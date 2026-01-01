牛肉乾增至$400　大圍積福街泊滿車　司機只敢買外賣不進餐廳用膳

政府今日起（1月1日）將違例泊車定額罰款（俗稱牛肉乾）由320元增至400元。記者傍晚約5時半到大圍積福街觀察，見到沿路泊滿車輛。有司機表示，加價後在街邊泊車會更加謹慎，不敢進入餐廳用膳，並改為買外賣，避免被抄牌。



大圍積福街近東華三院冼次雲小學的一段路原本只有一條行車線，但靠近行人路兩旁均泊滿車。（任葆穎攝）

大圍積福街一帶食肆林立，經常有大量車輛停泊。（任葆穎攝）

有私家車停泊在行人路及行車線之間。（任葆穎攝）

大圍積福街一帶食肆林立，經常有大量車輛停泊。記者今日傍晚約5時半到現場觀察，有25部車輛停泊，部份車輛泊在雙黃線，更有私家車停泊在行人路及行車線之間。其中，靠近東華三院冼次雲小學的一段路原本只有一條行車線，但靠近行人路兩旁均泊滿車。翻查「走鬼」應用程式，積福街對上一次抄牌時間為4時51分。

司機梁先生表示，加價後泊車會更為謹慎，「有時食飯落地買個飯就走，都唔會逗留太耐」。（任葆穎攝）

司機戴先生表示400元罰款不算高，並說平日「擺街都係擺一陣」，不過加價後會多加留意路況，盡量「快上快走」。（任葆穎攝）

司機梁先生認為加幅合理，因政府已有數十年沒加價，收費水平亦與其他國家相若。他表示加價後在街邊泊車會更為謹慎，「食飯落地買個飯就走，都唔會逗留太耐」。他希望政府會增加錶位，「有時未必拍得耐，唔會泊停車場，如果有錶位，可以泊15分鐘至半個鐘會更好。」

司機戴先生表示400元罰款不算高，並說平日「擺街都係擺一陣」，不過加價後會多加留意路況，盡量「快上快走」。