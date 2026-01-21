盧寵茂：全職護士年半內增5.7%至逾3萬人　流失率由高位回落至6%

護士人手長期嚴重不足，醫療衛生界議員林哲玄今日（21日）提出口頭質詢，關注醫管局去年縮減自選兼職護士等人手，將嚴重影響新入職護士的培訓。



醫務衛生局長盧寵茂回應指，全職護士的流失率有所改善，由2023年3月底前連續12個月10.9%的高峰，回落至去年10月底前連續12個月的6%。全職護士由2024年3月的低位、約28,865人，回升至去年10月的30,533人，一年半內增加5.7%。



醫療衛生界議員林哲玄今日（21日）提出口頭質詢，關注醫管局方去年縮減自選兼職護士等人手，將嚴重影響新入職護士的培訓。（資料圖片/鄭子峰攝）

盧寵茂：全職護士增、流失率跌 自選兼職護士人數可減少

醫療衛生界議員林哲玄今（21日）提出口頭質詢時，引述前線護士憂慮，稱醫管局去年逐步縮減護理職系中，具有寶貴臨床經驗的自選兼職護士、退休後延任人員及臨床啟導員的人數，將嚴重影響新入職護士的培訓和臨床能力。

醫務衛生局長盧寵茂回應指，隨着全職護士人數增加、流失率下降，填補短期空缺的自選兼職護士人數可因而減少。在過去兩年，醫管局自選兼職護士人數由1,450人，略減至1,372人；延任退休人員人數由729人增至1,090人，而臨床啟導員由149人增至181人。

醫管局於去年縮減自選兼職護士等人手。(資料圖片/夏家朗攝）

稱全職護士較兼職穩定 培訓學額增近六成

盧寵茂稱，相較於臨時或兼職安排，全職護士能夠為臨床團隊提供更穩定及持續的服務，有助於確保病人護理計劃的連續性。醫管局將繼續因應服務需要，安排臨時或兼職護士支援指定專科。

他又表示，為提升本地護士的人手供應，相關院校的培訓學額已由2016/17學年的約3,200個位，穩步增至2024/25學年的約5,000個，增幅接近六成。

醫務衛生局長盧寵茂回應指，全職護士的流失率有所改善，由2023年3月底前連續12個月10.9%的高峰，回落至去年10月底前連續12個月的6%。（資料圖片/黃浩謙攝）

至今170名非本地培訓護士來港

《護士註冊（修訂）條例》於2024年獲通過，旨在引入非本地培訓護士來港執業。截至2025年10月底，累計共有170名非本地培訓護士透過有限註冊或特別註冊途徑，在醫管局工作或參與交流。

醫管局於去年縮減自選兼職護士等人手。(資料圖片/夏家朗攝）

六成護士年資5年或以上

截至2025年10月底，醫管局33,683名護士中，任職3年以下的護士有9,463名，佔整體護士人手的28.1%；而服務年資達5年或以上的護士則有20,049名，佔約六成。當中，服務超過10年的護士有12,878名，佔整體護士人手的38.2%。

政府表示，除了密切監察人手情況外，醫管局將繼續積極善用資訊科技，包括人工智能、智慧病房、智慧診所、智慧支援及數碼化工作環境等範疇，提升臨床及行政流程的效率。