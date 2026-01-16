EPIC Junior中學組冠軍構思「行路發電」盼科技逆轉氣候危機

由香港科技園公司（HKSTP）與所羅門教育集團（Solomon Learning Group）攜手舉辦的「EPIC Junior 2025」早前圓滿結束，旨在鼓勵新一代接觸創科產業。今屆中學組由Abir Dangayach憑藉作品「Eco Stride」的創新計劃書奪得冠軍，這位創科新星從日常步行的動能中獲得靈感，提出將腳步轉化為電力的發電地磚概念。Abir的故事，不但是新世代的創意展現，更是一場關於勇氣、毅力與傳承的成長之旅。

攝影：黃寶瑩



從物理課堂到環保藍圖

被問到Eco Stride的靈感來源，Abir表示是一次放學路上的靈光一閃：「當時我在學校剛學完關於能量轉換的物理課，然後走在回家路時，我不禁思考：為什麼我們不能將腳步的動能轉化為電能？」正是這一個想法，令Abir意識到，如果能夠善用這種被忽略的能量，或許有助減少對化石燃料的依賴，紓緩全球暖化及氣候變遷問題。

為了將這個想法轉化為具體的計劃書，Abir展開深入研究，繪製出Eco Stride的發電地磚設計藍圖。他解釋：「當行人踏上地磚時，便會壓縮地磚下的彈簧，帶動齒輪裝置向下移動，並驅使末端的磁鐵高速旋轉。」根據電磁感應定律，當磁鐵在線圈內旋轉改變磁場時，便會產生電流。這些交流電隨後可經過整流器轉換為直流電，並儲存於電容器或傳輸至電網供日常使用。Abir坦言對自己的構思有相當的信心：「這套精密的機械設計，理論上能夠將行人路上的每一步轉化為潔淨能源。」

Eco Stride是一套將動力轉為電能的設計概念。

千錘百鍊之路

EPIC賽事要求參賽者提交計劃書並進行演講，且以嚴格的時間限制聞名，參賽者必須在短時間內精準闡述意念。Abir坦言，準備過程中最困難是構思講稿：「我將演講（內容）分為『引言、產品介紹、影響、總結』四大部分，並對著計時器反覆練習。為了確保分秒不差，對講稿進行了多達20次修改，哪怕只是超時五秒，亦必須重新調整內容。」

為了確保分秒不差，Abir對講稿進行了多達20次修改。

除了時間控制，演講時面對群眾的壓力，亦是一大考驗。Abir憶述，首次在準決賽面對評審時，內心相當緊張，但他憑藉過人的專注力成功克服恐懼：「我告訴自己，我只需要講出那段已經練習了上千次的講稿即可。」這種千錘百鍊的準備，無形中為他建立了強大的心理素質，當演講開始後，緊張感隨即煙消雲散，取而代之的是堅定的自信。

最終，他成功通過準決賽的問答環節，並在決賽中成功奪冠，更在後來的成人組決賽日，向數百名觀眾、評審及商界領袖進行演說，講解其環保概念。Abir坦言，這次經歷讓他的公開演說技巧突飛猛進，「讓我深刻體會到，只要有充分的準備和自信，便能在任何舞台上發光發熱。」

創科傳承與未來展望

Abir與EPIC Junior的緣分早在兩年前便已結下，當時他的哥哥是該比賽的入圍者。在哥哥的耳濡目染和鼓勵下，Abir決定走出舒適圈參賽。今次除了贏得冠軍，他認為這次比賽讓他收穫了三大財富：突飛猛進的公開演說技巧、深入的物理科學知識、前所未有的自信心。這次經歷，更堅定了他立志成為航天工程師的志向，設計火箭或飛機，在工程領域深造。

在比賽期間，主辦方之一的所羅門教育集團提供工作坊，讓Abir接觸到人工智能和區塊鏈等前沿科技，這不僅擴闊了他的眼界，更讓他對計算機科學產生濃厚興趣 。對於有意參賽的同齡人，Abir建議：「即使你有好的點子，也必須懂得如何表達它。」 他鼓勵學生們多在家人朋友面前練習演講，克服恐懼。雖然Eco Stride目前仍屬概念階段，但他有意尋求商業合作夥伴，期望能將這份計劃書真正落地，在香港以至全球應用。

賦能青年 培養具備同理心的創變者

所羅門教育集團致力於重塑香港青少年的教育模式，自2021年成立以來，機構透過旗艦項目Project M²及各類課程，不僅教授金融理財知識，更著重培養學生的好奇心、韌性及創新思維。所羅門教育集團首席執行官兼聯合創始人陳芷茵強調，EPIC Junior是推動青年創新教育的重要一步：「這項全港首創的計劃，鼓勵學生像企業家一樣思考，清晰地表達意念，並通過課堂以外的演講實踐，將青少年的創意具體轉化為現實。」

在這個由AI和數碼轉型主導的時代，溝通與演講的技能顯得尤為重要。所羅門教育集團透過比賽及不同迷你課程配套，讓像Abir般有潛力的學生掌握創業基礎及演說技巧，確保每位參賽者都能獲得，將想法轉化為真實影響力的工具與信心，成為兼具想像力與同理心的未來領袖。