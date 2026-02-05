CSR｜華潤五豐首創公益超市　實現消費即公益　全方位惠及港人

對於老一輩港人而言，「五豐行」這個金漆招牌絕對是集體回憶。作為紮根香港逾70年的老字號，它不但是廚房裡的油鹽醬醋，更是保障全港市民「菜籃子」的定海神針。這份與港人同呼同吸的情誼，近年正轉化為更深度的社區關懷。2025年，華潤五豐正式啟動「太陽花星耀社區計畫」，以象徵溫暖與希望的太陽花為精神符號，聯同工聯會、齊惜福及東華三院等機構，透過創新的「公益+」模式，全方位滲透社區，由平價超市到青年體育，受惠者遍及基層以至所有港人，為香港注入新活力。



「齊豐收」社區公益商店早前完成啟動儀式，希望透過此專案，凝聚一個關愛、和諧及可持續發展的社區。

打破傳統捐贈模式 首創「齊豐收」公益商店

面對通脹壓力，基層市民對生活成本尤為敏感。華潤五豐今年最受矚目的舉措，莫過於與慈善機構「齊惜福」合作推出的「齊豐收」公益社區商店專案。該專案打破物資捐贈的公益傳統，結合商業運營與公益目標，標誌著公司公益模式向「公益+行銷」轉型。

公益社區商店利用五豐的供應鏈優勢，以貼地價格為基層家庭提供糧油雜貨及急凍食品，不但令他們「買得好、買得起」，更將部分收益回饋社區發展，實現「消費即公益」，構建可持續的公益生態。目前，公益商店已在屯門、荃灣、灣仔及啟德落戶並順利開業。值得一提的是，店鋪優先聘請單親家長及低收入人士，為社區提供就業機會，預計專案每月惠及5,000戶基層家庭。

五豐將優質的產品帶到社區，以一個極實惠的價格回饋街坊。

推社區團購 街坊贊「平靚正」

除了固定店鋪，華潤五豐亦主動「走入」社區。其「暖心同行」社區團購專案，在2025年正式與工聯會合作，服務網絡覆蓋港九新界多個社區。活動主打各類「加餸」首選，如鹽焗雞、豉油雞及各類滋補湯包，以實惠價格回饋街坊。據統計，2025年至今已舉辦近100場團購，累計服務市民數量逾3萬人次。有參與的市民表示，很難得能在家門口買到優質且便宜的食品，大贊活動貼心。

五豐隊伍於「五豐與你‧慶回歸」乒乓球團體邀請賽中獲得季軍獎盃。

文體活動連系青年 傳承中華文化

除物質支援之外，「太陽花星耀社區計畫」同樣重視精神文化的傳承與青年發展。在體育方面，連續四年舉辦的「五豐與你‧慶回歸」乒乓球團體邀請賽，已成為北區盛事。2025年7月的賽事，吸引了300名健兒在粉嶺體育館同場競技，華潤五豐更派出員工隊伍參賽，以球會友，凝聚社區向心力。

「少年中國說」嘉賓與得獎小朋友合照。

在文化教育層面，針對青少年的活動「少年中國說」已踏入第三屆，累計吸引近千名青少年參與。今年活動形式更為創新，採用「才藝展演+文化實踐+親子共融」模式，除了組織青少年參觀香港故宮博物館，更加入漢服體驗環節。透過沉浸式體驗，讓參與的青少年深刻感受中華傳統文化魅力，從小培育家國情懷。

今年的賣旗日活動中，五豐憑藉出色的籌款成效，榮獲最高籌款獎季軍。

攜手東華三院堅守十年貢獻社會

公益之路貴在堅持。華潤五豐與東華三院的合作已跨越十個年頭。從最初的員工自發參與，發展至今天的企業統籌、全員參與。今年的賣旗日活動中，五豐更憑藉出色的籌款成效，榮獲最高籌款獎季軍。數十名義工在烈日下於上水及深水埗站募捐的身影，正是企業履行社會責任的最佳註腳。

筆者認為，五豐行建造的「幸福社區」，不只是傳統意義上的「豐衣足食」，更是心靈上的滿足與歸屬。華潤五豐從昔日單純的糧食供應者，轉身成為今日社區溫情的編織者，正好詮釋了企業社會責任的升級——讓市民的飯碗常滿，更讓他們的內心溫暖。

（資料由客戶提供）