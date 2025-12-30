科技園助海外初創落戶香港 EPIC 2025成業務發展催化劑

在世界知識產權組織的《2025年全球創新指數》中，香港與深圳、廣州組成的創科集群位列全球第一，再加上香港作為國際創科中心的優勢，吸引全球頂尖初創來此落戶。由科技園主辦的年度創科盛事EPIC 2025早前圓滿結束，13間參與初創藉此在港設立據點，面向國際。為了協助這些別具潛力的海外初創落戶香港，科技園透過Soft Landing Programme，為海外初創提供10萬港元資助和一系列支援。其中五間參賽的綠色科技及金融科技「過江龍」初創，細說於香港的發展計劃，事關這裡已經成為他們打穩商業根基和擴大商業規模的加速之地。



撰文：謝德勤



DeCarbon Tech：碳捕獲技術連繫綠色金融

來自深圳的DeCarbon Technology (Shenzhen) Co.專注於新一代二氧化碳捕獲技術（Direct Air Capture，下稱DAC），其研發的DAC設備能直接而有效地在大氣去除二氧化碳，並將其轉化為可持續的工業材料，應用於綠色建築及現代農業等領域。

聯合創辦人Dr. Xiao LIAO表示，選擇香港並非偶然：「香港擁有獨特的策略交匯點優勢，既是國際金融中心，亦與大灣區的深科技製造業基地連接。」在EPIC 2025比賽期間，最令團隊驚喜的是透過「拓新市場計劃」（Market Discovery Programme），發現香港的商業巨頭，對於像DAC這類氣候解決方案有著迫切且成熟的需求。

Dr. Xiao LIAO直言：「香港不僅提供了擴展DAC技術所需的綠色融資渠道，更是一個超級聯繫人，將大灣區的技術與亞洲、乃至國際市場對高品質碳信用額的需求連接起來。」透過科技園的協助，公司已計劃在港建立研發團隊，並展望與亞洲主要企業簽署長期碳移除承購協議，將香港打造成為其區域碳交易中心。

DeCarbon專注於新一代二氧化碳捕獲技術，在EPIC 2025期間，發現香港商業巨頭，對這類氣候解決方案有迫切且成熟的需求。

Frass Pte Ltd：轉化廚餘為動物飼料減能源消耗

來自新加坡的綠色科技初創Frass Pte Ltd，致力於解決糧食浪費與溫室氣體排放問題。公司利用專有的酶水解及生物發酵技術，將魚內臟、豆渣等高水分廚餘轉化為可持續的動物飼料，過程無需烤焗，大幅減低能源消耗。

創辦人Zihan Poh形容香港是他們業務拓展的發射台，並扮演著無可比擬的雙向角色：「對內是通往中國內地的橋樑，對外則是連接國際市場的跳板。香港高密度的城市環境，更加是展示分散式生物轉化技術（Decentralized Bioconversion Technology）效率的最佳地點。」

Zihan Poh特別提到，EPIC 2025帶來的價值遠超比賽本身。在活動中，他不僅與其他參賽者建立強大的人際網絡，甚至有來自菲律賓的訪客主動探討合作，讓他深刻體會到落戶香港的意義：「這不僅是在一個城市開展業務，而是加入一個能快速接觸整個亞太地區的樞紐。」目前，Frass Pte Ltd正計劃與香港廢物管理公司或大學合作建立試點項目，向大灣區展示其商業及技術可行性。

新加坡的綠色科技初創Frass Pte Ltd形容香港是他們業務拓展的發射台。

ProMaterial Ltd：精密技術生產高級磁鐵

英國公司ProMaterial Ltd憑藉AI驅動的精密製造技術，革新了稀土磁鐵的生產過程，其技術結合電腦視覺與機械人技術，生產符合電動車行業嚴格標準的高級磁鐵，同時透過循環經濟原則，每年有望減少超過2億噸碳排放。

創辦人Yining Shen對香港創科生態圈的國際化與協作環境印象深刻，她表示，EPIC 2025讓她感受到被一群高質素的全球深科技人才包圍，大家毫不吝嗇地分享經驗，甚至在不同賽道的參賽者之中，發現意想不到的合作機會。

對於ProMaterial而言，香港是通往亞洲市場的理想門戶，Yining Shen解釋：「落戶香港能讓我們更緊密地聯繫在亞洲區現有的客戶。更重要的是，香港鄰近大灣區，我們能從中引入公司所需的硬件，以及接觸當地的上下游的製造業生態圈，這對公司下階段的發展尤其重要。」在科技園公司的支援下，Yining Shen期待由香港出發，連結大灣區、甚至亞洲內的人才、供應鏈及創新資源，進一步擴展業務版圖。

以AI驅動精密技術生產高級磁鐵的英國公司ProMaterial Ltd相信香港是其通往亞洲市場的理想門戶。

TalentHero：設平台助企業聘請遙距人才

來自新加坡的金融科技初創TalentHero提供全球名義僱主（Employer of Record/EOR）及人力資源平台服務，協助企業在無需設立海外實體公司的情況下，合規地在全球聘請遙距人才。

聯合創辦人James Miles指，選擇香港作為據點是大勢所趨：「對於像TalentHero以科技驅動的EOR平台，香港提供極具吸引力的條件，包括高度信任的營商環境、快速的公司設立程序、完善的知識產權保護、出色的人才庫，以及作為落戶大灣區及中國内地的策略地位。」

他續表示，參加EPIC 2025最大的收穫是可以識到一班真心幫助他進步的導師、創辦人和投資者：「EPIC不僅是個比賽，亦更像一個希望你成功的社群。」透過比賽，他們獲得關於擴展業務的獨特見解及認識到更多合作夥伴。TalentHero落戶香港後的下一個里程碑，是建立全面的香港EOR樞紐，並與本地創科生態圈合作，將業務擴展至北亞及更廣泛地區。

可靠的營商環境、便捷的公司程序、完善的知識產權保護體系以及高質素的人才，令香港成為新加坡金融科技初創TalentHero擴展業務的不二之選。

Vigilant AI Inc：運用AI自動化審計工作

加拿大公司Vigilant AI Inc利用最新的人工智能學習技術，將財務數據的準備與核對工作自動化，協助審計及企業能更高效和準確地進行分析與決策。

Vigilant AI Inc行政總裁John Craig及創辦人Peter Fong表示，EPIC 2025成為了他們業務發展的催化劑：「透過這次活動，Vigilant AI成功向香港兩家大型會計師事務所展示其會計自動化平台，甚至有機會進行合作，進一步拓展公司的亞洲業務。」

他們亦指出，Vigilant AI選擇落戶香港，科技園公司的Soft Landing Programme功不可沒：「這個計劃不但為我們落戶提供支援，更助我們連繫本地投資者，以及必要的人力資源，令我們在香港的策略發展變得輕鬆簡單。」展望未來，Vigilant AI計劃在港建立研發及銷售團隊，並以此為基地，向整個亞太地區推廣及支援其技術。