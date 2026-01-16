環法傳奇車手卡雲迪殊踩入西沙GO PARK

全球熟悉的名字 —— 卡雲迪殊（Mark Cavendish）旋風式訪港！這位2024年創下三十五場環法分站冠軍紀錄，刷新公路單車賽歷史的傳奇衝刺王，早前親臨西沙GO PARK，與本地單車隊SHKP Supernova成員和單車迷零距離互動，為這個集運動、娛樂、休閒及飲食於一身的130萬平方呎全新地標增添國際焦點。卡雲迪殊指出，西沙GO PARK不僅提供多項運動設施，而且場地嶄新、配套完善、環境優美、景觀開闊，是家庭、朋友與社區大眾一起運動、玩樂和體驗不同活動的理想場所，能夠真正連結不同的人。



卡雲迪殊到達西沙GO PARK的100萬呎多元化運動公園，內設多個專業球場的板網球場參觀，再和SHKP Supernova成員，三項鐵人運動員劉峻崚、速度滾軸溜冰運動員王蘊妮以及多位運動KOL體驗這項近年熱潮席捲全球、集合網球與壁球特色的運動。板網球節奏明快、規則簡單、容易上手，不論新手或有球類基礎的人都能快速投入其中。在西沙GO PARK專業教練指導下，卡雲迪殊球來球往，打得頭頭是道。原來他也曾打過板網球，但有教練指導獲益良多，「The One Padel Academy的專業教練非常好，他很耐心給我們示範。我想我打了十分鐘，就學懂了更多技巧！」

體驗過板網球，卡雲迪殊換上單車鞋，帶着他的戰車再度登場，和SHKP Supernova單車隊多名車手，以及單車運動員葉漢文、梁穎儀、童森轉移陣地，到了西沙GO PARK長近1.5公里的廣闊單車徑大展身手。這條單車徑沿途設有上下坡度，讓車手可進行全面的訓練。這名傳奇車手在西沙GO PARK配備完善的單車徑上當然得心應手，途上飽覽園內各項體育設施，包括足球場、高爾夫球場、棍網球場、匹克球場等，同時大顯頂尖職業車手的高超騎乘技巧。卡雲迪殊指香港是一個非常適合踏單車的地方，有很多山路鍛煉體魄，而有西沙GO PARK這專門的單車徑更吸引不同類型的單車愛好者！

卡雲迪殊和SHKP Supernova單車隊多名車手，以及單車運動員葉漢文(右)一起享受西沙GO PARK長近1.5公里的廣闊單車徑。

單車徑途經西沙GO PARK不同運動場地。

卡雲迪殊2025年踏入退役生涯，走訪世界各地參與大小公開活動，與不同地方的單車愛好者交流，就像今次在西沙GO PARK的體驗活動，他說和大家一起踏單車是一件讓他充滿喜悅的事。他也分享了今次在西沙GO PARK的遊玩經驗，指看到假日在這裡凝聚了不少人，不只是來做運動，亦有家庭和子女在這裡遊玩不同運動休閒設施，對他來說留下了深刻印象。

當日他在 Hong Kong Padel Club powered by GO PARK Sai Sha 的 Club Lounge 坐下來，見到板網球場全部爆滿，而戶外健身區亦有不少人正投入鍛煉，知道那麼多人熱衷這項結合競技與社交的魅力運動 Padel，也感受到這項運動帶來的活力與吸引力！對於西沙GO PARK 的單車徑，他說在這裡飛馳的感覺很好：「這單車徑不僅適合職業車手，更特別適合單車新手在這裏練習。」

西沙GO PARK的建築設計也勾起卡雲迪殊的興趣，稱讚這座充滿未來感的建築風格：「這裡的建築很美！」西沙GO PARK是世界知名的Zaha Hadid事務所設計的首座綜合運動及商場建築作品，為運動融入生活這個概念增添品味。

西沙GO PARK內有多元化的運動設施及戶外活動空間，除了板網球場、單車徑，卡雲迪殊亦特意到訪全新水上活動中心GO PARK Aqua！GO PARK Aqua 倚山傍海，坐擁企嶺下海及三杯酒的醉人景色，不但提供適合各種年齡及程度的水上活動，還提供不少海島遊帶大家探索西沙一帶的文化與生態故事。當日卡雲迪殊更趁機登上全新 Aqua Wave Fiat 率先體驗陸海魅力。西沙GO PARK其他設施包括全天候游泳池、劍擊學校、室外攀石牆、匹克球場等等，公眾都可以在 GO PARK Sports App 預訂場地及報名參與多元化課程及專業培訓，與傳奇單車手有著一樣的體驗。

(資料及相片由客戶提供)