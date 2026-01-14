香港品牌售賣機顛覆傳統　拎完就走　早餐都有！

一眾打工仔想「充吓電」時總會口痕食零食，如果公司有間「24小時專屬便利店」就好了！雪櫃門一開，汽水、零食、三文治甚至早、午餐任你揀，拎完關門就行得！本地一間專注發展售賣機及無人零售技術的公司IVM Technology，將這個想法變為現實。



看準香港市場潛力 革新本地售賣機市場

IVM由聯合始創人Leo和總經理Rex主理。談及入行原因，本身從事生意買賣的聯合始創人Leo直言，是看中了香港市場的潛力：「我見到當時售賣機行業係香港的發展仲係好初步，比起鄰近地區落後，所以認為有好大的發展潛力。」

IVM Technology聯合始創人呂曉峰Leo。

IVM Technology總經理梁子俊Rex。

而Rex則深受日本文化啟發：「我本身好欣賞日本的售賣機文化，佢地做到隨時隨地都有部售賣機係隔離。」他笑言，自己喜歡「靜靜地一個人買野」，而售賣機正正符合他的需求，也相信香港有很多地方適合擺放售賣機以方便市民。

告別「按按鈕、跌件貨」 AI售賣機如真實購物

IVM眾多機型中，最破格的莫過於AI售賣機。Rex介紹，這部機器就像「無人便利店的縮小版」，搭載了AI鏡頭，能準確分析客人拿走了什麼商品。

購物過程亦非常簡單：

1. 用手機掃瞄機門的二維碼。

2. 選擇一種電子支付方式解鎖櫃門。

3. 打開門，隨意拿走想要的商品。

4. 關上機門，系統便會自動分析並扣除款項。

Rex指出，這種體驗與傳統售賣機有天壤之別。「傳統的售賣機購買流程好機械化，客人只係按按鈕、俾錢、然後部機跌件貨出黎。客人無得拎起件產品研究，唔似shopping，成個過程無咁好玩。」

Rex補充，傳統機器容易「卡貨」，而AI售賣機對產品包裝沒有限制，令以前賣不到的商品，如易碎的玻璃樽產品，或者易爛的甜品都能上架。對商家而言，補貨流程也大大簡化，降低了營運成本。

專注高端及辦公室客群 服務貼心成最大優勢

除了AI售賣機，IVM還有十多款不同機型，是全港最多款式的公司之一，包括全螢幕機、玻璃機、升降機型，甚至即磨咖啡機。

IVM專注為大型辦公室、私人住宅及酒店等高端客戶提供訂製服務。Leo指出，這些客戶對外觀、功能、貨品及補貨效率都有很高要求，而IVM正正滿足他們的需要。「香港打工仔每日有3分1的時間都係辦公室渡過，如果有一間便利店就係公司入面，同事就可以去買支飲品take個break，放鬆下。」IVM未來計劃將AI售賣機推廣至30人以上的中小企，讓這份便利不再是大公司的專利。

一般公司提供的產品種類較少，而IVM則會從客戶的角度出發。「例如office 的售賣機會加入多啲低糖商品保持同事健康。酒店的售賣機就會售賣轉插器差電線。」

他們同時非常注重補貨效率和服務品質，辦公時間設有熱線及Whatsapp回應客人需求。Leo自豪地表示，每年都有不少客人從其他供應商轉用IVM，「佢地覺得之前啲公司嘅技術同服務冇咁完善，轉用左我地之後先知道原來可以做得咁貼心。」

坦誠面對逆境 疫情成轉捩點

IVM剛成立時也非一帆風順。Leo坦言：「其實我哋公司成立初期都面對唔少困難。因為我哋本身都唔係做呢個行業出身，真係由零開始。起初以為只要做好售賣機嘅軟件系統同硬件就夠，但做落先知原來物流鏈同供應鏈都一樣咁重要，缺一不可。」

Leo憶述：「最困難嘅時期，大概喺2019至2020年期間，當時由於物流鏈未完善，加上嗰陣撞正疫情，好多同事有段時間被隔離冇得返工，都有收到客戶投訴，我最記得當中有兩個星期由於已經冇哂司機返工，最後我同Rex都親自揸車去每個場地補貨。」

正因為疫情這個危機，使他們更全面地了解整個營運流程。其後，他們花了一年時間，徹底重整整個物流與供應鏈。IVM成功轉危為機，重新奠定基礎，讓公司得以在售賣機行業建立良好口碑，實現長遠發展。

打風落雨的額外關懷：「唔只係生意，係幫到人」

正是這份對營運細節的堅持，讓IVM贏得了客戶的口碑。Rex分享了一個窩心的故事：「我們有一些客戶的辦公室位於比較偏遠的地區，每次遇上颱風或暴雨天氣，我們都會提前安排一些飽肚的食物，讓客戶的同事在需要留守公司的情況下，仍可以有食物補充體力。」

Rex憶述，客人事後會傳訊息感謝他們，表示「多虧有我們的售賣機，否則就要挨餓。」這些時刻讓他深有感觸：「讓我們覺得，自己所做的不僅僅是一門生意，而是真正能夠為人帶來幫助的工作。」

展望未來，IVM雄心勃勃。Leo透露，短期目標是在香港一年內提升至3,000台售賣機，長期目標則是8,000台，並開拓新加坡、加拿大及澳洲市場。他總結道：「我地希望售賣機可以更普及於全香港，甚至係全世界唔同嘅地方，令大家隨時隨地買到想要嘅野。」

了解更多：https://www.ivmtech.com/aivending

電話查詢：+852 2520 0366

WhatsApp 查詢：https://wa.me/85298721105

(資料及相片由客戶提供)