奇夢島WAKUKU熱潮席捲演藝圈　「情緒陪伴」潮物全網達10億曝光率

當「潮玩」不再只乖乖待在收藏櫃，而是走入日常穿搭，一款名為WAKUKU的毛茸茸掛飾正悄悄攻陷街頭與社交平台。中國原創品牌「奇夢島」推出的「立刻開掛」系列，以「數字+幸運符號」的獨特設計，將抽象的情緒轉化為可以佩戴的視覺符號，掀起一股新熱潮。



「立刻開掛」上架即秒殺！全網瘋搶「專屬心情」

2025年11月29日，「立刻開掛」系列綫下首發，新貨一上架即被「秒殺」售罄，不少粉絲一早守在快閃店外，只為抽出「一款屬於自己的今日心情」掛飾。2025年12月4日「立刻開掛」網上首發當日，奇夢島全渠道同步掀起搶購熱潮，錄得8.4萬份預約訂單，全網新品總曝光率突破1億，全渠道銷售額更突破1,800萬人民幣，強勢登上帶貨榜首。

數字x心情 每一隻都是「今天的我」

WAKUKU不僅是掛飾，更是年輕人的情緒密碼。「立刻開掛」透過「數字+幸運符號」的設計語言，將日常點滴轉化為可佩戴的態度：

• 100配四葉草：寓意滿分幸運，考試、工作事事順利。

• 520伴玫瑰：訴說溫柔偏愛，甜蜜滿瀉。

• 888綴葫蘆：寄託福氣連綿，財運亨通。

• 996配咖啡杯：傳遞「打工仔」的自嘲與堅持，笑對加班生活。

每一款設計，都是一句未說出口的心聲；每一隻公仔，都代表着「此刻的我」。

工藝全面升級 手感軟綿 性價比高

奇夢島在「立刻開掛」系列中實現了材質與工藝的雙重突破。全系列採用定制仿貂絨毛料，觸感蓬鬆柔軟，令人愛不釋手；內部結構經過多輪調整，形態飽滿圓潤。搭配定制金屬吊墜、雙頭掛繩與精緻皮標，質感大幅提升的同時，價格依然親民，真正做到「讓精緻觸手可及」。

從收藏到穿搭 隨身「開掛」新玩法

WAKUKU「立刻開掛」系列將潮玩從「收藏型」推向「可穿戴、可分享」的日常場景。它既可掛在手袋、手機、車廂內，也可化身胸針、褲鏈點綴；既是紀念日禮物、好友間的幸運信物，也是追星應援的亮眼裝飾。其掛繩設計更支持串珠、配件等DIY玩法，鼓勵用家二次創作，讓每個人都能打造獨一無二的「開掛」風格。

雙「掛」巧思 生活需要一點「好運加持」

系列名稱「立刻開掛」充滿巧思——「掛飾」之「掛」與「開掛（意指如有神助）」之「掛」雙關交織。既指佩戴的形式，亦寓意好運加持、逆風翻盤；「立刻」二字則呼應現代人追求即時滿足與行動力的節奏，傳遞出一種積極、輕盈的生活態度。

明星同款熱潮 吳磊、虞書欣私服必備

打開社交平台，WAKUKU已成為明星私服與粉絲日常的共同選擇。吳磊的機場造型中，它是隨性點綴；虞書欣的活動穿搭裏，它成為甜酷亮點。借助全網逾10億的內容曝光，這隻小玩偶迅速化身為年輕人的「社交貨幣」，大家不僅收藏，更佩戴、分享、創造，讓情緒被看見，讓日常擁有表達。

北上深圳打卡 親身體驗「情緒陪伴」

從綫下火到綫上，從潮玩圈蔓延至娛樂圈，WAKUKU的走紅並非偶然。目前，WAKUKU快閃店正於深圳火熱進行中，吸引眾多年輕人前往打卡。與此同時，奇夢島已經在北京及重慶開設全新直營店，深圳直營店鋪正在裝修中，綫下體驗持續擴容。

如果你也正在尋找一個能隨時表達今日心情的隨身單品，那麼這次，就一起加入這場「立刻開掛」的穿搭遊戲吧！

