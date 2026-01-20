驗車被揭現指明13項故障會被吊銷車輛牌照　任何人仍駕駛即屬違法

私家車車主注意，由今年1月19日起，車主到指定車輛測試中心驗車時，如被發現車輪有超過一枚螺絲鬆開、漏油、車陣裂或斷等13項缺點之一，運輸署監察組確認後，會暫時吊銷車輛牌照，即有關車輛不准再在路上行駛，如任何人仍駕駛即屬違法。車主必須進行維修，後再到青衣的運輸署車輛檢驗綜合大樓，由驗車主任覆驗，通過才可解除禁令，並需支付覆驗費用585元。



運輸署表示，指定車輛測試中心一直向被評為危險車輛的私家車發出修理通知書，並列明該車不准在路上駕駛，為更有效確保禁令，故採取進一步措施，暫時吊銷車輛牌照。所有被評為危險的車輛，須安排拖車將其拖離指定車輛測試中心，運輸署會在確保車輛經妥善維修後，才會向相關車輛發出牌照。



多層運輸署車輛檢驗綜合大樓將於2021年4月1日分階段啟用。（政府新聞處圖片）

吊銷令屬暫時 期間無牌車輛不准在路上駕駛

有指定車輛測試中心周一（19日）深夜在社交媒體展示運輸署指定車輛測試中心監察組1月16日書面通知，由1月19日起，如測試中心發現有車輛出現附件內所列的13種情況，監察組確認後，會發出「車輛牌照暫行吊銷令」，有關車輛將不准在路上駕駛。任何人在暫行吊銷令有效期間駕駛該車輛，即屬違法。

運輸署1月16日向指定車輛測試中心發出指示，如發現車輛出現13種指明故障情況之一，監察組確認後會發出「暫行吊銷令」，禁止有關車輛在路上駕駛。(好車店CarGoods Facebook圖片)

當驗車發現以下指明的13項故障之一，有關車輛會被暫時吊銷車輛牌照：

1.制動系統漏油

2.制動液壓喉爆裂/腫脹

3.泊車制動或制動系統失效

4.任何車輪制動及泊車制動失效

5.車輪螺絲鬆（超過一枚螺絲）

6.制動效率過低（少於40%）

7.轉向系統漏油並滴在地上，而且其貯油器油量過低

8.轉向系統組件嚴重鬆弛/變形

9.兩條或以上輪胎胎紋不足/結構層外露

10.漏電油或柴油

11.車陣裂或斷

12.懸掛系統彈弓斷/嚴重鬆弛

13.其它有即時危險或潛在危險的毛病



指定車輛測試中心如發現車輛出現13種指明故障情況之一，運輸署會禁止有關車輛在路上駕駛。（網上圖片）

完成維修後需往青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓覆驗 貴用$585

車主須安排「危險車輛」進行維修，其後須前往青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓，由驗車主任覆驗，才可解除「暫行吊銷令」，覆驗費用為585元。書面通知列明，如已約定正式驗車時間，有關車輛屆時可在通往驗車中心之道路上行駛。

運輸署：驗車「肥佬」會被評為危險車輛 不可行駛 準則無變

運輸署表示，根據現行法例，每部車輛（包括所有車身及配件在內）須採用合適的材料，妥善和適當地構造及在良好和可使用的狀態方可在道路上行駛。署方稱，為確保道路及車輛安全，運輸署對車輛的安全標準有嚴格要求，車輛在接受檢驗時，若被發現涉及嚴重的缺點，例如制動系統漏油、轉向系統組件嚴重鬆弛/變形、車陣裂或斷等，該車輛會被評為危險車輛，不可在路上駕駛，有關準則並沒有改變。

署方在今年1月7日與指定車輛測試中心的定期會議上，提醒各中心對危險車輛嚴格把關，重申保障道路安全的重要，並於1月16日書面通知各中心有關細節和再次驗車的具體安排。

過往修理通知書列明不准在路上駕駛 吊銷車輛牌照確保禁令

署方表示，指定車輛測試中心一直向被評為危險車輛的私家車發出修理通知書，並列明該車不准在路上駕駛。經檢視現行情況後，為更有效確保危險車輛不在道路上行駛，妥善保障道路使用者的安全，署方採取進一步措施，就被評為危險的車輛暫時吊銷車輛牌照。

發言人表示，所有被評為危險的車輛，須安排拖車將其拖離指定車輛測試中心，並在復修妥當後，安排到運輸署車輛檢驗中心驗車。運輸署會在確保所有車輛經妥善維修後，才會向相關車輛發出牌照。