亞洲領先的金融服務合作伙伴，以高端的技術平台增強銀行營運、產品創新和優質的客戶服務，助力客戶把握機遇，並在分行體驗上為客戶帶來更多驚喜，在金融科技與客戶體驗雙軌並行，冀讓金融服務更有溫度，並為市場注入新動力。

