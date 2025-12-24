《全民騰飛》助衝破經濟侷限 膽小基層男孩因運動突破自我

香港地寸金尺土，對於基層家庭而言，要騰出空間與時間來培養持續的運動習慣，無疑是一種奢侈。然而，運動不只是強身健體，亦是建立自信的良藥。今年再度舉行的《全民騰飛》慈善運動計劃，正是希望透過一系列多元化的運動項目，為基層社區注入活力，讓家長與孩子在汗水中重新認識彼此，見證身心蛻變。

撰文：謝德勤

攝影：夏家朗



跨界別攜手 將體育能量注入屋邨社區

香港不少基層家庭居住空間狹窄，缺乏足夠的活動空間，加上生活壓力大，在大部分情況下，運動往往成為生活中最先被犧牲的一項生活習慣。有見及此，由騰訊基金會及基滙資本民坊全力驅動及支持的《全民騰飛》慈善運動計劃於2024年1月正式啟動，旨在透過運動燃亮青年的人生軌跡，為社會注入正能量。

今年來到第二屆，《全民騰飛》進一步擴大影響力，與四家本地慈善機構：香港青年協會、香港遊樂場協會、凝動香港體育基金及中國香港新興運動協會攜手合作，將體育能量注入屋邨社區。

計劃內容豐富，其中重點項目「『飛』『童』凡響——親子運動課程」與九間本地中心或小學合作，透過恆常運動班及戶外體驗，鼓勵學童與照顧者共同培養運動習慣。課程設計別出心裁，採用平行小組形式進行，照顧者與學童分開體驗不同運動。藉以提升照顧者的抗壓能力，同時發掘基層學童的潛能。

此外，計劃乘著「十五運會」的熱潮，舉辦了「體育『全睇驗』交流團」，於11月下旬帶領34位中學生前往深圳前海，參觀高新科技企業及體驗室內滑雪，更親身感受大型體育盛事的氣氛，擴闊青年眼界。

在今年十二月舉行的「奔『騰』不息 – 學員結業分享會」，正是一眾受惠家庭及青少年展示成果的舞台。

以勇氣克服障礙 觀察型孩子的突破

在分享會的鎂光燈下，趙柏滔與爸爸趙浩翎成為了眾人的焦點。對於擁有輕度言語障礙背景的柏滔來說，這一次站在台上絕不容易。趙爸爸形容，兒子曾經是一位觀察型小朋友，做任何事都先評估風險，性格較為膽小、謹慎：「以往帶他去公園，面對那些攀爬架，我總是要在旁邊不停鼓勵，他才肯戰戰兢兢地嘗試。」

然而，參加了《全民騰飛》的親子運動班後，一場戶外歷奇活動漸漸影響了柏滔的性格。當天去到歷奇中心，面對足足兩層樓高的繩網和高空吊橋，趙爸爸本以為要花費唇舌勸說柏滔嘗試，沒想到後者竟然主動表示：「爸爸，我很想玩上面那個吊橋！」趙爸爸坦言那一刻相當震撼：「因為我沒想過他會主動跟我說他不怕，甚至想去嘗試。」看著兒子在高空中如履平地，快速完成挑戰，那種自信滿滿、容光煥發的樣子，讓他感動道：「原來只要一個機會，兒子都可以變得勇敢。」

除了性格上的突破，計劃引入匹克球和地壺球等新興運動，亦讓這對父子大開眼界。趙爸爸特別感謝計劃解決了交通等「痛點」，讓他們有機會接觸這些平日難以安排的活動。在運動場上，他同時觀察到兒子開始主動與其他小朋友互動，合群性大增，不再是那個只會在樓下公園獨自旁觀的孩子。

從零運動到全情投入 媽媽：原來我缺乏的是機會

另一個受惠家庭的故事，則由媽媽陳裕鵬與患有ADHD的女兒趙恩曦共同譜寫。對於這個家庭而言，這場運動計劃的最大幫助，無疑是改變了家裡的氣氛。媽媽表示：「我們家以前比較悶，好像沒什麼話題可以聊，但自從參加了計劃，女兒變得截然不同。」或許是運動釋放了精力，媽媽透露恩曦做功課的時間縮短了，專注力有所提升，而更重要的是，她變得主動：「現在她會主動分享活動裡的點滴，比如問我今天做了甚麼，整個人輕鬆了，話亦說多了。」

此外，媽媽坦言自己同樣經歷了一場覺醒。過往甚少運動的她，透過計劃重拾羽毛球拍，更體驗了瑜伽、躲避盤等項目。她驚訝地發現，運動原來是情緒的調節器：「以前覺得沒時間和沒興趣做運動，生活就是上班下班，娛樂最多只是看影片。然而，參加計劃後，我發現原來運動後的開心情緒可以持續很久，整個人好像都輕鬆了。」

這份快樂更轉化為親子關係的養分，媽媽感慨地說，以前帶小朋友去玩，自己可能只是在一旁玩電話，但現在她學會了投入，享受與女兒一起流汗、一起大笑的時光：「大家的感情加深了，不再是各自各精彩，而是有了共同的回憶。」

運動連結社區 延續騰飛精神

隨著畢業證書的頒發，第二屆《全民騰飛》慈善運動計劃雖告一段落，但種下的運動種子已在社區生根發芽。正如計劃的願景，運動不僅是強身健體，更是凝聚家庭、推動社會共融的重要力量。透過企業、慈善機構與社區的緊密合作，這些基層家庭的故事證明，只要給予機會，每個人都能在人生的賽道上騰飛。

（資料及相片由客戶提供）