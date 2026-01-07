免試簽駕照｜運輸署︰明起取消現場派籌　下周一起改派電子即日籌

近期每晚都有數十人在金鐘統一中心外通宵排隊，等候早上取籌到運輸署牌照事務處辦理或代辦申請免試簽發香港正式駕駛執照，即俗稱「吸牌」手續。



運輸署今日（7日）公布，由於有人濫用現場派籌安排，位於金鐘統一中心的香港牌照事務處，由明日（8日）開始取消免試簽發現場派籌安排，下周一（12日）起實施「電子即日籌」，全面取代現場派籌，以進一步優化申請程序，處理與日俱增的需求，並確保有需要人士公平有序地使用服務。



2026年1月6日早上約7時30分，近百人在牌照事務處位處的統一中心門口排隊，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。（董素琛攝）

早前經網上系統預約者可按原定時間「吸牌」

運輸署公布，由於有人濫用現場派籌安排，為防止免試簽發的輪候影響其他牌證申請，以及優化牌照事務處的秩序管理，明日（8日）起開始取消免試簽發現場派籌安排。

申請人或其代理人由下周一（1月12日）起，可使用「電子即日籌」服務經網上取籌。至於現有免試簽發網上預約櫃位服務維持不變，早前經網上系統預約的申請人，可繼續按預約時間往香港牌照事務處辦理「吸牌」。

▼2025年12月23日零時 「粵車南下」車輛抵港▼



+ 8

下周一起每日提供300個即日籌 每張籌僅辦理一份申請

新安排下，運輸署每個工作日上午7時開放系統，提供300個即日籌，每張籌號可辦理一份指定申請人的免試簽發申請。申請人須經指定網站登入「電子即日籌」系統取籌，先到先得。

申請人須提供身份證號碼、英文姓名及流動電話資料

申請人須在系統輸入身份證明文件首四位數字或字母、英文姓名及流動電話號碼等資料。而運輸署同時接受香港以外的流動電話號碼。

成功取籌人士將收到「#cefs@govhk」發出的電話短訊通知，並須按短訊內的指定時段前往香港牌照事務處櫃位遞交申請文件，逾時或缺席者須重新透過系統取籌。運輸署將繼續留意申請情況，如有需要會適時調整即日籌數目。

申請人須經指定網站登入「電子即日籌」系統取籌，先到先得。截至1月7日，網頁顯示即將推出。（網頁截圖）

「電子即日籌」安排由數字政策辦公室提供

運輸署指，「電子即日籌」新安排由數字政策辦公室協助提供，以便利申請免試簽發的人士可遙距領取即日籌，免除實體輪候的需要，簡化申請流程。署方將與數字辦保持緊密合作，確保系統運作暢順。

香港牌照事務處亦即日張貼告示公布新安排，並加派人手維持秩序，解答市民的查詢和提供協助。至於其他駕駛執照相關櫃位服務，取籌和輪候安排維持不變。

目前只有金鐘統一中心嘅香港牌照事務處可辦理免試簽發香港正式駕駛執照。（政府新聞網FB圖片）

將新增認證技術及加大系統容量

運輸署強調一直嚴謹處理和核實每宗免試簽發申請，申請人必須提交足夠、真實和準確的證明文件並完全符合法例訂明的申請資格，申請方可獲批。

運輸署正與數字辦緊密合作，優化網上預約免試簽發櫃位服務的系統，包括新增認證技術及加大系統容量，務求盡快推出全面網上預約。

2026年1月5日晚上10時許，金鐘道統一中心外有數十名排隊黨通宵露宵排隊，疑領取運輸署「吸牌」籌號，路邊更搭建兩個帳幕。（林遠航攝）

「吸牌」櫃位服務將擴展至另外三個牌照事務處

目前只有金鐘統一中心嘅香港牌照事務處可辦理免試簽發香港正式駕駛執照。運輸署透露，將盡快擴展「吸牌」的櫃位服務至其餘三個牌照事務處，即長沙灣政府合署的九龍牌照事務處、東九龍政府合署的觀塘牌照事務處、沙田政府合署的沙田牌照事務處。

長遠研究人工智能技術 減少透過代辦提交申請

運輸署又指，長遠而言正積極研究利用人工智能技術，處理免試簽發申請程序，申請人可上載申請文件供系統初步審批，並只需按其預約時段帶同申請文件正本，前往牌照事務處進行核實，減少透過代辦提交申請的需要。

運輸署會持續推動牌照服務電子化，適時公布新措施的詳情。