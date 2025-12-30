01企業金勳大獎2025 現正招募｜融匯全球　開拓未來動能

全球市場格局重構，為企業帶來升級轉型與拓展海外的新機遇。企業發展的重心，已不僅限於追求質量，更在於驅動營運效率、建立穩健跨國營運能力的策略性佈局。為表彰在轉型浪潮中掌握先機、並在全球佈局上表現卓越的標竿企業，《香港01》將舉辦第六屆「01企業金勳大獎」。

本屆大獎以「融匯全球 開拓未來動能」為主題，旨在配合特區政府推動「新質生產力」及「北部都會區」發展的施政方針，鼓勵企業擁抱智慧科技，實現營運效率與商業價值的全面躍進。

「01企業金勳大獎」已邁向第六屆，具備業界廣泛認可 。獲獎殊榮不僅能提升品牌公信力，更能轉化為強大的市場宣傳資產，贏取客戶與投資者信任 。我們誠邀企業踴躍參與，共同展現國際競爭力。

四大評審範疇 全方位評估企業實力

《香港01》將以四大範疇作為評審標準，務求客觀公正地選出最優秀的企業：

1. 應變力 - 企業管理及行政

• 企業具有遠見及應變能力

• 能於日新月異的大環境中找到獨有價值

• 成功令產品或服務具認受性，並擁有良好信譽

2. 創造力 - 產品創新及創意

• 富有創造力，能不斷推出新產品，突破市場的既有印象

3. 執行力 - 市場洞察及營銷

• 管理層具領導才能，透過市場策劃推廣品牌，能將構想付諸實行

4. 企業社會責任

• 採用對社會負責的營商手法

• 有使命感，能為社會作貢獻

• 發展可持續的產品或服務

遴選機制及獎項設置

「01企業金勳大獎2025」分為兩個階段進行：

• 第一階段 - 傑出企業大獎：參賽企業須按照大會評審標準填妥表格，經由《香港01》評審團選出各組別的得獎企業。

• 第二階段 - 金勳大獎：所有「傑出企業大獎」的得獎企業將自動參與競逐「金勳大獎」，由專業評審團最終選出得主。

評審團隊：

本屆評審團將由政商界領袖、學術界權威及《香港01》編輯團隊組成，確保獎項具備高度公信力與代表性。

立即報名：https://bit.ly/4ayQUW1