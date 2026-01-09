宏福苑火｜居民促政府建立溝通平台直接對話：每人傳達意思都唔同

大埔宏福苑五級大火災後重建及安置方案備受關注。政府今日（9日）透過一戶一社工向受災業主派發問卷，就回購業權及樓換樓等方案摸底。業主葉先生（化名）指出，問卷提問的內容考慮未夠周全、欠缺清晰，「佢搞到大家仲亂」。雖然一戶一社工已約定時間見面交代問卷細節，但他憂慮每名社工的理解不一致，「每一戶都有個社工同佢哋解說問卷的話，會唔會每一個人傳達畀居民嘅意思都不同呢？」而且社工若沒有物業相關專業知識，恐只是文字紀錄再向上傳遞，擔心過程中無法準確傳達居民想法，希望政府會建立一個溝通平台，直接向居民了解及解答疑問。



2025年12月3日，大埔宏福苑五級大火後，大廈燒剩的棚架和棚網。（資料圖片/陳葦慈攝）

葉先生（化名）表示，認為政府事隔個多月後才發問卷諮詢居民，時間上尚算合理。然而，政府不曾透過向其了解想法，問卷設計是基於「佢哋計咗自己最易行、最易搞得到嘅方法」，反問「如果你係想幫一個人，我第一時間問你有冇咩需要呀？你想我點樣幫你呀？你係問咗呢樣嘢先，然後你盡量去配合係咪先？」

他舉例，有議員建議的安置方案，指是收集了一些街坊的意見，然後得出頌雅路西這個重建選址。然而，他批評該選址離譜，位處山墳及富蝶邨附近，現已被人戲謔為「化蝶邨」，居民不滿：「係咪嫌我哋唔夠慘？」但政府的問卷採納這個選項，令其疑問政府是否有執行「問過居民意見先」、「以情行先」。

政府就宏福苑的重置安排向居民發問卷，引起居民討論及疑慮。（資料圖片）

此外，問卷上許多細節不清，包括沒有交代自由市場購入宏福苑的業主，按揭要如何處理；「樓換樓」會否入息審查；為何原址重建需時10年等。葉先生指社工已相約他明晚見面，解釋問卷內容，惟他表示，即使政府有制訂一份指引供社工參考，但「𠵱家講緊係由 2000幾戶，唔同社工去演繹，一定會有所出入。」

至於政府預計本月下旬收集全部業主意見及作分析，他認為合理，理解因戶數眾多，收集及分析工作需時，但由一戶一社工收集意見未必適合。因社工本身不是樓宇物業相關的專業人士，只會文字記錄居民意見，有可能錯誤解讀，無法將居民實際意見向上傳達，終「好似打乒乓波，傳話傳好耐，傳到過去，你又未必真正消化到個意思」，反而會為難了社工，倒不如政府面對面與居民交流，考慮用數天時間會見居民，直接了解及解答居民疑慮。

他明白政府擔心居民聚集時會群情洶湧，但強調居民只是想解決居住問題，可以平心靜氣作溝通。