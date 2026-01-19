演藝學院藝術與思想並行教學　六大學院培育藝術新星

香港作為中西文化交匯的藝術樞紐，香港演藝學院一直是培育藝術領袖的搖籃。來自該校六大學院——戲曲、舞蹈、戲劇、電影電視、音樂，以及舞台及製作藝術的學生，將他們如何從肢體訓練、跨學科技術到思想成長，一步步構築未來藝術版圖的故事娓娓道來。他們當中有理科生轉跑道追夢，亦有內地生專程來港修讀唯一的粵劇學位。在他們眼中，演藝學院不只是磨練技術的夢工廠，更是重塑思維的實驗室，展現出香港作為國際藝術樞紐的獨特吸引力。



理科生棄理科轉投劇場管理「領導力需具備同理心」

來自舞台及製作藝術學院的碩士生戚子泱（CC），她本科修讀大氣科學，是一名純理工科學生，卻因熱愛劇場而中途「出家」。曾嘗試當演員的她，發現自己更享受從零開始統籌作品的過程。在演藝學院，她學會了如何在追求藝術理想的同時，兼顧預算與時間等現實限制，從中實踐出一種具同理心的領導力。她更在暑假獲得進入香港迪士尼實習的機會，將學術理論轉化為實戰經驗。

內地舞者從身體訓練到「用腦跳舞」

舞蹈學院的內地研究生劉志則表達了很多內地尖子學生的心聲。他認為內地現代舞訓練相對單一，而演藝學院與歐洲導師的頻繁合作，令他大開眼界。即將畢業的他感嘆，在港四年的最大收穫是思想上的蛻變：「大一進來時只追求肢體嚴格要求，現在學會了如何用腦袋去跳舞。」

跨學科火花 作曲生走入殯儀館尋靈感

音樂學院研究生文丹，其創作之路極具本土色彩。她曾受港產電影《破地獄》啟發，親身走訪上環棺材店與九龍殯儀館，研究喃嘸旋律，創作出揉合傳統與現代色彩的作品《祭心》。文丹表示特別珍惜在演藝學院的兩年：「音樂學院為學生提供了很多展示平台，導師們也很盡心盡責，我不少心願都在這裡實現了。」她提到作曲系還特別開設「音樂會製作」課程，提升學生的綜合能力；而與電影電視學院及舞蹈學院的跨學院合作，更大大豐富其創作履歷，在此度過了人生中收穫最大的時光。

外籍生看中實踐性 鑽研虛擬製作與新技術

而在俄羅斯出生、香港長大的電影電視學院學生Veronika則欣賞學院的實踐性。她目前修讀的影視數碼媒體設計（DSD），涵蓋了最新科技，如虛擬製作（Virtual Production）。她認為學院的課程結構，能讓學生掌握應對整個行業轉變的專業技能，並確定最終職業方向。

導演系生拒宏大敘事 盼戲劇成都市人「宣泄與儲能」空間

面對粵語主導的教學環境，戲劇學院導演系的內地研究生蔡俊浩憑藉天分與勇氣，僅用一年便掌握流利粵語，迅速融入學院生活。他的作品不追求宏大敘事，反而希望透過日常中具有稜角的故事，探討現代人的精神面向與情感的彈性，希望透過戲劇為都市人搭建一個宣泄與儲存能量的空間。

全港唯一粵劇學士學位 新生盼增加「體驗感」推廣傳統

作為傳統文化接班人的戲曲學院學生梅蕊盈表示，演藝學院是目前唯一設有粵劇學士學位的學府。她盛讚學院教學具引導性，讓學生自發思考表演模式。對於年輕人對戲曲的距離感，她則提出要增加觀眾的「體驗感」，透過開放日、後台觀摩等活動，讓粵劇傳承變得更「貼地」。

藝術與科技、管理的跨界熔爐

六位學生的故事，印證了香港演藝學院的教學核心：不再侷限於專業訓練，亦強調創意思維與專業技術、傳統與科技、表演與管理的深度融合。對於有意投身藝術行業的年輕人來說，這裡無疑提供了一個通往國際專業舞台的最佳跳板。

