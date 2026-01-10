宏福苑火災｜韻律動力基金舉辦慈善音樂會　彭韻僖：音樂治癒心靈

韻律動力基金周五（1月9日）舉行記者招待會，宣布將於2月13日（年廿六）晚上在伊利沙伯體育館表演場舉辦大型慈善音樂會「同心同路 · 聲動香港」。是次音樂會匯聚近20名本地知名歌手及音樂人義演，並獲得多個企業、基金會及社會團體鼎力支持，旨在感謝社工、義工及市民，齊為香港打氣，祝福香港。收益用於早前大埔火災受影響人士的紛爭調解、救援及紓困工作，協助社區重建，並藉此傳遞社會關愛與和諧的信息。



韻律動力基金主席暨義務工作發展局主席彭韻僖表示，剛剛舉行的「2025年度香港義工獎」頒獎禮，表揚超過46,000名義工的無私奉獻，印證義工精神已成為香港重要的核心價值。香港義工獎自創辦以來，獲獎人數由8,000多人逐年顯著名增長至今年的46,000人。

彭韻僖又指，2026年是「國際義工年」，而香港社會在過去一年已展現出積極參與義工服務的熱情。回顧去年11月，香港雖經歷挑戰，但市民展現出團結堅韌、互助互愛的精神，積極投入各項社區支援及救災工作，令人鼓舞。

正是在這股奉獻與關懷的社會氛圍下，韻律動力基金決定發起是次慈善音樂會，並迅速獲得各界熱烈響應，包括20名本地音樂人，以及商界和社福界的多個機構支持。

彭韻僖表示：「音樂擁有跨越語言、治癒心靈的獨特力量。我們衷心感謝每一位義演歌手、贊助人及合作夥伴的無私付出。他們的善舉，彰顯了『獅子山精神』、『同舟共濟』的核心價值。我們相信，這次匯聚各方愛心的音樂盛會為香港送上最溫暖的祝福與支持。也會安排專車，去不同的過渡性房屋接載居民，往返演唱會場地。」

心連心大行動副主席譚贛蘭表示，衷心感謝韻律動力基金籌辦慈善音樂會，為堅守大埔災區、落實「一戶一社工」機制的社福同仁帶來強大鼓舞，期待雙方未來繼續攜手推動慈善事業。

歌手顏米羔表示：「好開心有機會參與這次音樂會！我一直相信，每個人都想為社會出一分力。對我而言，唱歌就是我最擅長的方式——希望能用歌聲帶給大家溫暖，讓大家開開心心、暖意滿滿地度過這個馬年。」

歌手胡渭康表示：「一知道有這個為社工和義工打氣的音樂會，我馬上就叫上我在『康樂同行』的兄弟姐妹們一起來。其實我們一直也參與不少義工服務，比如早前我們去過啟航1331，探訪受影響的居民。有婆婆告訴我，她本來心裏很不安，但看到這麼多朋友、這麼多不同形式的支持，而且有中醫義診，她真的感到好溫暖。所以我們也希望，能用自己的方式，為大家多行一步、多添一份力。」

歌手譚嘉儀表示：「這次我會帶來我的首本名曲！很多人都說這首歌陪伴了他們，給他們力量。我也想對大家說：無論面對什麼，我們都要『伴我同行』。你們一定要來，我們就在台上，用音樂陪着大家！」

韻律動力基金誠邀全港市民踴躍支持是次慈善音樂會，攜手以音樂傳遞關懷，用行動共建更美好、更團結的香港。韻律動力基金由彭韻僖及一班會計師、律師 、測量師等專業人士成立，致力推廣藝術文化及社區關懷，過去多年成功舉辦多次大型慈善演唱會及藝術活動，旨在透過音樂與藝術凝聚社群、傳播關愛，並積極推動社會公益事業。