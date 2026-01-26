華潤集團呈獻《香港01》經濟高峰論壇2025 圓滿舉行

《香港01》主辦的「經濟高峰論壇 2025」於今日(26日)圓滿舉行，本屆論壇以「融匯創變：香港金融與科技新動能」為主題 。全球正經歷百年未有之大變局，地緣政治格局深刻演變，科技革命浪潮洶湧而至。論壇聚焦香港產業導向發展策略的兩大核心驅動力——人民幣國際化與人工智能創新，探討香港如何發揮「超級聯繫人」的獨特優勢，以金融活水灌溉科創生態，推動香港成為國家的價值創造中心 。

重量級嘉賓致辭 剖析香港新使命

論壇由《香港01》行政總裁蘇曉婷女士致歡迎辭揭開序幕，並由全國政協副主席梁振英先生擔任主禮嘉賓致開幕辭。隨後，香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊女士以「有為資本—金融賦能、香港創科新想象」為題發表主題演講；香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸先生亦就「從『超級聯繫人』到『國家價值創造中心』：科創驅動的香港新使命」以錄影方式發表主題演講，為論壇奠定宏觀視野 。

三大論壇 探討金融與科技新趨勢

首場論壇「貨幣新時代 香港金融樞紐再進化」探討人民幣國際化進程。在全球經濟格局加速重塑及去美元化趨勢下，嘉賓討論香港如何發揮離岸人民幣樞紐優勢，推進數字人民幣跨境應用及綠色金融產品創新。嘉賓主持由香港金融發展局總監及政策研究主管董一岳博士擔任，嘉賓講者包括香港科技大學工商管理學院艾禮文家族商學教授許佳龍教授、深圳市前海管理局首席經貿專家屈宏斌博士及香港數碼資產學會創辦人區偉志教授。

第二場論壇「AI智領未來 驅動香港產業蝶變」則聚焦人工智能技術突破。隨著生成式AI重塑全球產業格局，嘉賓探討了香港如何利用大灣區協同效應吸引AI人才及構建開放創新的AI生態系統。論壇主持為《香港01》互聯網經營高級總監覃純健先生，講者包括思謀科技聯合創始人李睿宇博士、中國移動香港高級網絡專家張宇豪先生及優必選首席品牌官譚旻先生。

第三場論壇「變局與機遇：2025投資復盤與2026趨勢與前瞻」，《香港01》副執行總編輯任璐女士擔任主持，與嘉賓講者包括中金公司資深董事總經理兼首席策略師繆延亮博士、瑞銀財富管理大中華區投資總監及亞太區宏觀經濟主管董事總經理胡一帆博士及野村證券董事總經理及中國首席分析師陸挺博士拆解特朗普關稅政策、AI泡沫爭議及中國「十五五」規劃等核心事件，為投資者破解市場迷霧，捕捉結構性機遇 。

冠名贊助

• 華潤（集團）有限公司

金贊助 (排名不分先後)

• AlipayHK

• 中國移動香港有限公司

• 中國石油化工集團有限公司

銀贊助 (排名不分先後)

• 前海國際聯絡服務投資有限公司

• 信和集團

策略夥伴

• 香港科技園公司

銅贊助 (排名不分先後)

• 長江集團

• 中華電力有限公司

• 恒基兆業地產有限公司

• 香港華為國際有限公司

• 嘉里建設有限公司

• 領展資產管理有限公司

• 新世界發展有限公司

• 新鴻基地產

• 騰訊雲

• 東亞銀行有限公司

支持贊助 (排名不分先後)

華懋集團

港鐵公司