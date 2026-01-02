A Diamond is Forever夥拍連卡佛推天然鑽石企劃 重塑市場信心

在環球零售市場充滿變數的當下，傳統的銷售模式正經歷一場變革。A Diamond is Forever與亞洲頂級奢侈品零售商連卡佛，近日宣佈達成戰略合作，於香港國際金融中心商場推出「The Forever Gifts: A Natural Diamond Series」企劃。不僅是針對節日檔期的推廣，更同時反映奢侈品零售業，在面對速食文化與虛擬時代的潮流下，以真實體驗與選品策略，重塑市場信心的新佈局。



精選獨特品牌 策展強調story telling

連卡佛高級副總裁Emily Wong形容，是次與A Diamond is Forever的合作是一次「令人驚喜且自信的對話（Surprising confident conversation）」。

她表示，現今消費者的心態已出現顯著轉變，單純依靠傳統大品牌的標籤，已不足以引發消費者的購買物慾望。Emily又指，連卡佛目前的選品策略，已轉向搜尋全球「Up and coming」及「One of a kind」的設計師品牌，旨在為香港顧客帶來前所未有的新視野。

連卡佛高級副總裁Emily Wong。

Emily強調，在現今的零售生態中，Storytelling是吸引顧客的關鍵。她指出：「無論工藝多好，都必須透過動人的故事來解釋產品的獨特性，否則無法吸引讀者。」從活動可見，連卡佛引進不少以觀點與個性為賣點的品牌，如設計融合結構感與人體線條的新加坡品牌State Property，以及以打破鑽石珠寶傳統界限為宗旨、風格前衛的YEPREM。

回應虛擬世代 以真實重建連結

除了選品策略的調整，是次合作更深層的意義在於扭轉當代「即時滿足」的文化。De Beers集團天然鑽石亞太區市場副總裁Loletta Lai認為，現代人生活在一個高度虛擬、專注力短暫的年代，所有事物都變得短暫。

De Beers集團天然鑽石亞太區市場副總裁Loletta Lai。

「我們想邀請大家探討，這個世界是否仍有一些東西是真實且恒久的？」Loletta表示，天然鑽石的意義，在於提供一種真實且恒久的價值，與虛擬世界形成強烈對比。為了拉近與Gen Z的距離，有珠寶品牌更打破鑽石只屬於長輩的刻板印象，引入結合Wellness概念的珠寶，並強調鑽石是作為自我獎勵及記錄個人成長的載體，而非單純的消費。

體驗式消費升級 倫敦專家「開班」教睇鑽石

為了讓「真實」看得見、摸得著，企劃將零售空間轉化為教育體驗場地。活動特意邀請De Beers集團鑽石研究機構專家Jodine Bolden和Samantha Sibley親臨香港，舉辦獨家工作坊。參加者可以親手體驗原石分類、拋光鑽石分級，甚至體驗使用專業鑽石檢測儀分辨天然鑽石與合成鑽石。

活動現場展出一顆接近297卡重的鑽石原石，以及一顆名為Beating Heart的稀世奇珍——這顆約0.30卡的原石內部包裹著另一顆可自由移動的小鑽石，生動地展示了天然鑽石形成的非凡歷程，亦帶來結合科學鑑證與藝術欣賞的體驗。

回歸保值與傳承 籲買家重「質」

Emily觀察到，早年培育鑽石曾掀起熱潮，但隨著其價格近年大幅下跌，不少講求保值的消費者，已開始回流天然鑽石市場。她認為，天然鑽石具備「傳家寶」的特性，適合代代相傳，這是工業製品難以取代的價值。

對於有意入場的消費者，Loletta則給出了實際的市場建議。她直言「Size does matter」，建議預算許可下，可考慮50份或1卡以上的鑽石，長遠而言「不會後悔」。她亦提醒，切割比淨度更重要，因為切工決定了鑽石的閃爍度，而天然的內含物反而是其身份的印記。