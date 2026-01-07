美聲滙打破藝術隔閡 改篇捷克歌劇致敬老香港 01讀者獨享7折優惠

本地藝團美聲滙（Bel Canto Singers）於2026年1月16日及17日，假香港大會堂音樂廳公演半舞台式歌劇《賣錯新娘嫁對郎》。今次製作由著名指揮家葉詠詩率領，集結41位專業樂手，包括本地音樂家與藝術家，改編捷克音樂之父史麥塔納（Bedřich Smetana）的經典喜歌劇，巧妙將兩地文化融合，重塑60年代木屋區，致敬老香港。



讓上一代懷舊 令新一代認識老香港

美聲滙的最新作品《賣錯新娘嫁對郎》，把經典捷克歌劇改編成香港故事。雖然兩者在地理位置上有著一定距離，但兩者之間，卻有著微妙的共通點。過去捷克鄉村的淳樸民風，與60年代香港守望相助的「獅子山下」精神，這些景象均有着異曲同工之妙。由藝術總監柯大衛和麥淑賢教授合力改編，場景紮根於喧鬧的60年代荔枝角木屋區，重現充滿傳奇色彩的荔園遊樂場及馬戲班。這些都是一代港人的美好回憶。

《賣錯新娘嫁對郎》中的荔園場景，從道具以至佈景，都喚醒一代港人無憂無慮的青蔥歲月，重拾昔日的人情味；對年輕一代來說，這更活像歷史課，透過欣賞演出，了解上一代港人如何憑藉堅毅不屈的鬥志渡過艱難歲月。這不僅是一場演出，更是一次跨越世代的文化傳承與對老香港的深情致敬。

樂韻輕鬆悅耳療癒人心

歌劇未必一定嚴肅難懂，原作本身就是一齣輕鬆的喜歌劇，今次演出則是更輕鬆易懂的半舞台式英文歌劇，配以中英文字幕，適合不同年齡層人士欣賞。而《賣錯新娘嫁對郎》更由享譽亞洲的指揮家葉詠詩，帶領41位專業樂手，打破傳統將管弦樂團置於舞台之上，配合年青實力派歌唱家鍾嘉欣、顏嘉樂等的精湛演繹，營造出強烈的視聽共鳴。美聲滙期望透過這部充滿歡笑與淚水的作品，讓觀眾在欣賞美樂之餘，也能感受到一份溫暖、窩心與療癒的力量，在繁忙的生活中放鬆身心，獲得片刻的歡愉與鼓舞。

葉詠詩曾先後獲頒法國「藝術及文學騎士勳章」及香港政府銅紫荊星章，音樂造詣深厚。

01讀者專享7折購票優惠

香港01讀者憑優惠碼「BRIDE30」（字母需全為大寫）購買票價$400或$300的門票，即可享有七折優惠。有興趣購票的讀者，請即瀏覽：https://www.urbtix.hk/event-detail/14233/

《賣錯新娘嫁對郎》故事大綱

故事講述在六十年代的木屋區，貧家女馬湘霞與工廠技工英傑兩情相悅，卻遭父親逼婚嫁給大地主的傻兒子。為了反抗盲婚啞嫁，湘霞巧施妙計，卻引發連串誤會與笑話。到底這對小情人如何化解重重危機？賣錯的新娘最終如何嫁對郎？最精彩的轉折，留待大家入場親身觀賞！

節目詳情：

地點：香港大會堂音樂廳

日期：2026年1月16日及17日（晚上7:30至10:30）

票價：$400, $300, $200（URBTIX 城市售票網公開發售）

優惠：全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及綜援受惠人可享半價優惠

節目詳情及票務資料：https://sites.google.com/view/thebarteredbride?usp=sharing

紮根香港多年 美聲滙致力培育本地青年歌者

藝團美聲滙由香港演藝學院聲樂系畢業生創立於1997 年，多來年持續培育本地青年歌者，提供專業演出平台，向公眾推廣多元聲樂曲目，為香港營造可持續的文化環境。美聲滙的代表作品兼具創新與傳統的卓越曲目。傳統經典之作包括《摯愛》（My Beloved, 2021）、孟德爾遜的《以利亞》（Elijah, 2023）；創意原創之作則有《快樂王子與第四個智者》（The Happy Prince & The Other Wise Man, 2018/2019）和音樂劇《三個馬利亞的故事 2025》（The Stories of 3 Marys, 2025）等。而2024年布烈頓的《阿炳飄色記》（Albert Herring, 2024）更融入香港在地元素重新詮釋，引領歌劇與聲樂藝術融入香港日常生活。

如有興趣接收美聲滙最新資訊，可瀏覽Facebook page：https://www.facebook.com/HKBelCantoSingers/?locale=zh_HK

（相片及資料由客戶提供）