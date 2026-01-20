漁農業現代化轉型　建華啟動「港人農地」計劃推動業界可持續發展

香港漁農業近年積極尋求現代化轉型，以提升本港糧食供應的自給能力。本地食品零售龍頭建華集團昨日（19日）正式宣布推出「港人農地」計劃。此計劃着眼於活化本地漁農資源，透過科技賦能與品牌化管理，引領「香港製造」的漁農產品邁向可持續發展的新里程。



環境及生態局局長謝展寰於儀式上透露政府大計，目標在15年內將本地海魚養殖產量提升至目前的10倍。

謝展寰：15年產量提升10倍 年中推統一品牌認證

環境及生態局局長謝展寰昨日出席活動致辭時指出，政府正大力驅動漁農業發展，並已發表相關的可持續發展藍圖。他提到，政府正積極發展深海養殖，並訂下具體目標，要在15年內將本地海魚產量提升10倍。此外，政府亦計劃在北部都會區的三寶樹濕地保育公園實施「生態友善魚塘」，並於新田科技城設立漁業研究中心，驅動技術創新。

針對都市農業，謝展寰表示政府正推動「高增值都市農業」，例如去年10月開幕的都市農場試驗項目，以及於羅湖預留土地興建本港首所多層式現代化養豬場，解決空間不足與環境問題。為了提升競爭力，政府預計於今年年中為認可的優質本地漁農產品推出「統一品牌」，透過清晰的認證、檢測及溯源機制，讓消費者能夠識別並信賴「香港製造」的優質產品。他強調，只有吸引更多年輕人加入，漁農業才會有未來。

建華集團主席凌偉業先生分享「港人農地」品牌理念及重振漁農業的發展大計。

科技賦能漁業轉型 打造可持續產業鏈

作為響應政府藍圖的重要一步，建華集團宣布已成功投得大鵬灣（南）新魚類養殖區深海養殖項目，並正式獲發「海魚養殖業牌照」批准書 。該項目位於獲評為「美麗海灣」優秀案例的大鵬灣水域，將以現代化深海養殖技術培育高價值魚類 。

建華集團主席凌偉業表示，集團紮根香港25年，此次啟動「港人農地」是回饋社會、推動本土漁農業發展的重大舉措。他指出，計劃將配合國家《十五五規劃》中「農業農村現代化」的方向，結合集團龐大的零售網絡，讓優質產品從生產、物流到品牌建設實現一條龍發展，為業界開創更廣闊的前景。

環境及生態局局長謝展寰先生（右一）與建華集團主席凌偉業先生（左一）一同見證漁農自然護理署署長黎堅明先生（右二）將「海魚養殖業牌」准書 頒予建華集團副主席凌偉漢先生（左二）。

政商農界重量級嘉賓雲集 見證漁農界盛事

昨日的啟動禮儀式場面盛大，多位政府及政界重量級嘉賓親臨支持。除了環境及生態局局長謝展寰、漁農自然護理署署長黎堅明外，還包括行政會議成員張宇人、立法會議員邵家輝、陳博智及梁進等。此外，香港農業發展建設聯會執行主席歐陽志、香港漁民團體聯會主席張少強等業界領袖亦共同出席，見證政商農三方合作的重要時刻。

在啟動儀式上，署長黎堅明正式將牌照批准書頒予建華集團副主席凌偉漢，象徵企業正式大規模投入現代化漁業發展。現場氛圍熱烈，嘉賓們對如何運用現代化技術提升競爭力表現出高度關注。建華集團表示，這項計劃不只是為了企業成長，更是希望能建立兼具經濟效益與社會價值的產業典範，為年輕一代創造更多科技農業相關的就業與創新機會。

