全球「磚」業工匠雲集啟德西卡德高貼磚賽　港隊勇奪雙季軍

香港多個新發展區項目陸續展開，加上各區重建計劃，背後少不了一群默默耕耘的工匠。為了推廣綠色建造和工匠的匠心精神，業界年度盛事「西卡德高好工匠全球貼磚大賽」總決賽今年首度移師香港舉行，吸引來自15個國家及地區、合共近50名貼磚達人日前齊集啟德體育園一較高下。

攝影：鄭子峰



業界年度盛事 展現香港建造業樞紐地位

紮根瑞士的西卡集團有過百年歷史，在全球逾100國家設有分公司，旗下更有超過400間工廠生產創新的化學產品。其中，「西卡德高好工匠全球貼磚大賽」自2014年舉辦，今年踏入第十二屆，由初期的行業交流，發展成具規模的國際賽事。除了宣揚工匠精神，比賽推廣真正「薄貼」技術取代傳統「厚貼」，同時應用西卡德高的綠色建材以減少碳排放，推動行業向更專業方向發展。

香港建造業議會主席何安誠教授工程師太平紳士指，賽事首次在香港舉辦總決賽，體現了香港作為亞洲建造業樞紐的信心，也可以藉此為香港培育更多世界級工匠，並透過這次「貼磚(鋪瓷磚)界武林大會」，讓香港建造業的專業精神在世界舞台上閃耀。

香港建造業議會主席何安誠教授工程師太平紳士表示，活動可弘揚工匠的匠心精神，讓「精益求精」成為跨越國界、連繫全球工匠的共同语言。

四小時貼磚挑戰 精準拼出香港地標

賽事分為個人及團隊賽，不只考驗參賽師傅的貼磚(鋪瓷磚)技術，參賽師傅通過當地初賽，從六千多名參賽者中脫穎而出。晉身決賽的48位師傅分別來自中國、香港、法國、澳洲、烏克蘭、越南等地，位位都身經百戰，比賽內容當然要有相應的難度才能考驗他們的真功夫。

長達四小時的貼磚實戰前通過理論筆試，及個人及隊制賽選手需要分別用多種顏色瓷磚拼貼出「香港金紫荊」及「中銀大廈」圖案，極之考驗選手對圖則的理解及切割瓷磚的精準度。大賽對地漏安裝的斜度及磚縫的平整度都有嚴格規範，師傅需要兼顧成品的排水效能與外觀，專業判審亦會在場觀察參賽者是否有足夠的安全意識。

為了確保貼磚的效果和效率，選手均使用西卡旗下品牌德高的瓷磚膠及巧匠工具。當中德高瓷磚膠品質穩定和黏力特強，能保持選手貼磚(鋪瓷磚)流暢，而符合人體工學的巧匠工具，則有效降低選手貼磚時的疲勞。瓷磚膠配合工具相輔相成，不少選手都直言有助發揮。

澳洲代表正在切割瓷磚。

個人賽需要拼出「香港金紫荊」圖案，還要保持各瓷磚平整，一點也不能馬虎。

隊制賽題目是「中銀大廈」圖案，需要應付大型和小型瓷磚拼貼，以及地台去水能力。

港隊勇奪雙季揚威國際 有望吸引年輕人入行

高手雲集，勝負真的只在瓷磚的方寸之間，經過評審團評分，擁有主場優勢的香港選手朱子寧師傅獲得全球賽區個人賽季軍，而由冼文健師傅與鄭漢清師傅組成的隊伍，則奪得全球賽區雙人賽季軍，可見香港建造業的前線工藝水平已達到國際標準，是對本地從業員的一份肯定。

經過4小時激戰後，香港代表分別奪得個人及隊制賽事季軍。

「工匠是香港未來發展的基礎，香港代表在世界大賽取得好成績，有助提升業界形象，增加年輕人對建造業的興趣。」香港建造學院院長楊文武博士表示，加上建造業進入轉營升級時代，賽事可展示各種新工藝、新技術，為各地工匠創造交流平台，相信能夠提升香港業界技術。

香港建造學院院長楊文武博士表示，比賽能看到來自各國的世界級工匠展現精湛技藝，提升業界的專業形象。

西卡北亞太區域經理、香港總經理Jonathon Sharkey指貼磚大賽令工匠成為舞台主角，「鋪磚不止是鋪好瓷磚，它需要精準、創意，還有多年經驗的累積，我希望公眾看到這是一個值得尊敬的專業。」

西卡北亞區域經理、香港總經理Jonathon Sharkey希望賽事能啟發更多年輕人入行，「投身這條有價值又有前景的職業道路。

推會員App回饋業界

除了專業賽事，品牌亦在活動上宣佈推出全新「西卡友得分」會員計劃，只要在指定零售商購買指定的西卡或德高產品，就能透過「西卡友得分」手機應用程式賺取積分，兌換豐富禮品與獨家優惠，包括飲食同購物電子禮券及巧匠工具，在用餐購物時直接當錢使！

只要在指定零售商購買指定的西卡或德高產品，就能透過「西卡友得分」手機應用程式賺取積分。

現場工作人員向市民及業界人士講解最新的建築物料和技術。

現場有各類互動遊戲讓市民參與和打卡。

（資料及相片由客戶提供）