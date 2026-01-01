《保護關鍵基礎設施條例》實施　前網罪科總警司陳永安出任專員

政府今日（1日）宣布，經公開招聘後，委任陳永安為關鍵基礎設施（電腦系統安全）專員，任期今日起生效，為期三年。



《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》今日起實施，目的是向被指定的「關鍵基礎設施營運者」施加法定責任，確保他們採取適當措施保護其電腦系統，減低因網絡攻擊導致必要服務被干擾或破壞的可能，從而維持本港社會的正常運作和市民的正常生活。



關鍵基礎設施（電腦系統安全）專員陳永安。（政府新聞處圖片）

《條例》監管兩大類別的企業或機構，第一類涉及在香港提供必要服務的基礎設施，涵蓋8大界別，分別是：能源、資訊科技、銀行和金融服務 、航空運輸 、陸路運輸、 海上運輸、醫護服務、電訊及廣播服務。第二類是其他維持重要社會和經濟活動的基礎設施，例如大型體育或表演場地、主要科技園區等。

相關企業及機構的營運者須負上三大類法定責任，包括第一類架構責任，例如設立電腦系統安全管理部門；第二類預防責任，例如制定並實施電腦系統安全管理計劃、定期進行風險評估和審核；第三類為事故通報及應對責任，例如定期參與安全演習，遇到事故要盡快通報等，確保電腦系統保安的城牆安全及門鎖更加穩固。

陳永安曾任網絡安全及科技罪案調查科總警司

政府今日委任陳永安為關鍵基礎設施（電腦系統安全）專員。政府發言人指，陳永安具備卓越的網絡安全專業能力、國際視野、執法經驗及策略管理能力，並具有優秀的領導、管理及溝通技巧。

陳永安是香港警務處前網絡安全及科技罪案調查科總警司，曾擔任國際刑警網絡罪案專家組主席，於2020年從警隊退休後曾於私人企業擔任電腦系統及網絡安全相關主管，並於2024年5月起出任保安局助理總監（關鍵基礎設施）。

他將帶領在同日成立的專責辦公室，負責落實和執行《條例》的法定制度，包括指定「關鍵基礎設施營運者」及「關鍵電腦系統」，並監察其遵從法定責任的情況。