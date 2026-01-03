中電辦廣播比賽　逾百學生化身播客　以聲音導航綠色未來

氣候變化是全球關注的議題，而下一代的參與更是推動可持續未來的關鍵。中電「童」聲講環保廣播比賽早前圓滿舉辦，反應熱烈，吸引了47間小學、超過 100 隊隊伍參加。一眾小學生化身小播客，透過創作獨一無二的廣播節目為環保發聲。比賽圍繞「氣候變化」、「低碳生活」及「可再生能源」三大主題，而各組別的得獎隊伍經已順利誕生。中華電力企業發展總裁莊偉茵及環境運動委員會主席郭美珩亦親臨頒獎禮，見證學生的創意成果。



中華電力企業發展總裁莊偉茵致辭讚揚一班得獎學生。

跨界合作推動綠色教育 創新手法培育「氣候大使」

中電多年來透過公眾教育推動低碳節能。中華電力企業事務總監（傳訊）張嘉欣表示︰「今次比賽採取創新有趣的手法，讓小學生親自構思、寫稿及錄音，透過聲音媒體，深入淺出地講解氣候變化、低碳生活及可再生能源等環保議題。」她更提到，得獎作品會在電台播放，讓學生將環保訊息由校園帶到社區。

中華電力企業事務總監（傳訊）張嘉欣表示這種跨界合作善用各方優勢，培養學生成為推動可持續發展的「氣候大使」。

是次比賽由中電聯同教育界、環保團體及廣播媒體攜手合作，張嘉欣強調這種跨界合作善用各方優勢，將理念化為行動，同時建立了互動自主的教學模式，培養學生成為推動可持續發展的「氣候大使」。

專業培訓「打底」 從工作坊走進大氣電波

為提升學生的氣候知識及廣播技巧，中電與合辦機構舉辦多項賽前活動。綠惜地球主講的「氣候變化及低碳生活」講座，向超過4,000位學生講解了氣候變化、電力質量及日常減碳方法。此外，新城廣播主持葉文輝更於「專業廣播培訓工作坊」，指導學生構思節目內容及語音表達技巧。活動不但為學生製作廣播節目打好根基，亦讓他們明白到「關注氣候變化，不止於大企業」，也能運用自己的聲音及創意，一齊推動減緩氣候變化。

學生參加由「綠惜地球」主講的「氣候變化及低碳生活講座」，全神貫注聆聽，深入認識氣候變化的影響。

學生在「專業廣播培訓工作坊」中，獲新城廣播主持葉文輝傳授構思節目內容及語音表達的竅門，獲益良多。

小學生創意爆發 角色扮演、廣播劇帶出環保新意

比賽作品題材豐富，充分展現了小學生的無限創意。在「低碳生活」組別中，由仁濟醫院羅陳楚思小學同學創作的冠軍作品《地球降溫小隊之環保回收奧運會》，別出心裁地以「降解速度」進行對決，把回收概念變得有趣生動，同學更在作品中分享如何鼓勵家長一同實踐低碳生活。

仁濟醫院羅陳楚思小學憑《地球降溫小隊之環保回收奧運會》奪得「低碳生活」組別冠軍。

同樣來自仁濟醫院羅陳楚思小學的另一隊伍亦憑《微藻的綠色奇蹟》奪得「可再生能源」組別冠軍，更同時獲得最具創意大獎及最佳主持人大獎。他們化身為「成年微藻」及「微藻BB」，配合特別聲效，生動地探討了微藻的特性和不同階段的應用，既能轉化為生物燃料、淨化環境，甚至能打造綠色建築。題材特別，內容亦富教育性與趣味。

仁濟醫院羅陳楚思小學憑《微藻的綠色奇蹟》奪得「可再生能源」組別冠軍。

至於「氣候變化」組別冠軍，則由來自聖公會奉基千禧小學的同學創作的《地球發燒日記》奪得。作品以廣播劇形式紀錄地球「生病」的過程，反思香港面對的氣候挑戰，並探討若大眾繼續忽視氣候變化將帶來的後果。賽前他們從環保講座中汲取氣候變化知識，並融入作品，令作品更具深度。

聖公會奉基千禧小學憑《地球發燒日記》奪得「氣候變化」組別冠軍。

對於學生在比賽中出色表現，奪得兩個組別冠軍，仁濟醫院羅陳楚思小學校長陳嘉碧高度讚賞。她指學校一直透過多元方式推動環保教育，今次的廣播比賽正好為學生提供另類方式，用自己的聲音把環保訊息帶給更多人。

仁濟醫院羅陳楚思小學校長陳嘉碧讚賞學生在比賽中的出色表現。

