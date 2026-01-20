阿蘇火山直升機失聯｜港旅業指屬高風險活動　籲個人遊客考慮風險

日本熊本縣阿蘇山周二（20日）傳出一觀光直升機失聯事件。香港縱橫遊常務董事袁振寧指，旅行團一般不會安排直升機及熱氣球觀光活動，指相關活動屬高風險。如自由行旅客參與，在報名前需了解及考慮是否可承擔風險。東瀛遊執行董事禤國全則指，乘坐直升機觀光的活動一般安全系數高，相信今次事件純屬意外。



2016年，阿蘇火山噴發後，火山口被白色煙霧籠罩。（資料圖片）

日媒報道，當地消防部門在上午11時左右接獲乘客智能電話碰撞偵測系統發出的「強烈撞擊」通報後，隨即展開搜索，但截至下午1時仍未尋獲。機上載有2名台灣籍乘客，包括一名41歳男性和一名36歳女性，還有一名64歲日籍男性飛行員。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片/黃舒慧攝）

旅行團一般不會安排坐觀光直升機、熱氣球，激流快艇等活動

袁振寧表示，一般旅行團不會安排乘坐觀光直升機、熱氣球，激流快艇等活動，小型飛機亦甚少，除非有關景點必須乘坐，如觀看動物大遷徙時需乘坐小型飛機。縱橫遊則盡量不會安排有關活動，如土耳其熱氣球等。他認為乘坐直升機觀光等屬高風險活動。

旅客可先了解如何逃生、如何使用降落傘

至於個人遊旅客，他指「都冇咩可以注意」，在乘坐直升機前需考慮有關風險，並自行承擔。他指旅客上機前需簽署搭乘同意書與免責聲明，旅客也可先了解如何逃生、如何使用降落傘等。

旅行社東瀛遊執行董事禤國。（資料圖片/張浩維攝）

禤國全亦指，一般而言旅行團不會安排乘坐觀光直升機的行程，報名參加者多為自由行旅客。他認為該類活動通常安全系數高，相信今次阿蘇火山觀光直升機失聯一事，純粹意外。