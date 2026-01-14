一家之主怎掌握全家財政?拆解「1+4」戶口攻略 一App統籌家庭賬目

在通脹與市況波動的環境下，單靠份糧來儲蓄已不足夠，很多家庭都意識到「全民理財」的重要性。但知易行難，假設一家四口，作為掌管家庭財政的一家之主，既要全盤掌控家中財政，又要兼顧按揭供款及日常開支，尚未計算需為子女儲備學費及安排長輩的養老金。面對如此繁瑣的項目，若分散管理勢必混亂難辨，更遑論有效調動資金作進一步投資。最近市場上興起一種「1+4」的家庭理財概念，究竟是甚麼玩法？如何透過一個戶口結構，滿足一家大小截然不同的投資需求？以下為大家拆解其實際操作與部署。



告別「散修修」一個主戶口拖四個附加Family+戶口

傳統家庭理財最頭痛的是「數口亂」。恒生推出的Prestige及附加Family+戶口正是為了解決這個痛點。其核心概念是「1+4」，以一個優越理財（Prestige）主戶口為核心，配備最多四個附加Family+戶口。這些附加戶口可以為配偶、子女或父母分開作不同部署。主戶口持有人只需登入恒生個人e-Banking或手機App，就能即時查閱所有戶口的結餘、交易紀錄及投資表現，真正做到「一App睇晒全家戶口」。這種設計不但簡化了資金管理，更能讓一家之主有效睇清楚每月收支，避免資金散落在不同戶口而難以掌控。全新的Goal Planner*亦可讓一家之主獨立檢視每個戶口的目標進度，一步步實現埋每個理財目標。

實戰教學！一家四口的「分工」投資攻略

有了工具，下一步就是如何部署。每個家庭成員的人生階段不同，風險承受能力亦不同。恒生銀行的投資產品類別的數目為本地零售銀行No.1^（多達23種及涵蓋10種貨幣），正好能滿足這種多元需求。我們以一個典型的四人家庭為例，看看主戶口持有人如何利用「1+4」結構，為不同成員量身訂造理財計劃：

1. 一家之主 (主戶口持有人)：家庭資源的掌舵人

• 目標：穩妥規劃家庭儲備及長遠資產。

• 投資部署：要兼顧短期家庭開支及長線退休準備，財務分配需要靈活取捨。

• 策略方向：部署上宜兼顧穩健同進取部分，無論係日常現金流定長期增值，都要有充分準備，先做到一位稱職嘅家庭CFO。

2. 家中太太 (配偶——附加Family+ 戶口 1)：體驗與生活

• 目標：5年後環遊世界。

• 投資部署：要平衡工作、家庭與個人夢想，同時確保旅程資金穩定累積。

• 策略方向：5年後環遊世界，可以中期為規劃重點，逐步為旅程儲備所需資金，令財富穩健增值。

3. 5歲大女兒 (附加Family+ 戶口 2)：增值與學習

• 目標：10年內儲備教育基金，為未來出國讀書做好準備。

• 投資部署：學費不斷上升，需要長期而穩定的累積計劃。

• 策略方向：善用時間優勢，考慮較進取的投資，分散配置去累積潛在增值。

4. 退休父母 (附加Family+ 戶口 3/4)：長遠而穩定

• 目標：退休收息、支付生活費。

• 投資部署：確保儲備充足應對醫療與生活支出同時，又要保持現金流穩定。

• 策略方向：以穩健為主，靈活運用派息及定期儲蓄方案，為日常開支提供可靠收入來源。

限時開戶優惠 送嘉里酒店下午茶及現金回贈

若想體驗這種全方位家庭理財模式，現時正是好時機。新客戶經手機開立Prestige及附加Family+戶口，除了可享超過港幣34,500元現金獎賞外，現時更有迎新激賞，只要經手機開立Prestige戶口，可享限時加推香港嘉里酒店雙人下午茶（價值港幣668元）及港幣300元現金回贈。在投資交易方面亦有著數，新證券客戶開戶首3個月買賣港股、A股或美股享$0佣金，首次交易更送2股指定美股；開立基金投資戶口則享0%認購費優惠。

優惠受條款及細則約束，了解更多︰https://bit.ly/457QL8v

^ 由Cimigo Limited於2025年11月19日至2025年12月9日期間，根據香港金融管理局網站所列出的24間本港註冊持牌銀行（不包括數碼銀行）的官方網站所列出的投資產品類別數目而計算 — 恒生銀行有限公司所提供的投資產品類別的數目為本地零售銀行No. 1。

*Goal Planner是幫助你了解儲蓄和投資的未來價值，與你所設定的目標之間的差距。計算結果是根據你提供的資訊以及恒生銀行假設的增長率和通貨膨脹率所得。分析以總值計算，不包括相關理財產品的費用及收費。此工具內載有及／或提供之資料僅供一般資料及參考之用，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見、要約、招攬或建議投資於此資料內所述之任何證券、投資或保險項目。Goal Planner顯示的數據只供參考，並非保證金額，亦非最高或最低金額。

（資料由客戶提供）