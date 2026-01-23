社聯「商界展關懷」嘉許3500企業　「添孫假」等照顧者支援成焦點

香港社會服務聯會周四（22日）假香港會議展覽中舉行2024/25「商界展關懷」計劃嘉許禮，勞工及褔利局局長孫玉菡擔任主禮嘉賓，今年共有3,500間善行企業及機構獲得嘉許。社聯同日首度發布《善行營商實踐數據》，透過夥伴合作、社會、經濟及環境可持續發展四大範疇，深入分析本港企業在應對人口高齡化、勞動力挑戰，以及氣候變化等社會議題上的實踐趨勢。



圖為2026年1月22日，「商界展關懷」計劃嘉許禮暨善行企業實踐數據發布舉行，3500間善行企業或機構獲得社聯嘉許，當中表現尤為出眾的機構，獲發領先表現的標誌。 （社聯提供圖片）

圖為2026年1月22日，「商界展關懷」計劃嘉許禮暨善行企業實踐數據發布舉行，各界嘉賓與獲嘉許的企業及機構齊聚一堂，共同見證及慶祝大家在社區合作和可持續發展工作方面的努力。 （社聯提供圖片）

首度發布《善行營商實踐數據》

首度發布的數據顯示，商社合作已建立深厚根基，超過7成企業與社區夥伴的合作達3年或以上，更有28%合作長達10年或以上，反映出跨界別協作追求長遠穩定的夥伴關係。

此外，企業在照顧者支援上的表現成為焦點。數據顯示，超過8成企業已普及彈性工作安排；而今年有104間企業因其出色的支援措施而獲得「照顧者友善」特別嘉許。

有企業推8星期全薪領養假、5日獨生子女照顧假

社聯行政總裁陳文宜議員觀察到不少創新案例，包括有企業推行8星期全薪領養假、5日獨生子女照顧假，甚至設「添孫假」。此外，也有企業提供長者陪診支援。陳文宜稱，支援照顧者不一定要大灑金錢，只要從員工需要出發，善行營商有無限可能。數據亦顯示，企業在慈善捐贈與行動力上表現出色，但在環境數據追蹤（僅約30%）及職場多元化方面仍有進步空間。

社聯表示，「商界展關懷」計劃至今已推行24年，於2024/25年度共收到逾4,300份的標誌申請，最終3,500間企業及機構分別獲得「商界展關懷」標誌及「同心展關懷」標誌嘉許，當中包括大企業（42%）及中小企（51%）及機構（7%）。社聯強調，數據發布旨在建立長效機制，引領商界尋找「做得更好」的空間，透過協作應對未來社會挑戰。

圖為2026年1月22日，「商界展關懷」計劃嘉許禮暨善行企業實踐數據發布舉行，104間企業或機構為在職照顧者提供支援措施表現出色，獲嘉許為「照顧者友善企業/機構」。 （社聯提供圖片）

孫玉菡恭賀獲「商界展關懷」計劃嘉許的企業和機構，稱要建構關懷社會，政府和非政府組織難以獨力完成，商界亦是很重要的力量和夥伴。作為僱主，照顧好自己的員工，除了能夠幫助員工家庭，也有利於企業發展，吸引優秀人才，互惠共贏。他期待商界能夠更積極參與計劃，建構一個更關愛的社會。