啟德體育園邀約20個家庭到體藝館　欣賞迪士尼冰上匯演

啟德體育園今日（25日）邀請約20個來自香港兒童基金會的家庭，到啟德體藝館欣賞冰上匯演。體育園指一直致力透過體育及文化活動促進社區共融，為不同背景的家庭創造正面而難忘的生活體驗，今次聯同 《Disney On Ice》 主辦單位辦活動，希望為小朋友與家長送上一個充滿驚喜與歡樂的周末。



今次演出的《Disney On Ice presents Magic in the Stars》深受歡迎，不少小朋友戴上米奇造型頭箍，興奮步入啟德體藝館。當場館燈光漸暗、冰面亮起，熟悉的迪士尼音樂隨即響起，小朋友瞬間瞪大眼睛，更站起來揮手。家長表示在繁忙的生活節奏下，能與子女一同欣賞高質素的現場演出是難得而珍貴的親子時光。不少受邀家庭首次到訪啟德體藝館，希望能夠親身體驗國際級冰上匯演，讓孩子接觸世界級藝文活動，同時為家庭帶來輕鬆與笑聲的一天。

有家長讚啟德體藝館環境舒適、場內指示清晰、設施設計貼心，對首次到訪的家庭而言十分友善，令整個觀賞體驗順暢愉快。有小朋友分享觀後感，表示很開心親眼看到喜愛的米奇、米妮等迪士尼角色。

啟德體育園表示看到小朋友燦爛笑容，以及家長們真摯感動，深深感受到社區工作的意義，園方不僅希望舉辦世界級盛事，更希望將歡樂與希望帶進社區，為不同家庭創造珍貴而難忘的共同回憶。未來，體育園指將繼續與學校及社區夥伴攜手合作，善用體育、文化及大型活動的力量，將更多元的體驗帶到社區不同角落，推動社會共融，為香港塑造一個更具活力與關懷的城市。