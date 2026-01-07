父親涉用搖機等取夾公仔機公仔　稱不想令孩子失望　認偷竊罰4千

操普通話父親帶8歲兒到兩店夾公仔時，指毛公仔被卡在洞口，他聲稱為免令兒子失望，涉用雨傘勾及搖晃夾公仔機機身以取出毛公仔，從而被控盜竊。父親今（7日）於觀塘裁判法院認罪，求情稱因愛子心切才犯案。署理主任裁判官鍾明新考慮到被告認罪，犯案與其過往良好品格不符，判罰款4000元。



被告高志偉（37歲，保安員）操普通話，今承認1項企圖盜竊及1項盜竊罪。

被告高志偉在觀塘法院應訊．(資料圖片)

律師指被告不想小朋友失望才犯案

辯方律師求情指，被告沒有案底，他和妻子育有一對子女，兒子年僅8歲，患有讀寫障礙。被告帶同兒子犯案，雖增加案件嚴重性，但被告當時有投幣，只因毛公仔卡在洞口，一時愛子心切，不想小朋友失望才犯案。被告仍有家庭須照顧，求法庭輕判。

署理主任裁判官鍾明新考慮到案情，被告認罪及求情，判處被告罰款4000元。

兩店主檢查閉路電視發現被告犯案

案情指，將軍澳富寧花園某「夾公仔」店的負責人在2025年7月檢查閉路電視時，發現被告與其兒子在6月29日曾到店內夾公仔。期間被告把雨傘交給兒子，用來嘗試勾出毛公仔。被告另在同年8月17日，在另一「夾公仔」店搖晃機身，取得1隻價值150元的Chiikawa公仔。機主翌日查看閉路電視後報警。被告在警誡下承認犯案。

案件編號：KTCC1799/2026