特區政府施政十件大事評選接受投票　市民透過參與讓政府掌握民意

2025年香港「特區政府施政十件大事評選」現正接受市民投票，截止日期為2026年1月12日（星期一），市民可從20項政府施政大事中，選出認為最具影響力和最關心的10項。市民可透過網站、郵寄等方式參加評選。



今年為第27屆，評選活動對幫助政府了解民生所需、社會訴求發揮了積極的作用。政府會透過每一年的評選結果，掌握社情民意，了解市民關注點。去年「特區政府施政十件大事評選」共收到逾百萬張選票，已經成為市民與政府溝通的重要橋樑。截至12月24日中，第17項「宏福苑大火傷亡慘重 齊心協力救災善後」得票率暫最高。



「特區政府施政十件大事評選」投票網站

宏福苑大火，行政長官李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員，在政府總部空地集合，在上午8時默哀3分鐘，沉痛哀悼在大埔火災不幸罹難的人。（資料圖片/廖雁雄攝）

候選的20項政府施政大事名單如下：

1、攜手打擊跨境詐騙犯罪 多方聯動營救被困港人

2、「HKGAI V1」大模型發布 全面推動人工智能發展

3、優化投資移民計劃 吸引全球企業落戶

4、啟德體育園啟用 成盛事經濟新引擎

5、醫療改革強化基層保障 預防為重減少資源浪費

6、出海專班助內企走向世界 強化香港經濟新動能

7、簡約公屋提速年內入夥惠民 置業階梯放寬轉讓助民安居

8、網約車的士雙軌並行 為市民提供更多出行選擇

9、紀念抗戰勝利八十周年 立體多元厚植家國情懷

10、高層決策簡化程序 北都發展全面提速

11、持續提升國際金融中心地位 推進黃金交易市場建設

12、極端天氣頻發 「超前部署」做好應變措施

13、推行部門首長問責制 全面提升管治效能

14、國際調解院正式成立 助港打造「調解之都」

15、粵車南下分階段啟動 大灣區跨境通行新格局

16、粵港澳攜手承辦全運會與殘特奧會 大灣區融合樹新里程碑

17、宏福苑大火傷亡慘重 齊心協力救災善後

18、立法會選舉順利舉行 優質民主開創新局

19、中醫醫院啟用 擴展中西醫協作

20、黎智英危害國安裁定罪成 堅定維護國家安全和香港法治



投票設有獎金豐厚，個人獎有一等獎、二等獎、三等獎和紀念獎，另設「最踴躍參加學校獎」和「最踴躍參加機構獎」，歡迎全港市民踴躍參與評選。公布獲獎名單後，秘書處將會電郵/電話/whatsApp聯絡各位領獎者前往秘書處辦公室領獎。

一等獎（ 2 名） ：各得現金$6000

二等獎（ 5 名） ：各得現金$3000

三等獎（15 名） ：各得現金$1000

紀念獎（30 名） ：各得現金$300

最踴躍參加學校獎（3 間）

最踴躍參加機構獎（1 間）



「2025年特區政府施政十件大事評選」由香港《文匯報》發起，《香港01》等30家媒體聯合主辦、54間團體協辦。

市民如欲投票，也可掃瞄二維碼，進入香港「特區政府施政十件大事評選」投票網站。截止日期為2026年1月12日（星期一）。

1、攜手打擊跨境詐騙犯罪 多方聯動營救被困港人

2025年3月7日，港府營救行動共拯救出六名香港人士，包括三男三女，其中5人深夜抵達機場警署。（黃浩謙攝）

近年東南亞地區跨境詐騙犯罪活動猖獗，多名香港居民被誘騙至該地區遭非法禁錮。緬甸電詐園「賣豬仔」連串禁錮事件曝光後，特區政府對此高度重視，迅速啟動跨國救援機制。2025年1月，政府官員先後與泰國、緬甸及柬埔寨駐港總領事會商，隨後保安局率領專責小組與泰國高層官員密切協作，成功救出11名被困港人。3月，專責小組參與中泰緬「聯合營救行動」，再度成功解救6名香港居民。香港警方更聯合多個國家及地區，共同組建跨境反詐合作平台，攜手打擊跨境詐騙犯罪，取得顯著成效。



香港科技大學首席副校長郭毅可教授在演講中簡介HKGAI。（教城提供圖片）

2、「HKGAI V1」大模型發布 全面推動人工智能發展

香港創科發展獲國際肯定，2025年香港數碼競爭力全球排名第四，較去年再升三位。香港生成式人工智能研發中心於2025年2月發布全港首個大模型「HKGAI V1」，具備先進對話推理能力，全面支持支援兩文三語。為加強電子政務和智慧城市建設，2025年施政報告進一步宣布成立「AI效能提升組」，推動政府各部門利用人工智能優化公共服務。「智方便」一站通電子身份平台、開放數據等舉措也在持續推進。特區政府同時於北區沙嶺規劃10公頃數據園區，引入先進算力與推動數據跨境流動，全面布局AI產業發展。



政府公布「新資本投資者入境計劃」。（資料圖片/梁鵬威攝）

3、優化投資移民計劃 吸引全球企業落戶

特區政府進一步優化「新資本投資者入境計劃」，自2025年3月1日起將淨資產審查期由兩年縮短至六個月，並允許通過全資私人公司進行投資。施政報告進一步放寬投資門檻，將合格物業價格門檻由5,000萬港元降至3,000萬港元。同時，自5月23日起開放境外公司申請遷冊來港，簡化司法程序並保留法人身份。政府還推出涵蓋批地、地價、資助及稅務減免的優惠政策包，與家族辦公室稅務寬減形成協同效應，吸引高增值產業落戶香港，推動高質量發展。截至2025年9月，來港落戶或擴展業務的家族辦公室已突破200間，有利鞏固了香港財富管理樞紐地位。



啟德體育園3月1日正式啟用，主場館傍晚6時半進行開幕典禮。（資料圖片/黃浩謙攝）

4、啟德體育園啟用 成盛事經濟新引擎

斥資319億、歷時6年建造的啟德體育園於2025年3月1日正式啟用，特區政府多個部門在啟用前進行了多次聯合演練，確保準備充分。園區設有可容納5萬人的主場館、1萬人的室內體育館及5,000人的公眾運動場，並配備零售餐飲設施。啟用以來，已成功舉辦逾30場本地及國際活動，包括香港國際七人欖球賽、Coldplay演唱會及全運會賽事，累計吸引700萬人次到訪，其中過半為旅客。該園區不僅推動體育發展，更成為香港「盛事經濟」的重要引擎，促進旅遊與休閒產業發展。



醫院管理局將由2026年1月1日起將急症室收費改為免費及需繳400元兩級制。(資料圖片/夏家朗攝）

5、醫療改革強化基層保障 預防為重減少資源浪費

特區政府全面推進醫療體系改革，以「能者多付、輕症共付」為原則，2025年3月25日公布於2026年1月調整公營醫療住院、門診、急症室及藥物等收費，同時放寬醫療費用減免機制申請門檻，既增加對「貧、急、重、危」的病人保障，又減少資源浪費。政府將基層醫療從以治療為主改為以預防為重，提升社區醫療及預防服務，拓展預防篩查、引入家庭醫生試驗計劃、推動社區藥房計劃及擴大地區康健網絡。11月實施「家庭醫學門診優先計劃」，為綜援人士及長者等弱勢群體預留三成門診名額。



財政司司長陳茂波（中）、阿聯酋投資部副部長Mohammad Alhawi（左八）、Investopia行政總裁Jean Fares博士（右五）、投資推廣署署長劉凱旋（右四）、香港上海滙豐銀行有限公司香港區行政總裁林慧虹（右八），以及證監會行政總裁梁鳳儀（左二）出席Investopia論壇。（政府新聞處圖片）

6、出海專班助內企走向世界 強化香港經濟新動能

香港積極發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」角色，作為內企「出海跳板」。僅在2025年上半年投資推廣署已協助286家內企在港設立區域總部或財資中心，同比增長46%。行政長官於2025年5月10日率領包括20多位內企代表在內的代表團訪問中東，展現香港作為內企與國際市場的橋樑功能。施政報告提出整合投資推廣署、貿發局及駐內地辦事處資源，組成一站式平台，成立「內地企業出海專班」，主動招攬有意拓展海外業務的內企經香港出海。10月6日專班正式啟動，協助內企高效拓展國際業務，進一步鞏固本港作為內企出海起點的地位，成為國家高質量發展的重要支點。



柴灣常安街簡約公屋項目。（資料圖片/廖雁雄攝）

7、簡約公屋提速年內入夥惠民 置業階梯放寬轉讓助民安居

住房是市民最基本也是最迫切的民生訴求。特區政府持續推進「簡約公屋」項目，並同步打擊公屋資源濫用。牛頭角彩興路等項目於2025年6月及9月迎來首批共4400個單位入夥，預計至年底將有約1萬個單位落成啟用。與此同時，2025年施政報告提出多項措施豐富置業階梯，包括增加居屋供應、將新出售單位轉讓限制年期由15年縮短至10年，並上調綠白表配額比例以協助更多公屋居民置業。相關政策密切配合，旨在協助市民逐步實現置業安居的目標。



政府落實網約車和的士雙軌並行。(資料圖片)

8、網約車的士雙軌並行 為市民提供更多出行選擇

近年興起的網約車平台與的士業形成激烈競爭，特區政府雙軌並行處理爭議。2025年7月，政府發出五個「的士車隊牌照」，規管的士車隊的營運和管理，提升服務質素；同時修例規定傳統的士必須安裝「三寶」：「車Cam」、行車記錄儀及GPS，並強制提供電子支付；10月通過網約車規管條例主體法案框架，落實網約車合法化，規定平台、車輛及司機分別發牌，網約車車齡最多為12年，車輛設總量限制，只能登記車主作為司機。特區政府透過相關規管措施，為市民提供更多安全、優質的出行選擇。



特首李家超參觀香港抗戰與海防博物館。（李家超Facebook）

9、紀念抗戰勝利八十周年 立體多元厚植家國情懷

2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，特區政府以立體多元方式深化愛國主義教育，厚植青少年的家國情懷。8月起，舉辦「銘記歷史 珍愛和平」巡迴展覽、「萬眾一心 維護和平」主題展覽，推出「抗戰影像回眸」專題放映；旅發局與深圳市文體旅遊局合作開發「文化名人大營救」紅色研學路線；教育局於10月3日落實優化高中中史和歷史課程框架，強化中國共產黨建黨、新中國成立及香港回歸歷程等重點內容，將愛國教育融入日常教學。



北部都會區發展計劃。

10、高層決策簡化程序 北都發展全面提速

行政長官李家超多次以「心急如焚」形容自己推動北部都會區建設的迫切心情。2025年4月，行政長官會同行政會議批准北環線主線方案，隨後特區政府與港鐵簽訂合作協議。9月，施政報告宣布成立「北部都會區發展委員會」，由行政長官擔任主席，以提升決策層級。政府將簡化行政程序，引入專門法規吸引企業入駐。11月，《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》公布，計劃成立專屬公司，聯合市場力量共同參與開發。12月22日，河套創科園港園區正式開園，已吸引逾60家企業和機構陸續進駐。



《全球金融中心指數》報告中，香港穩居全球第三。

11、持續提升國際金融中心地位 推進黃金交易市場建設

在2025年9月發布的《全球金融中心指數》報告中，香港穩居全球第三，並蟬聯亞太第一，其中金融科技領域更躍升至全球第一，銀行、投資管理等領域也保持全球前列。恒生指數今年漲幅領跑全球主要指數，香港再度獲評全球最自由經濟體。統計顯示，香港IPO市場今年表現領先全球，預期籌集2,721億元，上市宗數達100宗，按年分別增長210%及43%，創下自2022年以來最大募資規模，充分展現其資本市場的韌性和國際金融中心的地位。特區政府加速建立國際黃金交易市場，包括拓展黃金倉儲，冀3年存量超過2,000噸；推動設立精煉廠；建立黃金中央清算系統等，不斷提升金融服務能力。



超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號期間，鯉魚門海浪不斷拍打岸邊。（資料圖片 /羅國輝攝）

12、極端天氣頻發 「超前部署」做好應變措施

隨着全球氣候變化，極端天氣正對香港構成日益嚴峻挑戰，2025年更短時間內五度發出黑色暴雨警告、兩度懸掛十號風球。對此，政府顯著加大投入提升城市氣候韌性和可持續發展能力。9月24日超強颱風「樺加沙」襲港期間，十號風球維持十小時。政府「應對極端天氣督導委員會」統籌各部門，「超前部署」做好應變措施，包括宣布停課、清理淤塞地點、協調處理水浸及山泥傾瀉風險，並迅速展開善後工作，消防處與路政署等各部門合作清理路面障礙，加快社區復原。警方則加強對「追風逐浪」人士執法，以提升公眾安全意識。各項措施有效減低極端天氣的影響，提升社會整體應變能力。



政府推行部門首長問責制。（資料圖片）

13、推行部門首長問責制 全面提升管治效能

為提升特區政府各部門效能，行政長官在施政報告中提出設立「部門首長責任制」，對部門出現的問題查明原因、釐清責任，並按缺失輕重情況進行相應行政或紀律處理。「部門首長責任制」按問題性質分級處理：一般事項由部門首長負責調查；嚴重或系統性問題則由專為責任制設立的調查小組負責調查。同時，政府將強化公務員評核機制，協助有待改進人員提升能力，並公正處理行為不當者。新制度有助提振公務員士氣，建立更專業高效的管治團隊。



5月30日，國際調解院公約在香港簽署，32個創始國代表大合照。（外交部駐港特派員公署）

14、國際調解院正式成立 助港打造「調解之都」

國際調解院2025年10月20日正式在香港開業，成為全球首個致力於通過調解方式和平解決國際爭端的政府間法律組織。這是在中央政府的全力支持下，香港發揮「一國兩制」獨特優勢，以世界級專業服務，為完善全球治理作出貢獻的成功實踐。國際調解院的成立，是國際法治創新之舉，填補了國際調解領域機制空白，彰顯了兼容並蓄的法治文明，有利於提升國家文化軟實力。調解院落戶香港，更將鞏固其作為亞太區法律與爭議解決服務中心的地位，助力香港打造「調解之都」。



2025年12月23日零時，「粵車南下」入境香港市區的首批通關車主，在港珠澳大橋珠海公路口岸的「一站式」通道辦理通關手續。（新華社圖片）

15、粵車南下分階段啟動 大灣區跨境通行新格局

討論多時的「粵車南下」計劃於2025年分階段啟動，與早已平穩運行的「港車北上」共同構建起粵港澳大灣區跨境通行新格局。11月15日起，獲准的廣東私家車可經港珠澳大橋駛入香港口岸自動化停車場；12月23日起進一步開放粵車經大橋入境香港市區。計劃首階段開放予廣州、珠海、中山及江門四個城市，半年後逐步擴展至廣東省其他城市。同時「港車北上」申請手續簡化，自10月13日起，車主在接獲運輸署「電子批准信」後，即可網上預約出行或於無須預約日子直接過境。



全運會開幕禮11月9日在廣州黃村廣東奧林匹克體育中心舉行，現場進行升國旗儀式。(新華社)

16、粵港澳攜手承辦全運會與殘特奧會 大灣區融合樹新里程碑

第十五屆全國運動會與全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會由粵港澳三地成功舉辦。在十五運會中，香港代表團取得9金2銀8銅，總計19面獎牌；在殘特奧會中，香港代表團勇奪51金49銀40銅，共140面獎牌，兩者均創下歷史性佳績。粵港澳三地聯合舉辦兩大賽事，不僅推動本地體育發展，展現香港舉辦大型綜合賽事的能力，更突顯大灣區協作的強大效應，為大灣區發展樹立了重要里程碑。



大埔宏福苑四級火，蔓延多座樓宇，烈焰濃煙沖天。（林振華攝）

17、宏福苑大火傷亡慘重 齊心協力救災善後

2025年11月26日，大埔宏福苑發生五級大火，造成161人罹難，包括一名英勇殉職的消防員。事故發生後，國家主席習近平高度重視，作出重要指示。特區政府啟動緊急機制，出動逾千名消防員投入救援，全面展開救災及善後工作，並調查事件、排查隱患。政府向災民派發應急錢、慰問金及生活津貼，為災民安排免費住屋直至重建家園。在中央港澳辦協調下，國家有關部門和廣東省積極提供支援，共同協助特區政府做好救災及後續工作。香港及內地各界也躍踴賑災，捐款總額達數十億元。



立法會選舉投票於12月7日夜晚11時30分結束，結束後於會展中心點票。（資料圖片/梁鵬威攝）

18、立法會選舉順利舉行 優質民主開創新局

第八屆立法會選舉於2025年12月7日舉行，130多萬選民參與投票。在宏福苑火災發生後，此次選舉仍如期圓滿完成，彰顯香港社會克難前行的獅子山精神，對發展高質量民主具有里程碑意義。本屆選舉「區區有競爭、界界有比拼」，候選人展開比政綱、比能力的良性競爭，共建務實、高效、優質選舉文化。特區政府各部門設立專班統籌宣傳動員，推出多項便利投票措施，包括延長投票時間、設立專屬投票站等。社會各界廣泛參與，以多種形式投入和支持選舉。



香港中醫醫院12月11日起投入服務。（資料圖片/林遠航攝）

19、中醫醫院啟用 擴展中西醫協作

香港中醫醫院於2025年12月11日正式啟用，標誌着中醫服務邁向新里程。醫院採用公私營合作模式，由香港浸會大學承辦營運，提供純中醫、中醫為主及中西醫協作臨床服務，首年將設立12個中醫專病項目，並作為浸大、中大及港大的教學醫院，推動服務革新、教學培訓與科研創新，落實政府的中醫藥政策。醫管局同步擴展中西醫協作服務，推展至26間公立醫院，共有65個指定服務點，涵蓋6個病種。加之12月18日公布的《中醫藥發展藍圖》，進一步推進中醫藥發展，探索具香港特色的中西醫協作模式，助力中醫走向國際。



12月15日黎智英案判決，黎智英被裁定三項罪名全部成立，散庭後由囚車押走。（資料圖片/廖雁雄攝）

20、黎智英危害國安裁定罪成 堅定維護國家安全和香港法治

2025年12月15日，高等法院原訟庭對壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法一案作出裁決，裁定其兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪三項控罪全部成立。黎智英案的庭審過程公開透明，揭露的大量事實和證據表明，黎智英勾結外部勢力，充當反中亂港勢力的幕後「主腦」和「金主」，長期從事危害國家安全的活動和行為，甚至乞求外國制裁中國和香港特區，在香港國安法實施後仍毫不收斂，給香港社會造成嚴重傷害，給香港市民留下徹骨之痛。此次香港特區履行維護國家安全的憲制責任，對黎智英依法定罪，有力捍衛了法律的正義和尊嚴，彰顯了香港法治精神。



