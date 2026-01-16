世界人工智能大會首度在港舉行　推動AI加速落地

「世界人工智能大會」（WAIC）首度進駐香港，「WAIC UP! 全球年終盛會 2026」今日（16日）於香港科學園揭幕，匯聚全球頂尖科學家、產業領袖、創業家及政策制定者，聚焦前沿科技突破與產業落地，推動 AI 由研發成果走向規模化應用。



出席大會開幕禮的包括創新科技及工業局局長孫東、立法會科技創新界議員、香港科技園公司董事局成員邱達根、科技園行政總裁黃秉修等。會場同時設有創科展示區，三間專注人工智能及機械人研發的園區公司包括數字王國、創發連有限公司及 IG Inno Limited 展示前沿解決方案，促進技術交流與商業對接。

黃秉修表示人工智能是面向未來的關鍵引擎，也是全球競爭的新賽道。科技園公司深耕創科逾 20 年，已建立具規模與活力的生態圈。今年是國家『十五五』規劃開局之年，明確支持香港融入國家發展大局並強調科技自立自強，為香港創科訂下清晰方向。

大會透過主題演講、產業小組討論及前沿科技展示，為 AI 技術發展、產業融合與全球治理提供交流平台。重點環節之一「商業與產業—企業圓桌」聚焦 AI 商業化「最後一公里」。中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心主任劉宏斌與多位業界領袖就「AI 商業化的前景與策略」交流，探討在技術迭代加速下，如何突破算力、資本、場景及全球化等瓶頸，推動 AI價值落地。