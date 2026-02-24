港鐵創意運用空間連繫社區　細味香港故事與李小龍傳奇

港鐵公司近年積極實踐「鐵路+社區」的發展願景，透過創意運用車站空間，成功將交通樞紐轉化為充滿活力的文化體驗場所，重新定義公共空間的實踐及意義。隨着當局積極推行「無處不旅遊」的發展方針，港鐵透過整合車站網絡優勢，推出全新「香港故事」系列及舉辦李小龍誕生85周年紀念展。透過結合本地創作力量與現代設計語言，港鐵致力推動屬於香港的「動態保育」新模式，活化經典舊物並連結未來，讓本地市民及訪港旅客在日常旅程中，體驗藝術、歷史與當代創意交織的城市節奏。



港鐵車站商店（MTR Shops）與本地收藏家及老字號聯乘，將珍稀絕版年代產物重現於現代空間。

激活車站商店空間 動態保育重現經典

港鐵是次策略性地選址於多個車站推出「香港故事」系列，核心概念在於「動態保育」及活化舊物。有別於傳統博物館式的靜態陳設，港鐵強調將傳統非物質文化遺產（非遺）元素融合創新零售模式，塑造「可觀、可玩、可攜」的多元體驗。

「香港故事」站點增設明信片販賣機及特色車站印仔。

為了深化「動態保育」的互動體驗，港鐵車站商店（MTR Shops）與本地懷舊選物收藏家Slash世界仔及老字號「幸福玩具店」達成深度聯乘，不單神還原及創意演繹昔日場景，更將多款珍稀絕版年代產物重現於現代空間。為了構建一套具延續性的「收藏生態」，港鐵除了保留人氣十足的復古「出咭式磅重機」及體重小咭外，更於「香港故事」站點增設明信片販賣機及特色車站印仔。透過這些互動元素，港鐵希望鼓勵市民及遊客在遊走車站時，親身發掘及記錄社區故事，提升鐵路旅程的探索樂趣。這種合作模式成功活化了車站空間，讓經典文化以全新視角傳承，生動體現了「處處有非遺，處處有驚喜」的嶄新城市生活概念。

西營盤站搖身一變成舊式「上海理髮店」，招牌紅白藍旋轉燈筒及舊式男女賓理髮椅成特色「打卡」位。

西營盤再現上海理髮店 體驗傳統技藝

「香港故事」系列的選址巧妙呼應地區歷史脈絡，首站先帶大家來到充滿傳統氣息的西營盤。這裡搖身一變成舊式「上海理髮店」，擺放了招牌紅白藍旋轉燈筒及舊式男女賓理髮椅，生動再現該區濃厚的傳統生活氣息，讓乘客在繁忙的鐵路網絡中，也能找到一絲舊香港的慢活情調。

筲箕灣站設有唐樓街角，猶如微型的時間博物館，現場更設「特色硬幣紀念機」，可以壓製獨家鐵路主題紀念幣。

筲箕灣「時光守護者」獨家壓製紀念幣

緊接其後，港鐵於筲箕灣站以「動態保育」理念全新打造了「筲箕灣鐘錶」主題場景，將唐樓街角那份老師傅修復時光的匠人精神重現眼前。這裡更是一座微型的時間博物館，提供豐富的互動體驗。除了同樣設有限定懷舊明信片及專屬的復古風格車站印戳外，現場更特設「特色硬幣紀念機」，市民投入硬幣即可壓製獨家鐵路主題紀念幣，成為獨一無二的旅途信物。

「香江冰廳」復刻了綠白地磚及木製卡座，牆上更有珍貴的黑膠唱片收藏品。

香港站還原戲院冰室 引入Postcard機與特色印仔

鏡頭一轉，來到香港站的重點項目，分別還原了「中環戲院」及「香江冰廳」兩大主題空間。策展團隊細緻復刻了舊式戲院的堂皇氣派與冰廳的綠白地磚及木製卡座，並展出咖啡色戲院座椅、菲林放映機、手劃座位表及黑膠唱片等珍貴收藏，緊扣中環作為「東方荷里活」見證者的歷史地位。至於南昌站的「南昌士多」，則以懷舊招牌及通花鐵閘，配以收藏家借出的鐵皮玩具及零食販賣機，成功連結了家庭與世代的情感，成為熱門打卡點。

南昌站的「南昌士多」，則以懷舊招牌及通花鐵閘，配以收藏家借出的鐵皮玩具及零食販賣機，非常IGable。

位於中環站 J 出口「港鐵藝術」展廊的主題特展將持續展出至 2026年夏季。

持續深耕文化傳承 中環站展現李小龍哲學

除了生活場景的活化，港鐵亦致力於推廣具深度的文化內容。適逢傳奇巨星李小龍誕生85周年，港鐵聯同李小龍基金會及香港文化博物館舉辦《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》。

雖然香港站的期間限定互動體驗區已完結，但位於中環站 J 出口「港鐵藝術」展廊的主題特展將持續展出至 2026年夏季。展覽展出大量珍貴照片、電影海報及劇照，深入探索李小龍的成長軌跡及其影響後世的「無形之道」哲學 。這項長跨度的展覽安排，顯示了港鐵致力將藝術及文化氣息融入乘客出行日常，在繁忙的都市節奏中為公眾開闢一個啟發性的文化空間 。

港鐵透過是次全方位的策略部署，成功將鐵路網絡升級為承載城市故事的載體，為香港的「無處不旅遊」發展方向注入了實質的文化內涵。

